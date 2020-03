Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,46% à 9161,84 points (08h29) - SMI (jeudi): +2,39% à 9203,98 points - SLI (jeudi): +2,55% à 1358,19 points - SPI (jeudi): +2,20% à 11'147,02 points - CAC 40 (jeudi): +2,51% à 4543,58 points - Dax (jeudi): +1,28% à 10'000,96 points - FTSE-100 (jeudi): +2,24% à 5815,73 points - Dow Jones (jeudi): +6,38% à 22'552,17 points - Nasdaq Comp (jeudi): +5,60% à 7797,54 points - S&P 500 (jeudi): +6,24% à 2630,07 points - Nikkei (vendredi): +3,88% à 19'389,43 points AMBIANCE - Une Europe désunie tente de faire face au coronavirus NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: la FDA accepte la demande d'extension d'homologation du Xofluza - LafargeHolcim lance un plan d'économies face au coronavirus réduction de 400 mio CHF des investissents coûts généraux abaissés d'au moins 300 mio CHF en 2020 dividende confirmé les prévisions 2020 ne sont plus en vigueur liquidités au 26 mars à 8 mrd CHF SPI: - Aevis 2019: bénéfice net 173,7 mio CHF (-6,6 mio) pas de dividende proposé (2018: 1,10 CHF/action) pas encore en mesure d'évaluer conséquences financières Covid-19 mesures pour assurer les liquidités disponibles - Adval Tech 2019: bénéfice net 8,7 mio CHF (8,8 mio) prestation totale 178,9 mio CHF (198,2 mio) 2020: pas de prévision concrète en raison du Covid-19 réduction des activités en raison du Covid-19 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Raiffeisen: Roger Reist vient renforcer la direction - Le Covid-19 provoque une explosion des colis à La Poste SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Zur Rose émet avec succès un emprunt convertible de 175 millions de francs suisses - Sika: assemblée générale sans présence physique des actionnaires - CS: vente d'InvestLab à Allfunds désormais entièrement réalisée - Edisun Power 2019: chiffre d'affaires 14,26 mio CHF (13,87 mio) bénéfice net 3,60 mio CHF (3,04 mio) dividende 1,10 CHF (1,00 CHF) - Elektrizitätswerk Altdorf obtient le feu vert pour une nouvelle centrale - Glencore prend des mesures dans plusieurs pays face au coronavirus - UBS a émis les premiers prêts de crise pour les entreprises - Art Basel à Bâle reporté en septembre à cause du coronavirus - Sophia Genetics et Paragon Genomics collaborent dans la lutte contre le Covid-19 NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Titlisbahnen: as. g. PRESSE JEUDI - ras PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - La Banque d'Angleterre maintient son taux à un plus bas historique - la BCE fait sauter une limite auto-imposée à ses rachats de dette - L'agence Fitch confirme le triple "A" des Etats-Unis, malgré le coronavirus - USA: explosion des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0616 - USD/CHF: 0,9622 - future Conf: - (jeudi: +78 pb à 174,12%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,284%) - La banque centrale d'Inde baisse son taux directeur de 75 points de base DIVERS jeudi: Suisse: - Credit Suisse anticipe un recul de 1,0% du PIB en 2020 - L'offre de cours en ligne s'adapte en période de coronavirus coronavirus: - les parlements cantonaux autorisés à se réunir sous conditions - hausse de salaire anticipée pour le personnel de santé neuchâtelois - le Parlement tiendra une session extraordinaire à Bernexpo - un millier de cas de Covid-19 en plus en Suisse en 24 heures - premier décès dans le canton de Schwyz - l'armée mobilise de nouvelles compagnies sanitaires - Seco Zürcher: 42'000 entreprises ont demandé des mesures de chômage partiel près de 12'000 chômeurs de plus depuis le 15 mars - nouvelles arrestations pour des masques au prix multiplié international: - Merkel rejette l'idée de "corona bonds" lors du sommet de l'UE - Investissements à l'étranger: l'ONU prévoit une "chute spectaculaire" en 2020 - Les pays du G20 appelés à doubler les fonds d'urgence du FMI (Fonds) - L'UE cherche une réponse commune au désastre économique annoncé coronavirus: - le parlement européen approuve les mesures d'urgence - les 27 donnent 15 jours à l'Eurogroupe pour une riposte économique - les Etats-Unis ont le plus grand nombre de cas recensés au monde - Rome bloque le sommet de l'UE, réclame des mesures plus fortes - bilan de l'épidémie de Covid-19 dans le monde à 19H00 GMT: plus de 23'000 morts - plus 500'000 cas officiellement déclarés dans le monde (comptage AFP) - 365 décès en 24 heures dont une jeune fille de 16 ans France - le virus pourrait faire 1,8 million de victimes dans le monde - Londres annonce des mesures pour les travailleurs indépendants - plus de 15.000 morts en Europe (comptage AFP) - Londres met 210 millions de livres pour la recherche d'un vaccin - l'Espagne a dépassé le cap des 4000 morts - Nouveau coronavirus: de nombreux projets de tests - 385 morts dans l'Etat de New York, +100 en 24 heures (gouverneur) - 95% de la flotte aérienne africaine clouée au sol (Afraa) - la Chine va fermer ses frontières à la plupart des étrangers - aux Etats-Unis, plus de 1000 morts et le chômage explose - le G20 va injecter 5000 milliards USD dans l'économie mondiale - l'Allemagne effectue désormais 500.000 tests par semaine - l'Arabie saoudite appelle à une "réponse efficace et coordonnée" - "tsunami" de malades à Londres - L'ex-président de la BCE Draghi interpelle les Etats européens - La Chine impose une réduction drastique des vols internationaux aujourd'hui: Suisse: - ras coronavirus: - Les hôpitaux suisses manqueront de lits dès jeudi, selon une étude international: - ras coronavirus: plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 17 avril - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1 action Pargesa (délai probablement du 8 mai au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. AMS: émission des droits préférentiels (16 au 26 mars) BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Givaudan (62 francs suisses) plus tard: 30.03: - ABB (0,80 franc) - Implenia (0,75 franc) - SPS Swiss Prime Site (1,90 franc) 31.03: - Titlis (9,40 francs suisses) 01.04: - Belimo (150 francs suisses) - Vontobel (2,25 francs suisses) 02.04: - Leonteq (0,50 franc) 03.04: - Geberit 11,30 francs suisses) - Huber+Suhner (1,60 franc) - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) 06.04: - Coltene (3,0 francs suisses) - Emmi (12,0 francs suisses) - Intershop (25,0 francs suisses) - Zehnder (1,0 franc) 07.04: - Inficon (18,0 francs suisses) - TX Group (3,50 francs suisses) 08.04: - Forbo (23,0 francs suisses - Swisscom (22,0 francs suisses) 09.04: - Bobst (1,50 franc) - Oerlikon (1,0 franc) - Straumann (5,75 francs suisses) - Tecan (2,20 francs suisses) - Zug Estates (44,0 francs suisses) 14.04: - Bossard (4,0 francs suisses) - SIG Combibloc (0,38 franc) - Sunrise (4,40 francs suisses) - VZ Holding (5,10 francs suisses) 15.04: - Mobilezone (0,60 franc) - Plazza (6,0 francs suisses) - PSP Swiss Property (3,60 francs suisses) - Schweiter (40,0 francs suisses) 16.04: - Kardex (4,50 francs suisses) 17.04: - Georg Fischer (25 francs suisses) - Gurit (25,0 francs suisses) - Mikron (0,06 franc) - Sulzer (4,0 francs suisses) 20.04: - BVZ (7,50 francs suisses) - Cembra Money Bank (3,75 francs suisses) - Julius Bär (1,50 franc) - Rieter (4,50 francs suisses) 21.03: - Cicor (1,50 franc) - Swiss Re (5,90 francs suisses) 22.04: - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) 23.04: - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Komax (1,80 franc) - Sika (2,30 francs suisses) 24.04: - Conzzeta (42,0 francs suisses) - Vetropack (65,0 francs suisses) - BC du Valais (3,35 francs suisses) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) - Comet (1,0 franc) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - Bâloise (6,40 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BC de Glaris (1,10 franc) - Helvetia (5,0 francs suisses) - Metall Zug (17,0 francs suisses) - SFS (2,10 francs suisses) 29.04: - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Investis (2,35 francs suisses) - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - BC vaudoise: 36 francs suisses) - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 07.05: - Credit Suisse (0,2776 franc) - Kühne+Nagel (4,0 francs suisses) 14.05: - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Partners Group (25,50 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) 20.5: - Jungfraubahn (2,80 francs suisses) 22.05: - APG SGA (11,0 francs suisses) - Galenica (1,80 franc) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Orell Füssli (6,0 francs suisses) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - Flughafen Zürich: S&P place la note "AA-" sous "Creditwatch negative" EMPRUNTS jeudi: - Sonova lève 260 millions à 0,55%, échéance 2022 - Le canton de Genève lève 160 millions à 0,375%, échéance 2030 aujourd'hui - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Sika: Norges Bank augmente sa participation à 3,11% - Sunrise: Blackrock recule à 5,12% - AMS: Norges Bank monte à 4,55% - Oerlikon détient une participation en propre de 3,05% - Aryzta: Deutsche Bank passe à 3,04%

