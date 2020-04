Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,10% à 9160 points (08h20) - SMI (mercredi): -1,54% à 9168,98 points - SLI ((mercredi): -2,25% à 1330,56 points - SPI (mercredi): -1,11% à 11'194,22 points - CAC 40 (mercredi): -4,30% à 4207,24 points - Dax (mercredi): -3,94% à 9544,75 points - FTSE-100 (mercredi): -3,83% à 5452,57 points - Dow Jones (mercredi): -4,44% à 20'943,51 points - Nasdaq Comp (mercredi): -4,41% à 7360,58 points - S&P 500 (mercredi): -4,41% à 2470,50 points - Nikkei (jeudi): -1,37% à 17'818,72 points AMBIANCE - accès de faiblesse, données conjoncturelles en ligne de mire NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis renonce à céder les portefeuilles américains de Sandoz SPI: - Rémunération stable pour le patron de la BCGE - Relief Therapeutics finalise la cession de sa filiale à Sonnet - EFG International tiendra son assemblée générale sans public - Idorsia: le président Jean-Pierre Garnier, Mathieu Simon en remplacement propose quatre nouveaux administrateurs propose une augmentation du capital autorisé et conditionnel - Cosmo soumet son projet de phase III pour le bleu de méthylène à la FDA - Feintool propose de renoncer au dividende - Georg Fischer introduit le chômage partiel en raison du coronavirus la direction va couper entre 10 à 20% de son salaire abandonne ses objectifs semestriels et annuels - Zur Rose propose la création d'un capital conditionnel et autorisé - Meyer Burger finalise la vente des activités d'imprimantes à jet d'encre introduit le chômage partiel à Thoune et Hauterive la direction renonce à 15% de son salaire PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Immoveris reprend un mandat de gestion des caisses de pension de BASF - Cinq banques cantonales rejoignent la plateforme informatique Inventx - La Comco approuve la participation de Planzer dans CFF Cargo SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MERCREDI - Les actionnaires de Huber+Suhner approuvent toutes les résolutions - Zurich Insurance: les actionnaires donnent leur blanc-seing à l'AG - Geberit: les actionnaires valident toutes les propositions à l'AG - Nebag a réalisé une perte de 13,4 millions de francs suisses au 1er trimestre - HBM Healthcare 2019/2020: table sur bénéfice annuel de 180 mio CHF - SIX: chiffre d'affaires en hausse de 81% en mars sur un mois - GSK à Prangins produit du désinfectant - La Poste croule sous les colis encombrants - Le groupe NZZ lance sa nouvelle plateforme publicitaire NZZone - Pierer retire sa proposition de dividende, pas de versement pour 2019 NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: inflation mars 18:30 BNS: alloc. Andréa Maechler et Thomas Moser, apéro du marché monétaire Zurich 18:30 Zwahlen et Mayr: résultats 2019 - Coltene: as. g. - Emmi: as. g. - Intershop: as. g. - Zehnder: as. g. PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mercredi: - USA: les entreprises privées ont détruit 27.000 emplois en mars face au Covid-19 (Enquête ADP) l'industrie manufacturière se contracte en mars les stocks de pétrole brut augmentent de 13,8 millions de barils à 469,2 MB - Italie: le chômage en recul en février, avant le Covid-19 aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0589 - USD/CHF: 0,9664 - future Conf: - (mercredi: +14 pb à 175,02%) - taux au comptant: - (mercredi: -0,354%) - OFS: CPI mars +0,1% sur un mois à 101,7 points, -0,5% sur un an DIVERS mercredi: Suisse: - Les exportations horlogères pourraient reculer de 25% en 2020 (Vontobel) - Le coronavirus a causé un effondrement du marché automobile suisse coronavirus: - Vaud: tassement des hospitalisations mais inquiétudes en EMS - Vaud: taxe quasiment supprimée pour les vignerons - les Tessinois mis en garde contre tout relâchement précipité - ouverture prolongée pour les take-away dans le canton de Berne - premier décès lié au coronavirus dans le canton de Schaffhouse - la Suisse comptait 963 cas de plus que la veille - le Conseil fédéral veut venir en aide aux indépendants - mesures décidées pour garantir l'approvisionnement alimentaire international: - ras coronavirus: - Bilan du coronavirus dans le monde à 19h GMT: plus de 45.000 morts (comptage AFP à 21h00) - plus de 900.000 cas officiellement déclarés dans le monde (comptage AFP à 21h00) - "Rapide escalade", le nombre de morts a doublé en une semaine (OMS) - Conte confirme le confinement jusqu'au 13 avril en Italie - Conte lance un appel solennel aux Allemands - les Etats-Unis dépassent les 200.000 cas recensés - volte-face des Etats-Unis sur l'utilité des masques - le Portugal prolonge l'état d'urgence - plus de 20'000 cas déclarés en Amérique latine (comptage AFP) - l'Espagne dépasse les 9.000 morts mais la pandémie ralentit - l'Allemagne prolonge ses mesures de restriction jusqu'au 19 avril - plus de 500 morts en un jour au Royaume-Uni pour la première fois - le Japon étend ses restrictions d'entrée sur le territoire aujourd'hui: Suisse: - coronavirus: - Pas d'impact sur les loyers en mars (Immoscout24) - Le DFAE a déjà rapatrié plus de 2000 Suisses international: - coronavirus: - L'Italie cherche à sortir du confinement en toute sécurité - Avec le confinement, les banques alimentaires manquent de bras et d'argent - L'Allemagne mise sur les portables et le bluetooth contre l'épidémie - Le Canada va débourser 71 milliards en aides salariales - Washington pense que Pékin a menti sur le nombre de morts - Acord de principe du FMI à 221 millions d'aide au Sénégal - Le coronavirus, en hausse "exponentielle", a emporté 46'000 vies plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 17 avril - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1 action Pargesa (délai probablement du 8 mai au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. AMS: émission des droits préférentiels (16 au 26 mars) BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Leonteq (0,50 franc) plus tard: 03.04: - Geberit 11,30 francs suisses) - Huber+Suhner (1,60 franc) - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) 06.04: - Coltene (3,0 francs suisses) - Emmi (12,0 francs suisses) - Intershop (25,0 francs suisses) - Zehnder (1,0 franc) 07.04: - Inficon (18,0 francs suisses) - TX Group (3,50 francs suisses) 08.04: - Forbo (23,0 francs suisses - Swisscom (22,0 francs suisses) 09.04: - Bobst (1,50 franc) - Oerlikon (1,0 franc) - Straumann (5,75 francs suisses) - Tecan (2,20 francs suisses) - Zug Estates (44,0 francs suisses) 14.04: - Bossard (4,0 francs suisses) - SIG Combibloc (0,38 franc) - Sunrise (4,40 francs suisses) - VZ Holding (5,10 francs suisses) 15.04: - Mobilezone (0,60 franc) - Plazza (6,0 francs suisses) - PSP Swiss Property (3,60 francs suisses) - Schweiter (40,0 francs suisses) 16.04: - Kardex (4,50 francs suisses) 17.04: - Bank Lihth (10,0 francs suisses) - Georg Fischer (25 francs suisses) - Gurit (25,0 francs suisses) - Mikron (0,06 franc) - Sulzer (4,0 francs suisses) 20.04: - BVZ (7,50 francs suisses) - Cembra (3,75 francs suisses) - Julius Bär (1,50 franc) - Kudelski (0,10 franc) - Rieter (4,50 francs suisses) 21.03: - Cicor (1,50 franc) - Swiss Re (5,90 francs suisses) 22.04: - Adecco (2,50 francs suisses) - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) 23.04: - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Komax (1,80 franc) - Sika (2,30 francs suisses) 24.04: - Conzzeta (42,0 francs suisses) - Vetropack (65,0 francs suisses) - BC du Valais (3,35 francs suisses) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) - Comet (1,0 franc) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - Bâloise (6,40 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BC de Glaris (1,10 franc) - Helvetia (5,0 francs suisses) - Metall Zug (17,0 francs suisses) - SFS (2,10 francs suisses) - VP Bank (5,50 francs suisses) 29.04: - Edisun Power (1,10 franc) - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Investis (2,35 francs suisses) - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - BC vaudoise: 36 francs suisses) - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 07.05: - Credit Suisse (0,2776 franc) - Kühne+Nagel (4,0 francs suisses) 08.05: - Varia US (0,50 franc) 14.05: - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Partners Group (25,50 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) 20.5: - Jungfraubahn (2,80 francs suisses) 22.05: - APG SGA (11,0 francs suisses) - Galenica (1,80 franc) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Orell Füssli (6,0 francs suisses) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Julius Bär: Blackrock a abaissé légèrement 4,94% - Nestlé: Blackrock modifie légèrement 5,01% - Siegfried: Norges Bank a renforcé ses positions à 3,04% - Belimo: Blackrock rabote à peine à 2,99% - Sunrise: Blackrock remonte légèrement à 5,26% - Autoneum: Norges Bank annonce 3,03% - Temenos: Blackrock relève à 5,61% - Zur Rose détient 10,96% en actions propres, Schmitz-Morkramer/Bierbaum a 6,95% - AMS annonce plusieurs changements dans son actionnariat

