INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -1,45% à 8859 points (08h20) - SMI (mercredi): +2,93% à 8989,16 points - SLI (mercredi): +3,04% à 1324,36 points - SPI (mercredi): +2,80% à 10'906,75 points - CAC 40 (mercredi): +4,47% à 4432,30 points - Dax (mercredi): +1,79% à 9874,26 points - FTSE-100 (mercredi): +4,45% à 5688,20 points - Dow Jones (mercredi): +2,39% à 21'200,55 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,45% à 7384,29 points - S&P 500 (mercredi): +1,15% à 2475,56 points - Nikkei (jeudi): -4,51% à 18'665 points AMBIANCE - des prises de bénéfice sont anticipées NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis intègre un consortium de recherche contre le covid-19 SPI: - Zur Rose émet un emprunt convertible de 150 millions de francs suisses - Tecan change de responsable des ressources humaines - Rémunération améliorée pour le patron de Bâloise en 2019 - Calida: Hans-Kristian Hoejsgaard candidat à la présidence avance son assemblée générale au 17 avril pas de dividende pour 2019 ni de perspectives pour 2020 - Valora prévoit une chute de ses recettes en raison du coronavirus introduit chômage partiel et mesures d'économies 2020: effet délétère sur la rentabilité opérationnelle et nette - Kuros 2019: résultat net -11,3 mio CHF (-11,7 mio) iquidités 21,9 mio CHF (fin 2018: 19,0 mio) - Varia US Properties 2019: produit total 139,5 mio USD (100,8 mio) bénéfice 42,8 mio USD (24,9 mio) assemblée générale reportée au 26 juin - MCH Group 2019: chiffre d'affaires 445,2 mio CHF (522,8 mio) perte nette 9,9 mio CHF (190,4 mio) - Jungfraubahn 2019: produit d'exploitation 223 mio CHF (213 mio) bénéfice net 53,3 mio CHF (47,8 mio) dividende 2,80 CHF (2,80 CHF) 2020: mesures d'économies adoptées contre l'épidémie - Zug Estates nomme Patrik Stillhart au poste de directeur PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Aventron améliore recettes et rentabilité en 2019 SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MERCREDI - Relief Therapeutics veut tester Aviptadil pour le traitement du Covid-19 - La Banque cantonale du Tessin prête pour le financement des entreprises - BVZ: le conseil d'administration propose un dividende réduit à 7,50 (14) CHF - Evolva conclut un nouvel accord avec International Flavors & Fragrances - Sonova adapte ses prévisions en raison du coronavirus 2019/20: croissance de 8% du CA en monnaies locales (avant 9-11%) CEO: EBITA 2019/2020 progressera moins fortement que prévu auparavant la situation des liquidités est bonne pas d'effets à moyen terme de la crise du coronavirus des mesures de chômage partiel ont été prises - BC de Zoug: l'assemblée générale aura lieu sans présence physique - Autoneum: feu vert des actionnaires à toutes les propositions - Bénéfice annuel en forte baisse pour Rapid, dividende raboté - Les actionnaires de Givaudan accordent un blanc-seing à la direction - The Native déclarée en faillite par le tribunal de Bâle - la SCCL annule ses loyers commerciaux - Aucune décision n'a encore été prise pour Swiss (Maurer) - Swisscom va détecter les attroupements via les mobiles - Siegfried livre des produits de désinfection au secteur de la santé - Roche et Forge s'associent sur les infections pulmonaires NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - PRESSE MERCREDI - A peine arrivé, Veraison se désengage de Swatch Finanz und Wirtschaft PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mercredi: - USA: hausse des commandes de biens durables en février, déjouant les attentes les stocks de brut augmentent de 1,6 million de barils à 455,4 MB - Le Portugal dégage un excédent budgétaire de 0,2% du PIB en 2019 aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0630 - USD/CHF: 0,9740 - future Conf: - (mercredi: -39 pb à 173,34%) - taux au comptant: - (mercredi: -0,360%) - DIVERS mercredi: Suisse: - Les taux hypothécaires ont augmenté malgré le coronavirus - Finma: toutes les banques ont suspendu leurs programmes de rachat d'actions libération de 6 mrd CHF via le volant anticyclique dérogation temporaire aux banques pour le calcul du ratio d'endettement appel à une "politique de distribution prudente" soutien à l'offre de liquidités du Conseil fédéral - BNS: création d'une facilité de refinancement Covid-19 demande à désactiver le volant anticyclique pour les banquess - DFF: crédits de plus de 500'000 CHF garantis à 85% taux d'intérêts pour les crédits jusqu'à 0,5 mio CHF à 0% taux d'intérêt pour le crédits de plus de 0,5 mio CHF à 0,5% les entreprises peuvent solliciter des crédits dès jeudi - CF Maurer: étudions aussi des aides pour les plus grandes entreprises coronavirus: - Genève autorise les chantiers sous condition - bientôt l'appui de 600 membres de la Protection civile à Fribourg - près de 10'000 cas recensés en Suisse - nouvelles mesures pour les chômeurs et les salariés - exportations de matériel médical soumises à autorisation - les loyers des magasins vont plonger (UBS) - 28 conseillers aux Etats demandent une session extraordinaire - un confinement complet coûterait près de 29 milliards par mois - la Suisse étend les restrictions d'entrée à tous les Etats Schengen international: - Moody's prévoit une récession globale pour les pays du G20 en 2020 - le G7 a constaté une "campagne de désinformation" chinoise (Pompeo) - Face à Berlin, Rome et Paris pour une solidarité financière accrue - En Europe du Nord, les dividendes des banques dans le collimateur - FMI et BM appellent à geler le remboursement de la dette des pays pauvres - Washington appelle Ryad à "rassurer" les marchés coronavirus: - Le Sénat américain approuve le plan de relance - le G20 en sommet d'urgence sur une "menace pour l'humanité entière" - le taux d'infection semble ralentir à New York - le gigantesque plan d'aide américain, un minimum en l'absence de filet social (éclairage) - l'hydroxychloroquine, pas plus efficace que d'autres traitements (étude chinoise) - Covid-19: plus de 3 mrd de personnes appelées à se confiner dans le monde - plus de 60'000 cas officiellement déclarés aux USA, 827 morts - Poutine reporte sa réforme et dit aux Russes de rester chez eux - la contagion continue de ralentir en Italie - le G7 a constaté une "campagne de désinformation" chinoise (Pompeo) - le parlement allemand adopte un plan global de 1100 mrd d'euros - le plan de relance US devant le Sénat, New York s'attend au pire - autorisation d'application souple des règles de crédit dans l'UE - "l'humanité entière" menacée, l'ONU lance un plan humanitaire - les députés canadiens adoptent un plan d'aide de 82 milliards - appel de 9 dirigeants européens à créer des corona bonds - quatre traitements sont à l'essai en Europe - Londres douche les attentes sur un sauvetage de l'aérien aujourd'hui: Suisse: - ras coronavirus: - ras international: - ras coronavirus: - Perte d'activité économique devisée à 35% en France - Le Sénat américain approuve le plan de relance - Le coronavirus risque de faire de l'économie mondiale un champ de ruines - Moscou suspend tous ses vols internationaux à partir de minuit - Le G20 en sommet d'urgence sur une "menace pour l'humanité entière" plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 17 avril - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1 action Pargesa (délai probablement du 8 mai au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. AMS: émission des droits préférentiels (16 au 26 mars) BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Also (3,25 francs suisses) - Bellevue Group (4,0 francs suisses) - SGS (80 francs suisses) plus tard: 27.03: - Givaudan (62 francs suisses) 30.03: - ABB (0,80 franc) - Implenia (0,75 franc) - SPS Swiss Prime Site (1,90 franc) 31.03: - Titlis (9,40 francs suisses) 01.04: - Belimo (150 francs suisses) - Vontobel (2,25 francs suisses) 02.04: - Leonteq (0,50 franc) 03.04: - Geberit 11,30 francs suisses) - Huber+Suhner (1,60 franc) - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) 06.04: - Coltene (3,0 francs suisses) - Emmi (12,0 francs suisses) - Intershop (25,0 francs suisses) - Zehnder (1,0 franc) 07.04: - Inficon (18,0 francs suisses) - TX Group (3,50 francs suisses) 08.04: - Forbo (23,0 francs suisses - Swisscom (22,0 francs suisses) 09.04: - Bobst (1,50 franc) - Oerlikon (1,0 franc) - Straumann (5,75 francs suisses) - Tecan (2,20 francs suisses) - Zug Estates (44,0 francs suisses) 14.04: - Bossard (4,0 francs suisses) - SIG Combibloc (0,38 franc) - Sunrise (4,40 francs suisses) - VZ Holding (5,10 francs suisses) 15.04: - Mobilezone (0,60 franc) - Plazza (6,0 francs suisses) - PSP Swiss Property (3,60 francs suisses) - Schweiter (40,0 francs suisses) 16.04: - Kardex (4,50 francs suisses) 17.04: - Gurit (25,0 francs suisses) - Sulzer (4,0 francs suisses) 20.04: - Julius Bär (1,50 franc) - Rieter (4,50 francs suisses) 21.03: - Cicor (1,50 franc) - Swiss Re (5,90 francs suisses) 22.04: - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) 23.04: - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Komax (1,80 franc) - Sika (2,30 francs suisses) 24.04: - Conzzeta (42,0 francs suisses) - Vetropack (65,0 francs suisses) - BC du Valais (3,35 francs suisses) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) - Comet (1,0 franc) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - Bâloise (6,40 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BC de Glaris (1,10 franc) - Helvetia (5,0 francs suisses) - Metall Zug (17,0 francs suisses) - SFS (2,10 francs suisses) 29.04: - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - BC vaudoise: 36 francs suisses) - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 07.05: - Kühne+Nagel (4,0 francs suisses) 14.05: - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Partners Group (25,50 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) 22.05: - APG SGA (11,0 francs suisses) - Galenica (1,80 franc) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Orell Füssli (6,0 francs suisses) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mercredi: - la Ville de Berne rouvre son 0,625%/2039 de 75 millions de francs suisses aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Vifor: Remo et Manuela Stoffel disposent de 9,4% - Siegfried: Norges Bank dispose de 2,963% - AMS: Blackrock dispose de 6,24%, Schroders monte à 5,431% - Mobimo: UBS Fund Management réduit son exposition sous 3,0% - Julius Bär: Blackrock modère son exposition à 4,98% - Galenica: Blackrock passe un cap, à 3,03% - GAM: Credit Suisse Funds réduit son engagement à moins de 3,0% - Flughafen Zürich: Blackrock passe sous un seuil, à 2,88% - Belimo: Blackrock franchit un seuil d'annonce, à 3,01%

