INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,18% à 9178 points (08h20) - SMI (mardi): -0,01% à 9195,94 points - SLI (mardi): -0,08% à 1383,44 points - SPI (mardi): -0,19% à 11'227,97 points - CAC 40 (mardi): -1,51% à 4636,61 points - Dax (mardi): -1,41% à 10'475,49 points - FTSE-100 (mardi): -0,09% à 5960,23 points - Dow Jones (mardi): +4,89% à 25'018,16 points - Nasdaq Comp (mardi): +4,96% à 8344,25 points - S&P 500 (mardi): +4,94% à 2882,23 points - Nikkei (mercredi): -2,27% à 19'416,06 points AMBIANCE - l'incertitude demeure forte NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - AMS: produit de l'augmentation de capital attendu à 1,75 mrd CHF - Roche: feu vert de la FDA pour un test en oncologie - Lonza se dote d'une nouvelle cheffe des ressources humaines SPI: - Stadler Rail: commande de Matterhorn Gotthard Bahn de 148,5 mio CHF - BCVs 2019: résultat d'exploitation 118,4 mio CHF (116,0 mio) bénéfice net 67,3 mio CHF (67,1 mio) dividende 3,35 CHF (3,35 CHF) 2020: résultats attendus au niveau de 2019 - IVF Hartmann 2019: chiffre d'affaires 138,0 mio CHF (133,4 mio) Ebit de 14,4 mio CHF (16,1 mio) bénéfice net 12,2 mio CHF (14,1 mio) dividende 2,50 CHF (2,50 CHF) 2020: résultat attendu au même niveau qu'en 2019 - Helvetia nomme Annelis Lüscher Hämmerli cheffe des finances - SF Urban Properties 2019: bénéf. hors revalorisation 12,4 mio CHF (12,9 mio) bénéfice y.c revalorisation 18,5 mio CHF (13,4 mio) dividende inchangé 3,60 CHF par action - Plazza 2019: produit des immeubles 24,3 mio CHF (20,7 mio) bénéfice net avant revalo. 17,0 CHF (13,7 mio) bénéfice net 36,7 mio CHF (23,6 mio) dividende 6 CHF (action A) (1,5 CHF), 1,20 CHF (action B) (1 Fr) 2020: revenus des loyers stables - Von Roll 2019: chiffre d'affaires 291,6 mio CHF (322,2 mio) Ebit 9,8 mio CHF (2,5 mio) résultat net 3,3 mio CHF (-6,8 mio) 2020: l'épidémie de coronavirus va peser sur la performance - S+B 2019: chiffre d'affaires 2,98 mrd EUR (3,31 mrd) Ebitda ajusté 51,2 mio EUR (236,7 mio) résultat net -521 mio EUR (-0,7 mio) 2020: nette amélioration de l'Ebitda ajusté attendue - Realstone Fondation de Placement achète 5 immeubles à Genève PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Plaintes contre Tamedia: des faits à rectifier, selon Nuria Gorrite - Wisekey 2019: bénéfice net 7,5 mio USD (-16,3 mio) - Gavazzi: février et mars impactés par le coronavirus 2019/20: chiffre d'affaires attendu à environ 148 (155) millions 2019/20: bénéfice net attendu à 5 (10,7) millions de francs suisses - Banque Profil de Gestion 2019: perte nette 0,58 mio CHF (-0,33 mio) - Achro va faire entrer Peter Weibel à son conseil d'administration - Le canton de Berne défend le partenariat d'HJB avec le groupe SMN - Aduno: la filiale Viseca introduit Google Pay - Clemens Rapp rejoint la direction de Geberit comme chef des ventes Europe NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Jura appareils ménagers: CPB 2019, Niederbuchsiten 10:00 IVF Hartmann: CPB 2019 10:00 Schmolz+Bickenbach: CPB 2019, Zurich 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 11:15 CP commerce en ligne 2019, Zurich 11:45 SF Urban: CPB 2019, Zurich 17:30 Flughafen Zurich: statistiques février 18:00 Pargesa: résultats 2019 17:00 Dätwyler: as. g., Altdorf PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - BNS résultat CCCT: 3.4754 rendement annuel -0,908%, 468 millions attribués aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0598 - USD/CHF: 0,9344 - future Conf: - (mardi: -342 pb à 183,76%) - taux au comptant: - (mardi: -0,866%) - La Banque d'Angleterre annonce une baisse surprise des taux à 0,25% DIVERS mardi: Suisse: - Corruption au Seco: le MPC doit revoir sa copie a décidé le TPF - Santé: l'initiative pour freiner les coûts déposée avec 119'000 signatures - Une baisse des taux d'intérêt par la BNS pointe à l'horizon - Promotion économique: dix entreprises attirées à Neuchâtel en 2019 par le GGBa - Remontées mécaniques: le Magic Pass vient en aide à une dizaine de stations - Pas d'exclusion des produits agricoles de l'accord avec le Mercosur coronavirus: - l'EPFL suspend les cours de plus de 150 étudiants - l'Ecole professionnelle de la Suisse italienne supprime ses cours - Swiss "observe la situation" pour les vols vers l'Italie - RHNe interdit les visites aux patients sauf exceptions - La Suisse souhaite plus de coordination en Europe international: - Le Brésil revoit à la hausse ses prévisions de récolte de céréales et oléagineux - L'UE veut mieux armer son industrie face à la Chine et aux USA - Guerre des prix du pétrole: Ryad ouvre le robinet, Moscou tend la main - Climat: l'UE doit redoubler d'efforts pour réduire ses émissions d'ici 2030 - Pétrole: Donald Trump s'est entretenu avec le prince héritier saoudien coronavirus: - Le secteur de la croisière de plus en plus plombé par le coronavirus - 33 décès et 1784 cas confirmés en France, 372 de plus (officiel) - Madrid prend des mesures pour ne pas suivre le chemin de l'Italie - L'OMC suspend toutes ses réunions après un cas de coronavirus - réunion d'urgence à 27 pour "mieux coordonner" la réponse de l'UE - "au tout début de l'épidémie", la France sur le pied de guerre - l'Italie à la manoeuvre pour atténuer le choc du coronavirus - l'UE veut mettre fin aux vols à vide - 30 décès confirmés en France, 1606 cas - Trump dénonce une Banque centrale "minable" et "lente" - Madrid suspend les vols entre l'Italie et l'Espagne - les aéroports subissent un "choc sans précédent" (ACI Europe) - le Japon dope ses mesures d'urgence aujourd'hui: Suisse: - ras coronavirus: - des entreprises de Wuhan autorisées à redémarrer - l'Italie cloîtrée, la Garde nationale déployée près de New York international: - Saudi Aramco envisage d'étoffer encore sa production quotidienne - Primaires démocrates: Biden prend une avance déterminante coronavirus: - plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 mars - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 13.03 - Dätwyler (3,0 francs suisses) 19.03: - Roche (BJ/P 9 francs suisses) 23.03: - Schindler (bon 4,0 francs suisses) - BB Biotech (3,40 francs suisses) - DKSH (1,90 francs suisses) 26.03: - Also (3,25 francs suisses) - Bellevue Group (4,0 francs suisses) - SGS (80 francs suisses) - Valora (12,50 francs suisses) 27.03: - Givaudan (62 francs suisses) 30.03: - Implenia (0,75 franc) - SPS Swiss Prime Site (1,90 franc) 31.03: - Titlis (9,40 francs suisses) 01.04: - Belimo (150 francs suisses) - Vontobel (2,25 francs suisses) 02.04: - Leonteq (0,50 franc) 03.04: - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) 06.04: - Emmi (12,0 francs suisses) - Intershop (25,0 francs suisses) 08.04: - Swisscom (22,0 francs suisses) 09.04: - Straumann (5,75 francs suisses) 14.04: - Bossard (4,0 francs suisses) - SIG Combibloc (0,38 franc) - Sunrise (4,40 francs suisses) - VZ Holding (5,10 francs suisses) 15.04: - PSP Swiss Property (3,60 francs suisses) 20.04: - Julius Bär (1,50 franc) 21.01: - Swiss Re (5,90 francs suisses) 23.04: - Sika (2,30 francs suisses) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - Bucher (8,0 francs suisses) - BC de Glaris (1,10 franc) - Helvetia (5,0 francs suisses) - SFS (2,10 francs suisses) 29.04: - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - BC vaudoise: 36 francs suisses) - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 07.05: - Kühne+Nagel (4,0 francs suisses) 14.05: - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 22.05: - APG SGA (11,0 francs suisses) - Temenos (0,85 franc) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS: Norges Bank réduit sa part à 2,91% - Basilea: Black Creek réduit son engagement à 4,91% - Aryzta: Deutsche Bank passe sous le seuil des 3% - Forbo: BlackRock étoffe son engagement à 3,01% - Zur Rose: Portsea Asset Management réduit son engagement au-dessous de 3% - Georg Fischer: Norges Bank réduit sa participation à 3,06% - Wisekey annonce des positions propres de 1,26%/144,05% - Kuros: VI Partners passe sous la barre des 3%

