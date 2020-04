Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -2,90% à 9042 points (08h20) - SMI (mardi): +1,50% à 9311,92 points - SLI (mardi): +1,59% à 1361,91 points - SPI (mardi): +1,42% à 11'319,54 points - CAC 40 (mardi): +0,40% à 4396,12 points - Dax (mardi): +1,22% à 9935,84 points - FTSE-100 (mardi): +1,95% à 5671,96 points - Dow Jones (mardi): -1,84% à 21'917,16 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,95% à 7700,10 points - S&P 500 (mardi): -1,60% à 2584,69 points - Nikkei (mercredi): -4,5% à 18'065 points AMBIANCE - prises de bénéfices des dernières séances attendues NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - SPI: - Mobilezone regroupe ses enseignes allemandes sous la marque Powwow - Achiko s'allie à Sonect sur le marché des paiements en Suisse - U-blox: rachète Thingstream pour 10 millions de francs suisses - Schmolz + Bickenbach finalise avec succès le refinancement - MCH Group 2019: le CA propose de renoncer au dividende PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Neurimmune et Ethris s'associent contre le Covid-19 - Manor livre à domicile et étoffe son offre alimentaire en ligne - SIX approuve la décotation de Schlumberger - Vitol rachète un avitailleur singapourien SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Datacolor annonce le départ de sa directrice marketing - Evolva met un terme à un accord d'apport de capital avec Yorkville Advisors - DER Touristik Suisse supprime tous les voyages jusqu'à fin avril - Highlight Communications enregistre une hausse du bénéfice net en 2019 - Swiss Finance & Property Funds nomme Adrian Murer directeur général - Mobimo: demande de prolongation du capital autorisé refusée lors de l'assemblée générale - AMS: augmentation de capital souscrite à 62% par des actionnaires existants - Newron: résultats de l'étude STARS sur le syndrome de Rett attendus au T2 - Bondpartners confirme ses résultats annuels, dividende de 25% - Glencore reporte sa décision sur le dividende - La Mobilière nomme Heinz Herren administrateur de sa holding - les SIG font une fleur à leurs clients en difficulté NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat mars 10:00 Euler Hermes: présentation du moniteur des risques à l'exportation - Geberit: as. g. - Huber + Suhner: as. g. - Zurich Insurance: as. g. - Chine: rebond de l'activité manufacturière confirmé par un indice indépendant - Japon: moral des grandes entreprises manufacturières au plus bas depuis 2013 PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - USA: l'activité manufacturière de Chicago reste en contraction en mars forte dégradation de la confiance des consommateurs en mars - Le FMI sécurise ses financements pour renforcer sa capacité de prêt - Portugal: baisse du chômage en février, à 6,5% - Italie: le patronat s'attend à un recul de 6% du PIB en 2020 - Brésil: hausse du chômage en février, à 11,6% aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,059 - USD/CHF: 0,9617 - future Conf: - (mardi: -48 pb à 174,88%) - taux au comptant: - (mardi: -0,368%) - DIVERS mardi: Suisse: - Finma: les banques qui versent des dividendes verront leur aide réduite - La production de médicaments détectable dans l'eau du Rhin - Résidences secondaires: 371 communes ont trop de logements de vacances - l'UDC veut protéger l'économie de la crise coronavirus: - les professions libérales veulent aussi des APG - le canton de Vaud enregistre 11 nouveaux décès - Alain Berset appelle les Suisses à résister au beau temps en avril - hausse proportionnellement marquée des décès en Argovie et BL - l'hôpital universitaire de Zurich teste désormais tous ses patients - Daniel Koch restera Monsieur Covid-19 malgré la retraite international: - L'Autorité bancaire européenne appelle les banques à la modération sur les bonus - USA: Trump veut 2000 milliards de dollars dans les infrastructures - Les ministres des Finances du G20 promettent d'aider les pays pauvres - Berlin "prêt à la solidarité européenne" mais sans "corona bonds" (ministre) - La Fed va faciliter l'accès à des dollars à des banques centrales étrangères - Chine: aide massive aux PME et aux véhicules propres coronavirus: - plus de morts aux Etats-Unis que le bilan officiel chinois - gravité fortement corrélée à l'âge, confirme une étude - plus de 800.000 cas officiellement déclarés dans le monde (comptage AFP à 18 heures) - 381 morts supplémentaires au Royaume-Uni, record en une journée - la Russie se confine, sanctions renforcées en cas de non-respect - Londres va emprunter 45 mrd de livres sur les marchés en avril - la France annonce un plan d'urgence pour les exportateurs - record de morts quotidien en Espagne, la pandémie enfle aux USA (synthèse de l'après-midi) - Espagne: rebond du nombre de morts mais l'épidémie ralentit - une vaste étude pour "clore le débat" sur la chloroquine - bilan de l'épidémie de Covid-19 mardi à 11H00 GMT: plus de 38.000 morts aujourd'hui: Suisse: - Les taux hypothécaires montent en raison du coronavirus coronavirus: - Karin Keller-Sutter opposée à un confinement total - La prise en charge des prestations d'assurance est garantie international: - Le marché automobile français chute de 72,2% en mars - Pétrole: Trump prêt à intervenir dans la querelle entre Moscou et Ryad coronavirus: - Le monde confronté à sa pire crise depuis 1945, l'Amérique va souffrir - Bolsonaro admet que le coronavirus "est le plus grand défi" au Brésil - Plus de 3500 morts en France, malades évacués plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 17 avril - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1 action Pargesa (délai probablement du 8 mai au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. AMS: émission des droits préférentiels (16 au 26 mars) BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Belimo (150 francs suisses) - Vontobel (2,25 francs suisses) plus tard: 02.04: - Leonteq (0,50 franc) 03.04: - Geberit 11,30 francs suisses) - Huber+Suhner (1,60 franc) - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) 06.04: - Coltene (3,0 francs suisses) - Emmi (12,0 francs suisses) - Intershop (25,0 francs suisses) - Zehnder (1,0 franc) 07.04: - Inficon (18,0 francs suisses) - TX Group (3,50 francs suisses) 08.04: - Forbo (23,0 francs suisses - Swisscom (22,0 francs suisses) 09.04: - Bobst (1,50 franc) - Oerlikon (1,0 franc) - Straumann (5,75 francs suisses) - Tecan (2,20 francs suisses) - Zug Estates (44,0 francs suisses) 14.04: - Bossard (4,0 francs suisses) - SIG Combibloc (0,38 franc) - Sunrise (4,40 francs suisses) - VZ Holding (5,10 francs suisses) 15.04: - Mobilezone (0,60 franc) - Plazza (6,0 francs suisses) - PSP Swiss Property (3,60 francs suisses) - Schweiter (40,0 francs suisses) 16.04: - Kardex (4,50 francs suisses) 17.04: - Bank Lihth (10,0 francs suisses) - Georg Fischer (25 francs suisses) - Gurit (25,0 francs suisses) - Mikron (0,06 franc) - Sulzer (4,0 francs suisses) 20.04: - BVZ (7,50 francs suisses) - Cembra (3,75 francs suisses) - Julius Bär (1,50 franc) - Kudelski (0,10 franc) - Rieter (4,50 francs suisses) 21.03: - Cicor (1,50 franc) - Swiss Re (5,90 francs suisses) 22.04: - Adecco (2,50 francs suisses) - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) 23.04: - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Komax (1,80 franc) - Sika (2,30 francs suisses) 24.04: - Conzzeta (42,0 francs suisses) - Vetropack (65,0 francs suisses) - BC du Valais (3,35 francs suisses) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) - Comet (1,0 franc) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - Bâloise (6,40 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BC de Glaris (1,10 franc) - Helvetia (5,0 francs suisses) - Metall Zug (17,0 francs suisses) - SFS (2,10 francs suisses) - VP Bank (5,50 francs suisses) 29.04: - Edisun Power (1,10 franc) - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Investis (2,35 francs suisses) - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - BC vaudoise: 36 francs suisses) - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 07.05: - Credit Suisse (0,2776 franc) - Kühne+Nagel (4,0 francs suisses) 08.05: - Varia US (0,50 franc) 14.05: - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Partners Group (25,50 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) 20.5: - Jungfraubahn (2,80 francs suisses) 22.05: - APG SGA (11,0 francs suisses) - Galenica (1,80 franc) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Orell Füssli (6,0 francs suisses) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT lundi: - Fitch confirme les notes de CS et UBS, perspective baissée à "négative" - Leonteq: Fitch baisse la perspective du rating long terme "BBB-" à "stable" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS mardi: - Bank of Nova Scotia rouvre son 0,2%/2025 pour 355 millions de francs suisses aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Mobimo: la Caisse de pension du canton de Zoug passe sous les 3% - AMS annonce différents changements au niveau des participations - Julius Bär: Blackrock remonte à 5,03% - Implenia: Credit Suisse Funds abaisse ses parts à 4,99% - Hochdorf: détient moins de 3% de ses propres positions d'achat et de vente - Givaudan: MFS Investment Management réduit sa participation à 4,99% - Forbo: Blackrock diminue sa participation à 2,95% - Mobilezone: Blackrock abaisse sa participation à 2,95%

