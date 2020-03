Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,68% à 9237 points (08h20) - SMI (lundi): +1,98% à 9174,39 points - SLI (lundi): +1,48% à 1339,87 points - SPI (lundi): +2,09% à 11'161,03 points - CAC 40 (lundi): +0,62% à 4378,51 points - Dax (lundi): +1,90% à 9815,97 points - FTSE-100 (lundi): +0,97% à 5563,74 points - Dow Jones (lundi): +3,19% à 22'327,48 points - Nasdaq Comp (lundi): +3,62% à 7774,15 points - S&P 500 (lundi): +3,35% à 2626,65 points - Nikkei (mardi): -0,88% à 18'917 points AMBIANCE - rebond attendu après une clôture positive de Wall Street NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Schindler: commande d'asceurs et escaliers roulants en Australie SPI: - Les actionnaires de Belimo ont approuvé toutes les propositions du conseil - Perfect Holding repousse la publication des résultats à fin avril - Spice Private Equity 2019: perte nette de 13,5 mio USD (-22,1 mio) - Lindt&Sprüngli: objectifs moyen et long terme, dividende confirmés objectifs 2020 annulés - Metall Zug: V-Zug nomme Peter Spirig au poste de CEO - Arbonia: Claudius Moor nommé responsable de la division Portes - Coltene propose une réduction du dividende - SoftwareOne 2019: bénéfice net 125,0 mio CHF (78,2 mio) bénéfice brut ajusté 737 mio CHF. (724 mio) Ebitda ajusté 223,6 mio CHF (187 mio) marge Ebitda ajustée à 30,3% (25,8%) chiffre d'affaires total 7,6 mrd CHF (3,7 mrd) dividende 0,21 CHF par action objectifs à l'horizon 2022 confirmés - Peach Property 2019: bénéfice net après impôts 91,0 mio CHF (45,3 mio) 2020: table sur hausse des revenus des loyers - Ypsomed lance avec Teva un autoinjecteur contre la migraine - LM Group reporte la publication de son rapport annuel PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Bendura Bank plombée par le retrait des activités frivoles en 2019 SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES LUNDI - Resaphene Suisse a demandé le delisting de ses actions à la Bourse de Vienne - TX Group prévoit une restructuration en pleine crise du coronavirus - Vontobel: baisse de 8% à 194 milliards des fonds clientèle au 24 mars afflux net annualisé au 24 mars au-dessus de l'objectif 4-6% veut comme prévu accentuer sa participation dans TwentyFour AM - Allreal renonce à faire des prévisions pour 2020 à cause du coronavirus - Euronext ne fera pas d'offre sur la Bourse espagnole BME que SIX va acheter - La BNS intervient sur le marché des devises face au coronavirus - TX Group: 20 Minutes renonce momentanément à ses éditions régionales - AC Immune est passé dans les chiffres noirs et se dit financé jusqu'en 2024 NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:30 Leonteq: as. g., Zurich 17:00 Mobimo: as. g., Lucerne - Newron: as. g., Milan PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES lundi: - USA: hausse des promesses de vente en février, avant l'arrivée du coronavirus - Espagne: l'inflation ralentit fortement en mars à 0,2% (provisoire) - Allemagne: l'inflation ralentit à 1,4% en mars (Destatis) - Zone euro: chute record de la confiance économique due au coronavirus en mars aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0572 - USD/CHF: 0,9606 - future Conf: - (lundi: +79 pb à 175,46%) - taux au comptant: - (lundi: -0,375%) - OFS: recettes commerce détail février ajusté -0,4% (nominal), CVS +0,3% - Turquie: le coronavirus grippe l'économie convalescente - Japon: taux de chômage stable en février petite hausse surprise de la production industrielle en février - La croissance de la Chine pourrait dégringoler cette année à +0,1% redémarrage surprise de l'activité manufacturière en Chine en mars DIVERS lundi: Suisse: - Guy Parmelin participe à la séance virtuelle des ministres du G20 coronavirus: - Les caisses maladies devraient décharger les assurés - Ignazio Cassis appelle la Confédération et le Tessin à la cohésion - Vaud enregistre 11 décès supplémentaires - les HUG lancent une étude pour évaluer l'immunité - syndicats inquiets pour l'hôtellerie-restauration à Genève - phase pilote de dépistage dans un bus à Berne - restaurateurs appelés à ne plus payer leur loyer à Zurich - l'USS critique le manque de protection des salariés vulnérables - les touristes suisses continuent de revenir au pays - l'armée aussi touchée par l'épidémie - afflux de demandes de crédits de la part de PME - trafic voyageurs des RhB suspendu entre les Grisons et l'Italie - les détenteurs d'AG pourraient être dédommagés - Daniel Koch craint les prochaines vacances de Pâques - Le parlement zurichois approuve les mesures d'aide international: - Poutine et Trump ont évoqué une coopération sur le coronavirus et le pétrole - Pétrole: en pleine guerre des prix, Ryad va exporter 10,6 millions de bj - Le FMI considère une "profonde récession" en Europe comme "un fait acquis" - Trump va parler à Poutine à propos du prix du pétrole - L'UE suspend les règles sur les créneaux aéroportuaires - Afrique du Sud: le rand à son niveau historique le plus bas coronavirus: - bilan de l'épidémie dans le monde à 19H00 GMT: près de 36'000 morts - confinement prolongé "au moins jusqu'à Pâques" en Italie - l'ANSM alerte sur les possibles "effets secondaires graves" - en France: plus de 3000 décès à l'hôpital dont 418 en 24 heures - Eurogroupe le 7 avril pour préparer la riposte économique - des signes encourageants en Italie malgré un lourd bilan - plus de 35'000 morts dans le monde, la majorité en Europe (comptage AFP, le point à 18h15) - l'Espagne craint l'impact de son "hibernation" économique - navire-hôpital à New York, l'épidémie s'accélère aux Etats-Unis - L'ONU demande d'injecter 1500 milliards USD dans les pays en développement - feu vert de l'UE au fonds de solidarité mis en place par Paris - l'économie allemande va "fortement reculer" en 2020 - plus de 34'000 morts dans le monde (le point à 13h) - plus de 25'000 morts en Europe (comptage AFP) - France: un mois de confinement grèverait le PIB de 2,6 points sur un an (OFCE) - Kiev prévoit une chute du PIB et craint un défaut de paiement aujourd'hui: Suisse: - ras coronavirus: - ras international: - ras coronavirus: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 17 avril - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1 action Pargesa (délai probablement du 8 mai au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. AMS: émission des droits préférentiels (16 au 26 mars) BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Titlis (9,40 francs suisses) plus tard: 01.04: - Belimo (150 francs suisses) - Vontobel (2,25 francs suisses) 02.04: - Leonteq (0,50 franc) 03.04: - Geberit 11,30 francs suisses) - Huber+Suhner (1,60 franc) - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) 06.04: - Coltene (3,0 francs suisses) - Emmi (12,0 francs suisses) - Intershop (25,0 francs suisses) - Zehnder (1,0 franc) 07.04: - Inficon (18,0 francs suisses) - TX Group (3,50 francs suisses) 08.04: - Forbo (23,0 francs suisses - Swisscom (22,0 francs suisses) 09.04: - Bobst (1,50 franc) - Oerlikon (1,0 franc) - Straumann (5,75 francs suisses) - Tecan (2,20 francs suisses) - Zug Estates (44,0 francs suisses) 14.04: - Bossard (4,0 francs suisses) - SIG Combibloc (0,38 franc) - Sunrise (4,40 francs suisses) - VZ Holding (5,10 francs suisses) 15.04: - Mobilezone (0,60 franc) - Plazza (6,0 francs suisses) - PSP Swiss Property (3,60 francs suisses) - Schweiter (40,0 francs suisses) 16.04: - Kardex (4,50 francs suisses) 17.04: - Bank Lihth (10,0 francs suisses) - Georg Fischer (25 francs suisses) - Gurit (25,0 francs suisses) - Mikron (0,06 franc) - Sulzer (4,0 francs suisses) 20.04: - BVZ (7,50 francs suisses) - Cembra (3,75 francs suisses) - Julius Bär (1,50 franc) - Kudelski (0,10 franc) - Rieter (4,50 francs suisses) 21.03: - Cicor (1,50 franc) - Swiss Re (5,90 francs suisses) 22.04: - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) 23.04: - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Komax (1,80 franc) - Sika (2,30 francs suisses) 24.04: - Adecco (2,50 francs suisses) - Conzzeta (42,0 francs suisses) - Vetropack (65,0 francs suisses) - BC du Valais (3,35 francs suisses) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) - Comet (1,0 franc) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - Bâloise (6,40 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BC de Glaris (1,10 franc) - Helvetia (5,0 francs suisses) - Metall Zug (17,0 francs suisses) - SFS (2,10 francs suisses) 29.04: - Edisun Power (1,10 franc) - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Investis (2,35 francs suisses) - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - BC vaudoise: 36 francs suisses) - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 07.05: - Credit Suisse (0,2776 franc) - Kühne+Nagel (4,0 francs suisses) 14.05: - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Partners Group (25,50 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) 20.5: - Jungfraubahn (2,80 francs suisses) 22.05: - APG SGA (11,0 francs suisses) - Galenica (1,80 franc) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Orell Füssli (6,0 francs suisses) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT lundi: - Leonteq: Fitch baisse la perspective du rating long terme "BBB-" à "stable" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Züblin: groupe Wiederkehr Associates/Special Themes SCC détient 3,9% - AMS: Deutsche Bank, Letko, Brosseau & Associates détiennent plus de 3% - Medacta: Artisan détient 5,24%, Capital Group réduit à 0,863% - Metall Zug: le groupe Stöckli augmente sa part à 16,30% - Lonza: FMR LLC passe à 3,01% - GAM: Bantleon Bank détient une participation de 3,17% - Forbo: Blackrock remonte à 3,02%

jh/al