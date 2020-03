Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +2,22% à 8977 points (08h20) - SMI (jeudi): +5,32% à 8892,24 points - SLI (jeudi): 15,02% à 1260,57 points - SPI (jeudi): +5,56% à 10'692,19 points - CAC 40 (jeudi): +2,86% à 3855,50 points - Dax (jeudi): +2,00% à 8610,43 points - FTSE-100 (jeudi): +1,40% à 5151,61 points - Dow Jones (jeudi): +0,95% à 20'087,19 points - Nasdaq Comp (jeudi): +2,30% à 7150,58 points - S&P 500 (jeudi): +0,47% à 2409,39 points - Nikkei (vendredi): fermé pour cause de jour férié AMBIANCE - le rebond devrait se poursuivre NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lonza tiendra son assemblée générale en cercle restreint SPI: - Sensirion assiste à une explosion de la demande dans les respirateurs - la GLKB met à disposition 15 mio CHF pour aider les entreprises - Implenia réduit l'activité sur les chantiers en raison du Covid-19 - Feintool: table sur recul temporaire de l'activité en raison de Covid-19 - DKSH: nouvelle AG le 13 mai - Aluflexpack 2019: Ebitda av. effets uniques 29,5 mio EUR (21,6 mio) résultat net -3,4 mio EUR (-1,3 mio) marge Ebitda ajustée 14,2% (11,9%) 2020: Ebitda avant exceptionnels attendu à 32-35 mio EUR pas de ralentissement de la demande pour l'instant - Mobilezone: les boutiques restent partiellement ouvertes - Interroll 2019: bénéfice net 56,0 mio CHF (cons. AWP: 54,9 mio) Ebitda 96,1 mio CHF (cons. AWP: 97,7 mio) dividende 22,50 CHF (AWP cons. AWP: 22,61; 2018: 22,00 CHF) 2020: prudemment optimiste PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Banque alternative suisse a dégagé un bénéfice de 1,7 million en 2019 - Warteck Invest 2019: Ebit 39,4 mio CHF (29,7 mio) bénéfice y.c. revalorisation 34,1 mio CHF (18,7 mio) dividende 70 CHF (70 CHF) taux de vacance 5,0% (6,0%) 2020: priorité au développement du parc existant - AMS: prévisions pour le 1er trimestre confirmées finalisation du rachat d'Osram toujours attendue au 2e trimestre - Flughafen Zürich: chômage partiel et mesures pour garantir la liquidité - La BCV vient en aide aux PME vaudoises - TX Group: pas de présence physique à l'assemblée générale - BB-Biotech: toutes les propositions validées par l'assemblée générale - Genève Aéroport filtre encore davantage l'accès - Bank Dreyfus a enregistré un bénéfice en recul en 2019 - Le coronavirus met à l'arrêt le réseau transfrontalier Léman-Express - Meier Tobler: l'assemblée générale sans les actionnaires - Valiant va soutenir les PME de manière "substantielle" - SFP reporte son assemblée générale au 29 juin NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Interroll: CPB 2019 (en ligne) 10:00 Warteck Invest: CPB 2019, Zurich PRESSE DU JOUR - rsa DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - Seco: la Suisse tombera en récession en 2020 recul du PIB attendu à 1,3% en 2020 (+1,7% en décembre) hausse du PIB de 3,3% en 2021 (+1,2% en décembre) - USA: bond des demandes hebdomadaires d'allocations chômage dû au coronavirus - La Fed facilite l'accès à des dollars à plusieurs pays se dit satisfaite de la réaction des banques à ses mesures - La Banque d'Angleterre abaisse son taux directeur à 0,1%, un plus bas historique - La Banque du Danemark relève son taux sur les dépôts, à -0,60% - la Banque centrale sud-africaine baisse son taux d'intérêt aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0546 - USD/CHF: 0,9783 - future Conf: - (jeudi: -112 pb à 173,33%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,390%) - ras DIVERS jeudi: Suisse: - Difficultés en vue pour le marché immobilier à cause de l'épidémie coronavirus: - le Parlement veut siéger en mai et en juin - l'appel urgent de l'OFSP en vidéo - quelque 11'000 personnes refoulées aux frontières - la Poste refuse les paquets vers plusieurs pays étrangers - près d'une centaine de patients infectés hospitalisés aux HUG - il y a 282 cas de personnes touchées dans le canton de Berne - toutes les personnes de plus de 65 ans confinées à la maison à Uri - le Tessin est particulièrement touché par l'épidémie - le canton de Berne au chevet de son économie étranglée - plan d'aide à l'économie du gouvernement zurichois - le Tribunal fédéral restreint encore ses activités - le SSP demande la fermeture immédiate de Genève Aéroport - vent hostile contre la fermeture des chantiers - deux nouveaux décès liés au coronavirus dans le canton de Zurich - les transports publics lausannois (tl) réduisent leur offre - le nombre des personnes contaminées continue d'augmenter - les tpg réduisent leur offre de 40% à partir de lundi - le Montreux - Oberland bernois (MOB) au ralenti international: - Les dirigeants de l'UE saluent le plan de la BCE coronavirus: - la fermeture de la frontière Canada/Etats-Unis attendue dans la nuit de vendredi - l'Espagne ordonne la fermeture de tous les hôtels (officiel) - les républicains du Sénat US présentent un plan d'environ 1000 milliards - Washington exhorte les Américains à ne pas voyager à l'étranger - Lagarde (BCE) s'attend à une récession "considérable" en zone euro - le Royaume-Uni peut "inverser la tendance en 12 semaines" - France: accord sur l'imposition des frontaliers avec quatre pays voisins - l'Italie dépasse la Chine pour le nombre de morts - les Etats-Unis approuvent un traitement antipaludéen contre le coronavirus - la planète en état d'alerte maximal, rayon d'espoir en Chine - "pas de problème d'émettre plus de dette" (Mnuchin) - les vols internationaux interdits d'entrée en Inde pour une semaine - les compagnies aériennes ont besoin de jusqu'à 200 mrd USD aujourd'hui: Suisse: - échéance Eurex coronavirus: - international: - ras coronavirus: - le secteur britannique de l'hygiène prospère - toute la Californie placée en confinement - la flamme olympique de Tokyo 2020 au Japon, mais les JO en suspens - deuxième jour avec zéro nouveau cas local en Chine plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 17 avril - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1 action Pargesa (délai probablement du 8 mai au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. AMS: émission des droits préférentiels (16 au 26 mars) BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 23.03: - Schindler (bon 4,0 francs suisses) - BB Biotech (3,40 francs suisses) 26.03: - Also (3,25 francs suisses) - Bellevue Group (4,0 francs suisses) - SGS (80 francs suisses) - Valora (12,50 francs suisses) 27.03: - Givaudan (62 francs suisses) 30.03: - ABB (0,80 franc) - Implenia (0,75 franc) - SPS Swiss Prime Site (1,90 franc) 31.03: - Titlis (9,40 francs suisses) 01.04: - Belimo (150 francs suisses) - Vontobel (2,25 francs suisses) 02.04: - Leonteq (0,50 franc) 03.04: - Geberit 11,30 francs suisses) - Huber+Suhner (1,60 franc) - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) 06.04: - Coltene (3,0 francs suisses) - Emmi (12,0 francs suisses) - Intershop (25,0 francs suisses) - Zehnder (1,0 franc) 07.04: - Inficon (18,0 francs suisses) - TX Group (3,50 francs suisses) 08.04: - Forbo (23,0 francs suisses - Swisscom (22,0 francs suisses) 09.04: - Bobst (1,50 franc) - Oerlikon (1,0 franc) - Straumann (5,75 francs suisses) - Tecan (2,20 francs suisses) 14.04: - Bossard (4,0 francs suisses) - SIG Combibloc (0,38 franc) - Sunrise (4,40 francs suisses) - VZ Holding (5,10 francs suisses) 15.04: - Mobilezone (0,60 franc) - Plazza (6,0 francs suisses) - PSP Swiss Property (3,60 francs suisses) - Schweiter (40,0 francs suisses) 17.04: - Gurit (25,0 francs suisses) 20.04: - Julius Bär (1,50 franc) 21.03: - Cicor (1,50 franc) - Swiss Re (5,90 francs suisses) 22.04: - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) 23.04: - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Komax (1,80 franc) - Sika (2,30 francs suisses) 24.04: - Conzzeta (42,0 francs suisses) - Vetropack (65,0 francs suisses) - BC du Valais (3,35 francs suisses) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - Bâloise (6,40 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BC de Glaris (1,10 franc) - Helvetia (5,0 francs suisses) - SFS (2,10 francs suisses) 29.04: - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - BC vaudoise: 36 francs suisses) - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 07.05: - Kühne+Nagel (4,0 francs suisses) 14.05: - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Partners Group (25,50 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) 22.05: - APG SGA (11,0 francs suisses) - Galenica (1,80 franc) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Orell Füssli (6,0 francs suisses) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS jeudi: - le Canton de Genève lève 300 millions à 0,25%, échéance 2028 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS: Blackrock réduit sa participation à 3,15% - AMS: Morgan Stanley monte à 6,04% - Dufry: Norges Bank recule à 2,99% - Relief Therapeutics: Michel Dreano abaisse sa part à 4,78% - GAM: T. Rowe Price abaisse à 2,95% - Georg Fischer: Norges Bank monte à 3,04% - Logitech: Norges Bank recule légèrement à 2,98% - Newron: Aviva recule à 6,36%

