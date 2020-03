Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +1,22% à 8'840 points (08h20) - SMI (mardi): +7,02% à 8733,32 points - SLI (mardi): +8,81% à 1285,23 points - SPI (mardi): +6,20% à 10'609,62 points - CAC 40 (mardi): +8,39% à 4242,70 points - Dax (mardi): +10,98% à 9700,57 points - FTSE-100 (mardi): +9,05% à 5446,01 points - Dow Jones (mardi): +11,37% à 20'704,91 points - Nasdaq Comp (mardi): +8,12% à 7417,86 points - S&P 500 (mardi): +9,38% à 2447,33 points - Nikkei (mercredi): +8,04% à 19'546,63 points AMBIANCE - NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: le CEO Tidjane Thiam a perçu en 2019 10,72 mio CHF (12,65 mio) recherche d'un successeur au président Rohner bien avancée maintient son assemblée du 30 avril, par correspondance SPI: - Evolva prévoit de créer un capital autorisé de près de 33 millions - L'assemblée générale de Molecular Partners se déroulera sans les actionnaires - L'assemblée générale d'Ascom se déroulera sans les actionnaires - L'assemblée générale de Georg Fischer se déroulera sans les actionnaires - Investis 2019: bénéfice net 172,8 mio CHF (54,4 mio) revenus locatifs 57 mio CHF (2018: 55,0 Mio) bénéfice net hors revalorisations 70 mio CHF dividende 2,35 CHF (2,35 CHF) - Investis 2020: portefeuille immobilier sera étoffé par des acquisitions - Vaudoise 2019: bénéfice net 134,0 mio CHF (127,5 mio) primes brutes encaissées de 1,14 mrd CHF (2018: 1,14 mrd) dividende de 15 CHF par nominative B (2018: 13 CHF) ratio combiné 91,8% (92,1%) - Vaudoise 2020: croissance équilibrée des affaires dommages attendue - Belimo: pas de problème de production - retard dans les livraisons - Cham Group 2019: bénéfice net 26,9 mio CHF (80,5 mio) - Lalique 2019: bénéfice net attendu à 1,1 mio EUR chiffre d'afaires de 143,5 mio EUR (+5%) - Lalique 2020: pas de prévisions en raison du coronavirus - Asmallworld: Michael Manz nommé président du conseil d'administration Patrick Liotard-Vogt se retire pour des raisons personnelles PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Bénéfice annuel en repli pour Genève Aéroport SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Implenia: dividende en nature accepté pour la réalisation du spin-off - net ralentissement des activités de Genève Aéroport - Swiss Life: la solvabilité toujours élevée malgré les soubresauts des marchés SST actuelment à environ 175%, haut de la fourchette visée - Also 2020: hausse de 11% des ventes jusqu'ici, objectifs confirmés - Swiss Prime Site: toutes les propositions acceptées en assemblée générale - Maxon Motor examine des mesures de chômage partiel dès le 1er avril - SIX: feu vert de l'espagne au rachat de la bourse espagnole BME - Helvetic suspend tous ses vols à cause du coronavirus - La direction de Swatch achète ses propres actions à grande échelle - Swiss Life Asset Managers prévoit un recul de 1,3% du PIB cette année NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Vaudoise: CP Résultats 2019 (en ligne) 10:00 Indice CS-CFA mars 2020 09:30 Novavest: as. g., Zurich 10:30 Givaudan: as. g., Genève 13:30 Autoneum: as. g., Winterthour 16:00 Meier Tobler: as. g., Zurich 10:00 Hostettler: CP tendances des rémunérations (en ligne) PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - la Banque d'Angleterre active un plan pour favoriser la liquidité sur les marchés - USA: baisse des ventes de maisons neuves en février, le niveau reste élevé aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0611 - USD/CHF: 0,9802 - future Conf: - (mardi: -96 pb à 173,73%) - taux au comptant: - (mardi: -0,360%) - DIVERS mardi: Suisse: - Les centres commerciaux perdent 39 millions de francs suisses par jour - La consommation de fromage a augmenté de 1,2% en 2019 - Les Geneva Watch Days sont reportées à fin août coronavirus: - le Valais renforce son dispositif sanitaire contre la pandémie - appel aux personnes à risque à réfléchir aux directives anticipées - le Contrôle fédéral des finances veillera à l'utilisation des fonds - test de détection d'anticorps de Covid-19 développé à Zurich - Neuchâtel double ses lits en soins intensifs, personnel contaminé - le médecin cantonal tessinois voit un "léger" ralentissement - droit de bail: pas de compromis entre propriétaires et locataires - le paiement des salaires de mars est assuré - pas de lien connu entre rhume des foins et coronavirus - Alain Berset parle d'une épreuve appelée à durer un moment - Postfinance peut accorder des prêts de soutien aux PME international: - La France a emprunté 5,897 milliards d'euros à court terme - L'UE accepte d'engager les négociations pour intégrer la Macédoine et l'Albanie - Trump exhorte le Congrès à adopter dès mardi un plan de relance de l'économie - France: la récession sera plus forte que prévu, prévient le gouvernement coronavirus: - sommet d'urgence du G20 jeudi par visioconférence (Kremlin) - 1.100 morts (+240) en France et 2.516 (+434) patients en réanimation - "Indispensable de prolonger le confinement" (Conseil scientifique) français - plus de 400.000 cas officiellement déclarés dans le monde (comptage AFP) - 600 morts aux Etats-Unis, près de 50.000 cas officiellement déclarés - Trump: une "grave récession" pourrait faire plus de victimes que le coronavirus - Trump prévient qu'un confinement prolongé pourrait "détruire" le pays - le nombre de morts repart à la hausse en Italie - les ministres des Finances de l'UE divisés sur le plan de sauvetage - l'Irlande ferme tous les commerces non essentiels (Premier ministre) - la Norvège prolonge ses mesures jusqu'au 13 avril - "doublement des cas tous les 3 jours" à New York (gouverneur) - Allemagne: 2 mrd d'euros de "prêts corona" demandés à la KfW depuis lundi - plus d'un tiers de la population mondiale appelé à se confiner (comptage AFP) - l'Inde décrète un confinement total du pays (Modi) - Le G7 Finance promet de tout faire pour rétablir croissance et emploi - 300 mrd EUR pour garantir des prêts aux entreprises en France - les JO de Tokyo reportés (CIO) - l'Italie a augmenté de 64% le nombre de lits en soins intensifs - "Restez chez vous!" Les Britanniques sommés de respecter le confinement - Le Covid-19 pourrait coûter 252 mrd USD au transport aérien en 2020 (Iata) - en Italie, des imprimantes 3D pour sauver des vies - Plus de 200'000 cas recensés en Europe aujourd'hui: Suisse: - ras coronavirus: - Matériel de protection prévu dans le 1er plan contre les pandémies - Près de 300 Suisses bloqués à cause du Covid-19 rapatriés international: - ras coronavirus: - Accord entre la Maison Blanche et le Sénat sur un plan de relance - La France se prépare à un confinement prolongé - Fin des restrictions dans le Hubei, en Chine - Un tiers de l'humanité désormais sommée de rester chez elle plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 17 avril - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1 action Pargesa (délai probablement du 8 mai au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. AMS: émission des droits préférentiels (16 au 26 mars) BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 26.03: - Also (3,25 francs suisses) - Bellevue Group (4,0 francs suisses) - SGS (80 francs suisses) 27.03: - Givaudan (62 francs suisses) 30.03: - ABB (0,80 franc) - Implenia (0,75 franc) - SPS Swiss Prime Site (1,90 franc) 31.03: - Titlis (9,40 francs suisses) 01.04: - Belimo (150 francs suisses) - Vontobel (2,25 francs suisses) 02.04: - Leonteq (0,50 franc) 03.04: - Geberit 11,30 francs suisses) - Huber+Suhner (1,60 franc) - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) 06.04: - Coltene (3,0 francs suisses) - Emmi (12,0 francs suisses) - Intershop (25,0 francs suisses) - Zehnder (1,0 franc) 07.04: - Inficon (18,0 francs suisses) - TX Group (3,50 francs suisses) 08.04: - Forbo (23,0 francs suisses - Swisscom (22,0 francs suisses) 09.04: - Bobst (1,50 franc) - Oerlikon (1,0 franc) - Straumann (5,75 francs suisses) - Tecan (2,20 francs suisses) - Zug Estates (44,0 francs suisses) 14.04: - Bossard (4,0 francs suisses) - SIG Combibloc (0,38 franc) - Sunrise (4,40 francs suisses) - VZ Holding (5,10 francs suisses) 15.04: - Mobilezone (0,60 franc) - Plazza (6,0 francs suisses) - PSP Swiss Property (3,60 francs suisses) - Schweiter (40,0 francs suisses) 16.04: - Kardex (4,50 francs suisses) 17.04: - Gurit (25,0 francs suisses) - Sulzer (4,0 francs suisses) 20.04: - Julius Bär (1,50 franc) - Rieter (4,50 francs suisses) 21.03: - Cicor (1,50 franc) - Swiss Re (5,90 francs suisses) 22.04: - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) 23.04: - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Komax (1,80 franc) - Sika (2,30 francs suisses) 24.04: - Conzzeta (42,0 francs suisses) - Vetropack (65,0 francs suisses) - BC du Valais (3,35 francs suisses) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) - Comet (1,0 franc) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - Bâloise (6,40 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BC de Glaris (1,10 franc) - Helvetia (5,0 francs suisses) - Metall Zug (17,0 francs suisses) - SFS (2,10 francs suisses) 29.04: - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - BC vaudoise: 36 francs suisses) - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 07.05: - Kühne+Nagel (4,0 francs suisses) 14.05: - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Partners Group (25,50 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) 22.05: - APG SGA (11,0 francs suisses) - Galenica (1,80 franc) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Orell Füssli (6,0 francs suisses) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - SPS: Blackrock passe sous le seuil de 10% - Relief Therapeutics: Gael Hedou réduit son engagement à 4,988% - The Native: Alti Exchange Group passe sous le seuil des 3% - Partners Group: Allianz relève son engagement à 3,05% - Galenica: Blackrock réduit sa participation à 2,86% - Zur Rose: Credit Suisse Funds accroît son engagement à une part de 5,16% - EFG: Matlock Finance annonce une participation de 3,126% - BFW Liegenschaften: AMG Substanzwerte réduit sa participation à 1,95% - U-blox: Norges Bank étoffe sa participation à 3,06%

jh/fr