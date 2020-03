Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -3,6% à 8185,97 points (08h20) - SMI (mardi): +3,23% à 8494,04 points - SLI (mardi): +2,13% à 1220,95 points - SPI (mardi): +2,66% à 10'296,23 points - CAC 40 (mardi): +2,84% à 3991,78 points - Dax (mardi): +2,25% à 8939,10 points - FTSE-100 (mardi): +2,79% à 5294,90 points - Dow Jones (mardi): +5,20% à 21'237,38 points - Nasdaq Comp (mardi): +6,23% à 7334,78 points - S&P 500 (mardi): +6,00% à 2529,19 points - Nikkei (mercredi): -1,68% à 16'726,55 points AMBIANCE - ambiance toujours plombée par la pandémie de coronavirus, malgré les plans de soutien NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Adecco: le salaire du CEO Alain Dehaze a diminué en 2019 - Swiss Life: rémunération stable en 2019 pour le directeur général - L'assemblée de SGS se tiendra en l'absence des actionnaires - Clariant repousse son assemblée générale prévue le 30 mars - Clariant collabore avec Floreon dans les applications de biopolymères - ABB maintient son assemblée générale - Partners Group prévoit le rachat d'actions propres SPI: - Evolva 2020: Ebitda attendu au niveau de 2019 utilisation de capitaux légèrement supérieure à celle de 2019 étudie une augmentation de capital - Medacta: Marco Gadola renonce à son mandat d'administrateur - Medartis désigne Marco Gadola en tant qu'administrateur - Addex: reporte son étude clinique de phase III sur le fipraglurant - BFW 2019: résultat des revalorisations 2,8 mio CHF (10,3 mio CHF) produit d'exploitation 24,1 mio CHF (23,7 mio) bénéfice 13,08 mio CHF (20,6 mio) liquidités 39,9 mio CHF (H1 19 45,3 mio; 60,4 mio) chiffre d'affaires 5,5 mio CHF (3,4 mio) - Kuros renforce son portefeuille de brevets - crédit aux Etats-Unis - BKW 2019: bénéfice net ajusté 242 mio CHF (cons. AWP: 288,9 mio) dividende 2,20 CHF (cons. AWP: 2,10; 2018: 1,80 CHF) bénéfice net 404 mio CHF (cons. AWP: 288,9 mio) prestation totale 2,87 mrd CHF (2,68 mrd) Ebit ajusté 433 mio CHF (cons. AWP: 425,4 mio) - 2020: résultat d'exploitation comparable attendu entre 380 et 400 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI SOIR - Nestlé se rapproche de la reprise du médicament Zenpep d'Allergan - Basilea obtient un brevet pour fabriquer Isavuconazole ou Ravuconazole - SIX modifie la pondération de Roche et Nestlé au SMI - Genève Aéroport limite l'accès au terminal - baisse de fréquentation de 50% sur les bateaux de la CGN - l'Hôpital fribourgeois veut doubler son nombre de lits disponibles - Bellevue: les actionnaires ne pourront pas participer physiquement à l'assemblée - Allianz Suisse ferme ses agences en raison du coronavirus - Judith Wittwer quitte la rédaction en chef du Tages-Anzeiger - U-Blox porte plainte contre Sisvel aux Etats-Unis - Novartis lance un fonds de réponse au coronavirus, doté de 20 millions NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:30 BNS: appréciation de la politique monétaire 10:00 Swiss: CPB 2019 (en ligne) 10:30 Swatch: CPB 2019 (en ligne) 10:30 Zur Rose: CPB 2019, Zurich PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - Russie: la production industrielle a accéléré en février, avant le virus - La Fed annonce un nouveau mécanisme pour faciliter l'accès au crédit des ménages et entreprises procède à une offre supplémentaire de 500 milliards de dollars sur le marché monétaire (officiel) - USA: baisse des ventes au détail en février plombé par l'essence rebond de la production industrielle en février - KOF: PIB 2020 +0,3% (avant +1,8%), 2021 +1,4% (inchangé) récession au S1 pas de vague de licenciements grâce aux mesures publiques aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0560 - USD/CHF: 0,9594 - future Conf: - (mardi: +111 pb à 177,21%) - taux au comptant: - (mardi: -0,485%) - UE: le marché automobile chute de 7,4% en février - Japon: les importations de Chine ont chuté de moitié en février DIVERS mardi: Suisse: - Le salon des sous-traitants horlogers EPHJ reporté à septembre coronavirus: - deux morts de plus dans le canton de Vaud - Cinq au total - l'OFROU prend des mesures liées aux permis de conduire - l'engagement de la Protection civile vaudoise monte en puissance - la mobilisation de l'armée a démarré - demandes de huit cantons - le Jura interdit les rassemblements de plus de cinq personnes - le Tessin annonce deux nouveaux décès et 92 cas supplémentaires - le Centre Patronal demande des mesures fortes pour l'économie - réduction significative du trafic pendulaire en Suisse - premier décès dans le canton de Neuchâtel - plus de 2200 personnes refoulées à la frontière - décès d'une femme de 78 ans dans les Grisons - Messer Schweiz augmente la production d'oxygène - cinq vols prévus pour rapatrier les touristes suisses du Maroc - pas besoin de tester les personnes sans symptômes - nouvelles propositions du SECO pour les entreprises vendredi - deux cas répertoriés à l'OMS à Genève - la Suisse atteint la barre des 2700 cas positifs - vingt-quatre nouveaux cas de Covid-19 dans le canton de Zurich international: - nouvelle baisse des taux en vue au Brésil - La France a emprunté 6,625 milliards d'euros à court terme - Brexit: malgré le coronavirus, Londres déterminé à négocier - Pétrole: Ryad veut augmenter ses exportations à 10 millions de bpj coronavirus: - Philippe n'exclut pas des nationalisations si nécessaire - confinement généralisé en Belgique jusqu'au 5 avril (officiel) - 1er décès au Brésil, Bolsonaro dénonce une "hystérie" - interdiction d'entrée dans l'Union européenne pour 30 jours - 175 décès au total en France, dont 7% de moins de 65 ans (officiel) - USA: après des jours de confusion, Trump appelle à l'unité face au coronavirus - Londres va garantir jusqu'à 330 milliards de prêts aux entreprises - la riposte des défenses immunitaires de l'organisme dévoilée - 14 jours d'autoconfinement pour les voyageurs arrivant en Italie - la Maison Blanche veut envoyer des chèques aux Américains - la situation est "sous contrôle" en Russie (Poutine) - les compagnies aériennes appellent au secours - des millions de morts du coronavirus? Eviter le scénario du pire - Madrid va garantir jusqu'à 100 mrd EUR de prêts aux entreprises - les pays européens doivent prendre des mesures audacieuses (OMS) - la rivalité USA-Chine continue... autour du virus - l'état d'urgence déclaré à Rio de Janeiro et Sao Paulo - face au risque d'un scénario cauchemar, revirement au Royaume-Uni - aides massives de 850 milliards de dollars demandées au Congrès US - la France en confinement inédit face à l'épidémie de coronavirus - essais "prometteurs" avec la chloroquine, qui seront étendus aujourd'hui: Suisse: - ras coronavirus: - ras international: - ras coronavirus: - l'Australie interdit à ses citoyens de quitter le pays - Chine: une seule contamination, 12 cas importés plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 mars - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1 action Pargesa (délai probablement du 8 mai au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. AMS: émission des droits préférentiels (16 au 26 mars) BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.03: - Roche (BJ/P 9 francs suisses) 23.03: - Schindler (bon 4,0 francs suisses) - BB Biotech (3,40 francs suisses) - DKSH (1,90 francs suisses) 26.03: - Also (3,25 francs suisses) - Bellevue Group (4,0 francs suisses) - SGS (80 francs suisses) - Valora (12,50 francs suisses) 27.03: - Givaudan (62 francs suisses) 30.03: - ABB (0,80 franc) - Implenia (0,75 franc) - SPS Swiss Prime Site (1,90 franc) 31.03: - Titlis (9,40 francs suisses) 01.04: - Belimo (150 francs suisses) - Vontobel (2,25 francs suisses) 02.04: - Leonteq (0,50 franc) 03.04: - Geberit 11,30 francs suisses) - Huber+Suhner (1,60 franc) - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) 06.04: - Coltene (3,0 francs suisses) - Emmi (12,0 francs suisses) - Intershop (25,0 francs suisses) - Zehnder (1,0 franc) 07.04: - Inficon (18,0 francs suisses) - TX Group (3,50 francs suisses) 08.04: - Forbo (23,0 francs suisses - Swisscom (22,0 francs suisses) 09.04: - Bobst (1,50 franc) - Straumann (5,75 francs suisses) 14.04: - Bossard (4,0 francs suisses) - SIG Combibloc (0,38 franc) - Sunrise (4,40 francs suisses) - VZ Holding (5,10 francs suisses) 15.04: - Mobilezone (0,60 franc) - Plazza (6,0 francs suisses) - PSP Swiss Property (3,60 francs suisses) - Schweiter (40,0 francs suisses) 20.04: - Flughafen Zürich (3,09 francs suisses) - Julius Bär (1,50 franc) 21.03: - Cicor (1,50 franc) - Swiss Re (5,90 francs suisses) 22.04: - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) 23.04: - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Sika (2,30 francs suisses) 24.04: - BC du Valais (3,35 francs suisses) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - Bâloise (6,40 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BC de Glaris (1,10 franc) - Helvetia (5,0 francs suisses) - SFS (2,10 francs suisses) 29.04: - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - BC vaudoise: 36 francs suisses) - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 07.05: - Kühne+Nagel (4,0 francs suisses) 14.05: - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 22.05: - APG SGA (11,0 francs suisses) - Galenica (1,80 franc) - Temenos (0,85 franc) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Leonteq: Credit Suisse Funds étoffe sa participation à 5,34% - Georg Fischer: Norges Bank réduit légèrement sa participation à 2,87% - Vifor: Blackrock réduit son engagement à 3,62% - Geberit annonce des participations propres de 3,08%/1,5% - Zur Rose: T. Rowe Price abaisse sa participation à 4,92% - Galenica: Blackrock réduit son exposition à 2,94% - AMS: Norges relève sa participation à 3,32% - Ems-Chemie: Miriam Baumann-Blocher relève sa participation à 10,1%

jh/