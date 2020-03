Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -1,83% à 9958,37 points (08h20) - SMI (jeudi): -1,05% à 10'143,57 points - SLI (jeudi): -1,35% à 1536,34 points - SPI (jeudi): -1,08% à 12'347,87 points - CAC 40 (jeudi): -1,90% à 5361,10 points - Dax (jeudi): -1,51% à 11'944,72 points - FTSE-100 (jeudi): -1,62% à 6705,43 points - Dow Jones (jeudi): -3,58% à 26'121,28 points - Nasdaq Comp (jeudi): -3,10% à 8738,59 points - S&P 500 (jeudi): -3,39% à 3023,94 points - Nikkei (vendredi): -2,72% à 20'749,75 points AMBIANCE - fièvreuse, sur fond de propagation du coronavirus NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Landis+Gyr: Werner Lieberherr nommé CEO à compter du 1er avril Richard Mora quitte son poste d'un commun accord - Calida 2019: chiffre d'affaires net 404,3 mio CHF (410 mio) Ebit 23,6 mio CHF (21,6 mio) bénéfice net 16,6 mio CHF (17,8 mio) dividende inchangé de 80 centimes par titre 2020: marge Ebit près de l'objectif de 8% - Zug Estates 2019: produit des immeubles 54,5 mio CHF (cons. AWP: 54,9 mio) bénéfice hors reval. 31,4 mio CHF (cons. AWP: 33,6 Mio) dividende ordinaire 31 CHF (28 CHF) dividende exceptionnel de 13 CHF - SFS 2019: Ebitda 331,7 mio CHF (332,8 mio) bénéfice net 206,5 mio CHF (193,9 mio) dividende 2,10 CHF (2,00 CHF) 2020: croisance entre 0 et 2%, marge Ebitda entre 12 et 14% - Starrag 2019: Ebit 4,8 mio CHF (11,1 mio) bénéfice net 6,9 mio CHF (8,4 mio) dividende 1,00 CHF (1,00 CHF) 2020: net tassement des revenus et modestes entrées de commandes recul de l'Ebit hors frais de restructuration Walter Fust remet la présidence à Michael Hauser PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Immo Helvetic projette une nouvelle augmentation de capital - Le fonds immobilier "Good Buildings SREF" a vu son bénéfice croître en 2019 - Romande Energie propose Stéphane Gard pour le conseil d'administration - ABB Sécheron renonce à délocaliser en Pologne NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 BNS: réserves de devises à fin février 09:00 Allianz Suisse: résultats 2019 09:00 SFS: CPB 2019, Zurich 10:00 Zug Estates: CPB 2019, Rotkreuz 10:00 Starrag: CPB 2019, Zurich PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: productivité en hausse fin 2019, mais moins qu'annoncé - CS abaisse sa prévision pour le PIB en 2020 à 1% contre 1,4% auparavant aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0608 - USD/CHF: 0,9449 - future Conf: - (jeudi: +147 pb à 162,00%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,766%) - Allemagne: rebond de 5,5% des commandes industrielles en janvier (Destatis) - Japon: les dépenses des ménages ont encore faibli en janvier DIVERS jeudi: Suisse: - Travailleurs âgés: une rente-pont au-delà de la retraite anticipée - Réseau routier: deux milliards et demi pour les routes nationales en 2020 coronavirus: - le PLR renonce à tenir son assemblée des délégués à Bienne - premier cas à Appenzell Rhodes-Extérieures - six nouveaux cas zurichois de coronavirus: 19 malades au total - les trains de et pour l'Italie sont désinfectés - Swissmechanics appelle les autorités à la rescousse - premier cas confirmé dans le Jura - quatre nouveaux cas confirmés dans le canton de Neuchâtel - deux nouveaux cas de coronavirus en Argovie - il faut freiner l'expansion du virus et gagner du temps - trois nouveaux cas dans le canton de Bâle-Campagne - deux premiers cas de coronavirus dans le canton de Lucerne - Tessin: des professionnels de santé infectés par le coronavirus international: - Pétrole: le baril londonien sous 50 dollars pour la première fois depuis 2017 - Présidentielle US: Elizabeth Warren abandonne la course à la Maison Blanche - La France a emprunté 9,498 milliards d'euros à long terme - Relation post-Brexit: "des divergences importantes" avec l'UE, selon Londres - Relation post-Brexit: "beaucoup de divergences, très sérieuses" (Barnier) - Pétrole: l'Opep propose à ses alliés une réduction de 1,5 million de barils coronavirus: - le Congrès américain débloque 8,3 milliards de dollars - un premier décès au Royaume-Uni - 41 décès en Italie en 24 heures, 148 morts au total - Rome annonce un plan de 7,5 milliards d'euros, hausse du déficit - Un premier cas de coronavirus confirmé en Afrique du Sud - la BCE sous pression après la décision de la Fed - deux nouveaux morts et 92 nouveaux cas en France aujourd'hui: Suisse: - ras coronavirus: - ras international: - Les préparatifs du Brexit ont coûté plus de 4 milliards de livres au Royaume - Pétrole: l'Opep et les marchés suspendus au soutien russe coronavirus: - Le coronavirus appelle des actions "audacieuses" (Fed Dallas) plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 mars - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - BC des Grisons (46,0 francs suisses) plus tard: 13.03 - Dätwyler (3,0 francs suisses) 19.03: - Bell (5,50 francs suisses) - Roche (BJ/P 9 francs suisses) 23.03: - Schindler (bon 4,0 francs suisses) - BB Biotech (3,40 francs suisses) - DKSH (1,90 francs suisses) 24.03: - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) 26.03: - Also (3,25 francs suisses) - SGS (80 francs suisses) 27.03: - Givaudan (62 francs suisses) 30.03: - SPS Swiss Prime Site (1,90 franc) 31.03: - Titlis (9,40 francs suisses) 01.04: - Vontobel (2,25 francs suisses) 02.04: - Leonteq (0,50 franc) - Orior (2,32 francs suisses) 03.04: - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) 06.04: - Emmi (12,0 francs suisses) - Intershop (25,0 francs suisses) 08.04: - Swisscom (22,0 francs suisses) 14.04: - SIG Combibloc (0,38 franc) - Sunrise (4,40 francs suisses) - VZ Holding (5,10 francs suisses) 15.04: - PSP Swiss Property (3,60 francs suisses) 20.04: - Julius Bär (1,50 franc) 21.01: - Swiss Re (5,90 francs suisses) 23.04: - Sika (2,30 francs suisses) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - BC de Glaris (1,10 franc) 29.04: - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - BC vaudoise: 36 francs suisses) - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 15.05: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 22.05: - APG SGA (11,0 francs suisses) - Temenos (0,85 franc) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) 08.06: - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS jeudi: - RDZ Capital lève 250 millions à 0,840%, échéance 2026 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS: Blackrock étend son exposition à 5,23% - Zur Rose: ETHENEA Independent Investors dispose de 3,389% - Temenos: Blackrock étend son engagement à 5,16% - Sunrise: Norges Bank s'enfonce sous un palier, à 2,95% - Schaffner: Credit Suisse Funds disparaît du tableau - Partners Group: Morgan Stanley modère sa participation à 15,19% - Forbo: Blackrock réduit son exposition à 2,98% - Belimo: Blackrock franchit un seuil, à 3,01% - Ascom: Norges Bank franchit un seuil, à 3,002%

