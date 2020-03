Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -4,98% à 9252 points (08h20) - SMI (vendredi): -4,01% à 9736,82 points - SLI (vendredi): -3,87% à 1476,91 points - SPI (vendredi): -3,79% à 11'880,22 points - CAC 40 (vendredi): -4,14% à 5139,11 points - Dax (vendredi): -3,37% à 11'541,87 points - FTSE-100 (vendredi): -3,62% à 6462,55 points - Dow Jones (vendredi): -0,98% à 26'864,78 points - Nasdaq Comp (vendredi): -1,87% à 8575,61 points - S&P 500 (vendredi): -1,71% à 2972,37 points - Nikkei (lundi): -5,07% à 19?698,76 points AMBIANCE - Lundi noir en perspective sur fond d'épidémie et de chute des prix du pétrole NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel vend une partie des activités de logistique contractuelle en GB SPI: - Helvetia lance son premier fonds immobilier - Belimo 2019: dividende 150 CHF (cons. AWP: 112 CHF; 2018: 100 CHF) Ebit 123,9 mio CHF (cons. AWP: 122,4 mio) bénéfice net 121,1 mio CHF (cons. AWP: 104,3 mio) 2020: croissance inférieure à la moyenne sur cinq ans - Tornos 2019: Ebit 6,4 mio CHF (15,5 mio) bénéfice net 5,9 mio CHF (15,3 mio) pas de dividende (0,28 CHF) 2020: pas d'objectif PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - Bellevue déconseille à ses actionnaires de participer physiquement à l'AG - Orascom va construire deux nouvelles écoles au Caire - Novartis: la FDA a homologué Isturisa (osilodrostat) - Medacta: la FDA a homologué la plateforme Mecta-C - MCH: stabilité de la société pas menacée par les reports de foires - Ypsomed: objectif d'Ebit 2019/20 ramené à 9 millions de francs suisses l'objectif d'Ebit de 100 millions à moyen terme reste d'actualité - AMS: objectifs pour le 1er trimestre 2020 confirmés départ du CFO Michael Wachsler à fin mai Ingo Bank nommé CFO au 1er mai - Nestlé signe un pacte européen pour diminuer l'usage du plastique - Spar- und Leihkasse Bucheggberg repousse son assemblée générale NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: statistiques d'hébergement janvier 10:00 Belimo: CPB 2019, Zurich 10:00 Tornos: CPB 2019, Zurich PRESSE DU WEEK-END - Swatch souffre de la fermeture provisoire de boutiques à cause du virus SonntagsZeitung - Peter Spuhler: l'initiative de limitation est extrême et dangereuse CH-Media - Veraison a pris une participation dans Swatch Finanz und Wirtschaft (prépublication vendredi soir) PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - Chine: les exportations s'effondrent de 17,2% en janvier-février - Canada: le chômage légèrement à la hausse en février à 5,6% hausse du déficit commercial en janvier à 1,5 milliard CAD - USA: le déficit commercial baisse en janvier, chute des biens importés duCanada et de Chine 273'000 créations d'emploi en février, le taux de chômage descend à 3,5% - Russie: l'inflation poursuit son ralentissement en février - Espagne: la production industrielle chute de 2,1% en janvier aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0545 - USD/CHF: 0,9214 - future Conf: - (vendredi: +36 pb à 162,42%%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,811%) - OFS: nuitées janvier +6,3% sur un an à 3,0 mio - Seco: taux de chômage février à 2,5% (janvier 2,6%), CVS 2,3% (2,3%) forte hausse des autorisations de chômage partiel début mars - Allemagne: la production industrielle rebondit de 3% en janvier - Japon: recul plus marqué de la croissance fin 2019 DIVERS vendredi: Suisse: coronavirus: - cours annulés sur deux sites supplémentaires de l'Uni de Zurich - le Tessin interdit les manifestations de plus de 150 personnes - troisième cas de coronavirus dans le canton de Lucerne international: - pétrole: échec à l'Opep, la Russie refuse de nouvelles baisses de production - Le baril new-yorkais s'écroule de 10% après l'échec du sommet de l'Opep - La France a emprunté au total 11,882 milliards d'euros à long terme coronavirus: - les marchés toujours tourmentés par la propagation du coronavirus - l'épidémie de coronavirus passe la barre des 100.000 cas dans le monde - en Italie: 49 décès en 24 heures, 197 morts au total - l'OMT prévoit une baisse du nombre de touristes allant jusqu'à 3% week-end: Suisse: - St-Gall: les Verts manquent l'exécutif mais gagnent au Parlement - L'UDC fait son retour au gouvernement uranais coronavirus: - confinement: les frontaliers italiens pourront traverser la frontière - une 2e personne succombe au coronavirus en Suisse - un patient est décédé du coronavirus à Bâle-Campagne - l'OFSP comptait 281 personnes infectées en Suisse dimanche - le Conseil fédéral suit de près la situation en Italie - nouvelle hausse du nombre de cas au Tessin - l'OFSP comptait 228 personnes infectées en Suisse samedi - le Seco cherche des solutions sur mesure pour les secteurs touchés international: - Le Liban en défaut de paiement confronté au défi des réformes - Brexit, coronavirus, climat: un budget post-Brexit sous tension au Royaume-Uni - Les bourses d'Arabie et du Golfe plongent après l'échec du sommet de l'Opep coronavirus: - Trump défend son plan d'action face aux critiques - Berlin appelle à l'annulation des grands rassemblements - les investissements à l'étranger, ces autres victimes du virus (ONU) - l'Italie place en quarantaine un quart de sa population - en Chine: 27 nouveaux décès (officiel) - des croisiéristes dans l'incertitude, état d'urgence à New York - 16 morts en France, mobilisation maximale des services de santé - l'Etat de New York déclare l'état d'urgence après de nouveaux cas de coronavirus - l'Italie passe la barre des 200 morts et a presque 6.000 cas - l'Italie dépêche 20.000 renforts dans ses hôpitaux - la BCE teste le 100% télétravail lundi aujourd'hui: Suisse: - ras coronavirus: - ras international: - ras coronavirus: - face au virus, le poumon économique de l'Italie mis sous cloche - l'Allemagne adopte des mesures de soutien à l'économie - Trump défend son plan d'action face aux critiques plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 mars - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 13.03 - Dätwyler (3,0 francs suisses) 19.03: - Bell (5,50 francs suisses) - Roche (BJ/P 9 francs suisses) 23.03: - Schindler (bon 4,0 francs suisses) - BB Biotech (3,40 francs suisses) - DKSH (1,90 francs suisses) 26.03: - Also (3,25 francs suisses) - Bellevue Group (4,0 francs suisses) - SGS (80 francs suisses) - Valora (12,50 francs suisses) 27.03: - Givaudan (62 francs suisses) 30.03: - Implenia (0,75 franc) - SPS Swiss Prime Site (1,90 franc) 31.03: - Titlis (9,40 francs suisses) 01.04: - Vontobel (2,25 francs suisses) 02.04: - Leonteq (0,50 franc) 03.04: - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) 06.04: - Emmi (12,0 francs suisses) - Intershop (25,0 francs suisses) 08.04: - Swisscom (22,0 francs suisses) 14.04: - Bossard (4,0 francs suisses) - SIG Combibloc (0,38 franc) - Sunrise (4,40 francs suisses) - VZ Holding (5,10 francs suisses) 15.04: - PSP Swiss Property (3,60 francs suisses) 20.04: - Julius Bär (1,50 franc) 21.01: - Swiss Re (5,90 francs suisses) 23.04: - Sika (2,30 francs suisses) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - Bucher (8,0 francs suisses) - BC de Glaris (1,10 franc) - Helvetia (5,0 francs suisses) 29.04: - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - BC vaudoise: 36 francs suisses) - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 15.05: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 22.05: - APG SGA (11,0 francs suisses) - Temenos (0,85 franc) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Zur Rose: Credit Suisse Funds détient 3,14% - Vifor: Blackrock monte à 5,39% - Dormakaba: Invesco détient 3% - Belimo: Blackrock détient 2,99% - Ascom: Norges Bank recule à 2,92% - AMS: Blackrock abaisse sa participation à 4,82%

jh/buc