Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,86% à 8342 points (08h20) - SMI (jeudi): -9,64% à 8270,44 points - SLI (jeudi): -10,55% à 1228,21 points - SPI (jeudi): -9,11% à 10'144,29 points - CAC 40 (jeudi): -12,28% à 4044,26 points - Dax (jeudi): -12,24% à 9161,13 points - FTSE-100 (jeudi): -10,87% à 5237,48 points - Dow Jones (jeudi): -9,99% à 21'200,62 points - Nasdaq Comp (jeudi): -9,43% à 7201,80 points - S&P 500 (jeudi): -9,51% à 2480,64 points - Nikkei (vendredi): -6,08% à 17'431 points AMBIANCE - vers une tentative de rebond NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: ne table pas sur interruption de la chaîne d'approvisionnement aucun problème d'approvisionnement en raison d'interdiction US - Roche: feu vert d'urgence de la FDA pour un test de détection du coronavirus SPI: - Bachem 2019: chiffre d'affaires 313,7 mio CHF (cons. AWP: 313,1 mio) Ebit 62,4 mio CHF (cons. AWP: 63,7 mio) bénéfice net 54,2 mio CHF (cons. AWP: 53,6 mio) dividende 3,00 CHF (cons. AWP: 3,05; 2018: 2,75 CHF) vise des ventes de 500 mio CHF d'ici 4-5 ans vise à moyen terme marge Ebitda de 30% - Mobilezone 2019: chiffre d'affaires 1'324 mio CHF (cons. AWP: 1'422 mio) Ebit 59,6 mio CHF (cons. AWP: 58,6 mio) bénéfice net 44,4 mio CHF (cons. AWP: 43,5 mio) dividende 0,60 CHF (cons. AWP: 0,60 CHF; 2018: 0,60 CHF) 2020: vise Ebit entre 56 et 61 mio CHF vise dividende de 0,60 CHF par action - CFT 2019: résultat opérationnel 65,5 (57,9) mio CHF bénéfice net après minoritaires 60,4 (50,8) mio CHF dividende stable à 5 CHF/action et distribution d'actions 2020: attentif à des opportunités de croissances externe et organique hausse des volumes après volatilité élevée en mars - Fundamenta Real Estate 2019: produit net des loyers 29,5 mio CHF (25,8 mio) bénéfice net 22,5 mio CHF (23,0 mio) Ebit 31,0 mio CHF (33,0 mio) dividende 0,50 CHF (0,50 CHF) bénéfice net hors reval. 14,3 mio CHF (10,3 mio) 2020: optimistes pour les objectifs - U-blox 2019: chiffre d'affaires 385,1 mio CHF (cons. AWP: 386,1 mio) bénéfice net 12,9 mio CHF (cons. AWP: 13,5 mio) Ebit 22,1 mio CHF (cons. AWP: 20,0 mio) dividende 0,60 CHF (cons. AWP: 0,79 CHF, 2018: 1,60 CHF) 2020: vise ventes de 380-440 mio CHF, Ebit 0-30 mio - Implenia remporte un contrat de 56 mio CHF en Bavière PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Hilti 2019: bénéfice net 591 mio CHF (546 mio) SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Aluflexpack nomme John Kleindouwel à la direction des ventes - Pierer tire la prise pour deux semaines et gèle ses prévisions - Extension de la centrale hydroélectrique de la Saline de Bex - Cosmo annonce l'extension de la durée d'examen de la FDA pour le Byfavo NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Financière Tradition: CPB 2019, Zurich 10:00 Hilti: CPB 2019, Zurich 10:30 Bachem: CPB 2019, Zurich 10:30 Fundamenta: CPB 2019, Zurich PRESSE DU JOUR - Swisscom: les clients regardent davantage la télé et appellent plus Le Temps DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - la BCE dégaine à son tour contre le coronavirus mais sans toucher à ses taux va soutenir les PME et acheter plus de dette le coronavirus, "choc majeur", requiert une "réponse coordonnée" (Lagarde) voit une "considérable aggravation" des perspectives de croissance (Lagarde) déplore "la lenteur et la complaisance" des gouvernements (Lagarde) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0563 - USD/CHF: 0,9440 - future Conf: - (jeudi: -37 pb à 181,80%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,810%) - L'AFD a révisé les chiffres du commerce extérieur pour janvier - Raiffeisen s'attend à une contraction de l'économie en 2020 réévalue prévision de croissance 2020 à -0,2% table sur un PIB 2021 à +1,6% DIVERS jeudi: Suisse: - Santé: pas d'accord sur les tarifs de la physiothérapie - Les voyagistes suisses réagissent à l'annonce de Trump coronavirus: - le canton de Neuchâtel veut soutenir ses entreprises - le covid-19 a infecté les institutions de la Genève internationale - le DFAE évalue les conséquences de l'interdiction d'entrer aux USA - l'UDC veut fermer les frontières - forte hausse du nombre de cas de coronavirus en un jour à Zurich - le canton du Tessin enregistre deux nouvelles victimes - Les cas de Covid-19 continuent de grimper en Suisse - Les mesures tessinoises pourraient s'appliquer à la Suisse (OFSP) - L'Etat de Vaud généralise le télétravail - La "pandémie est maîtrisable", insiste l'OMS international: - L'Iata demande des mesures d'urgence pour les compagnies aériennes - La Fed va injecter 1.500 milliards de plus sur le marché monétaire - Donald Trump se réjouit de la chute des prix du pétrole coronavirus: - le monde se met à l'arrêt, la psychose elle progresse - premières localités confinées en Espagne, toutes les écoles ferment - crèches et écoles fermées et plan de relance en France - GB: entre 5.000 et 10.000 personnes "probablement" infectées par le virus - plus de 10'000 malades en Iran, qui exhorte le FMI à l'aider - les capacités de l'UE en soins risquent d'être "dépassées" - Trump n'a pas informé les dirigeants européens car "cela prend du temps" - des pays d'Europe de l'Est ferment à leur tour leur frontière - l'UE fustige la décision de Trump d'interdire les USA aux Européens - les restrictions américaines, "coup de massue" pour l'aérien - les superviseurs européens allègent les contraintes sur les banques - la France se prépare à un "scénario à l'italienne" aujourd'hui: Suisse: - ras coronavirus: - les écoles polytechniques fédérales suspendent leurs cours - la Suisse pourrait compter près de 10'000 cas, selon un analyste international: - ras coronavirus: - seulement 8 nouveaux cas en Chine - La France ralentit et prend un tournant dans la lutte contre le coronavirus plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 mars - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1 action Pargesa (délai probablement du 8 mai au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Dätwyler (3,0 francs suisses) plus tard: 19.03: - Roche (BJ/P 9 francs suisses) 23.03: - Schindler (bon 4,0 francs suisses) - BB Biotech (3,40 francs suisses) - DKSH (1,90 francs suisses) 26.03: - Also (3,25 francs suisses) - Bellevue Group (4,0 francs suisses) - SGS (80 francs suisses) - Valora (12,50 francs suisses) 27.03: - Givaudan (62 francs suisses) 30.03: - ABB (0,80 franc) - Implenia (0,75 franc) - SPS Swiss Prime Site (1,90 franc) 31.03: - Titlis (9,40 francs suisses) 01.04: - Belimo (150 francs suisses) - Vontobel (2,25 francs suisses) 02.04: - Leonteq (0,50 franc) 03.04: - Geberit 11,30 francs suisses) - Huber+Suhner (1,60 franc) - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) 06.04: - Coltene (3,0 francs suisses) - Emmi (12,0 francs suisses) - Intershop (25,0 francs suisses) 07.04: - TX Group (3,50 francs suisses) 08.04: - Swisscom (22,0 francs suisses) 09.04: - Straumann (5,75 francs suisses) 14.04: - Bossard (4,0 francs suisses) - SIG Combibloc (0,38 franc) - Sunrise (4,40 francs suisses) - VZ Holding (5,10 francs suisses) 15.04: - Plazza (6,0 francs suisses) - PSP Swiss Property (3,60 francs suisses) - Schweiter (40,0 francs suisses) 20.04: - Flughafen Zürich (3,09 francs suisses) - Julius Bär (1,50 franc) 21.01: - Cicor (1,50 franc) - Swiss Re (5,90 francs suisses) 23.04: - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Sika (2,30 francs suisses) 24.04: - BC du Valais (3,35 francs suisses) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - Bucher (8,0 francs suisses) - BC de Glaris (1,10 franc) - Helvetia (5,0 francs suisses) - SFS (2,10 francs suisses) 29.04: - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - BC vaudoise: 36 francs suisses) - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 07.05: - Kühne+Nagel (4,0 francs suisses) 14.05: - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 22.05: - APG SGA (11,0 francs suisses) - Galenica (1,80 franc) - Temenos (0,85 franc) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Forbo: Blackrock relève sa part à 3,06% - GAM: Suisse Funds abaissa sa participation à 4,33% - Georg Fischer: Norges Bank recule à 2,84% - Siegfried: Norges Bank recule à 2,918% - Temenos: Blackrock recule à 4,52% - Sunrise: Blackrock recule à 5,34% - Wisekey: Mark Angelo (via YA II) monte à 62,26% - AMS: Norges détient 3,79%, Morgan Stanley 5,97%

