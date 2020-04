Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (08h20) - SMI avant-Bourse: -0,37% à 9'236 points - SMI (jeudi): +1,11% à 9270,96 points - SLI (jeudi): +0,49% à 1337,05 points - SPI (jeudi): +0,71% à 11'273,22 points - CAC 40 (jeudi): +0,33% à 4220,96 points - Dax (jeudi): +0,27% à 9570,82 points - FTSE-100 (jeudi): +0,47% à 5480,22 points - Dow Jones (jeudi): +2,24% à 21'413,44 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,71% à 7487,31 points - S&P 500 (jeudi): +2,28% à 2526,90 points - Nikkei (vendredi): +0,01% à 17'830 points AMBIANCE - léger repli attendu, dans l'expectative des chiffres du chômage aux Etats-Unis NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - AMS a bouclé son augmentation de capital à 1,75 milliard - Novartis démarre une étude sur le Jakavi pour le traitement du coronavirus SPI: - Cosmo 2019: chiffre d'affaires 62,5 mio EUR (65,6 mio) bénéfice net -24,5 mio EUR (-18,1 mio) trésorerie de 268,2 mio EUR (2018: 375,8 Mio) - Cosmo 2020: retour aux chiffres noirs possible - Cosmo: production intacte, malgré la crise du coronavirus - Zehnder réduit son dividende afin d'assurer sa trésorerie - Thomas Berden nommé directeur opérationnel de VAT Group - SGA/APG: baisse de salaire de la direction et mesures de réduction des coûts - renonce au versement du dividende prévu en raison du coronavirus PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Repower confirme Roland Leuenberger dans ses fonctions de directeur général SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - EPH achète l'hôtel Nhow à Berlin - Emmi: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Formulafirst a retrouvé les chiffres noirs en 2019 - Coltene: les actionnaires ont accepté un dividende amputé de moitié - Les services d'électricité de Nidwald ont augmenté leur bénéfice en 2019 - Romande Energie et EOS acquièrent deux portefeuilles en France - Straumann travaille à adapter la base de coût à la demande actuelle les fondamentaux commerciaux restent valables - Intershop: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Fermeture définitive de Blanchâtel, 33 personnes sans emploi NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: hébergements touristiques février 2020 - Forbo: Assemblée générale - Inficon: Assemblée générale - TX Group: Assemblée générale PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - Canada: le déficit commercial en forte baisse en février - USA: nouveau record des demandes hebdomadaires d'allocations chômage à cause du coronavirus, à 6,6 millions le déficit commercial chute de 12,2% en février, importations en baisse aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0562 - USD/CHF: 0,9744 - future Conf: - (jeudi: -23 pb à 174,79%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,317%) - S&P confirme la note AA+ des Etats-Unis avec perspective stable - Chine: nouvel essoufflement du secteur des services (indice indépendant) DIVERS jeudi: Suisse: - La Finma a concentré ses efforts en 2019 sur les risques liés aux taux bas - Energies renouvelables: une alliance veut un financement efficace - Crédit de 4,4 milliards de francs suisses prévu pour les transports publics coronavirus: - plusieurs appels à aider les médias - patients stationnaires testés dans tout le canton de Zurich - quinze résidents en EMS décédés en Valais - Genève veut aider financièrement les petites entreprises - la Suisse enregistre 1128 nouveaux cas de Covid-19 - 26'000 chômeurs de plus en quinze jours - une plateforme pour aider les commerçants romands - une task force scientifique pour maîtriser l'épidémie - Giorgio Merlani déconseille tout voyage au Tessin - appel à rester à la maison pendant les vacances de Pâques - les entreprises pourraient avoir plus de temps avant la faillite - "oui" unanime au paquet d'aide à l'économie à Bâle-Campagne - drive-in de dépistage avec inscription en ligne ouvert à Berne - dernière phase de réduction des horaires des transports publics - les producteurs d'asperges valaisans plongés dans l'incertitude - les parlementaires s'apprêtent à discuter du plan d'aide - le Conseil d'État neuchâtelois renonce temporairement aux loyers international: - Le Portugal ferme ses aéroports pendant le week-end de Pâques - La Russie limite ses exportations de céréales - Pétrole: Le Kremlin dément tout entretien entre Poutine et le prince Salamane - Pétrole: Trump évoque un accord Moscou/Ryad sur une baisse de 10 mio de barils - Ryad appelle à une réunion "urgente" de l'Opep+ pour stabiliser les marchés - Le trafic aérien passager enregistre sa plus forte chute depuis le 11-Septembre - Un prix du baril négatif, symptôme d'un pétrole en crise - GB: la FCA enjoint aux banques d'être souples avec les consommateurs coronavirus: - plus de 5300 morts en France, dont env. 900 en maison de retraite - plus d'un million de cas officiellement recensés dans le monde (comptage AFP) - plus de 50'000 morts dans le monde (comptage AFP) - la BM prête à déployer 160 mrd de dollars sur les 15 prochains mois - 4503 morts à l'hôpital en France (+471 en 24 heures) (officiel) - 30% des malades non détectés par les tests actuels - la France prolonge jusqu'à fin octobre ses contrôles aux frontières - environ 350.000 citoyens européens rapatriés de l'étranger - Poutine déclare le mois d'avril chômé avec salaire - les tests de sérologie, passeport pour sortir du confinement - la moitié de l'humanité appelée à se confiner (comptage AFP) - les prix alimentaires mondiaux en baisse en mars (FAO) - le couvre-feu instauré en Thaïlande - hausse "exponentielle", un million de contaminés, 48'000 morts (synthèse après-midi) - la France pare au plus pressé, réfléchit à la sortie du confinement - près de 50'000 morts dans le monde (le point à 13h00) aujourd'hui: Suisse: - ras coronavirus: - La pandémie a infecté l'optimisme financier des Suisses - Les Suisses moins anxieux que leurs voisins international: - coronavirus: - près de 1200 morts aux Etats-Unis en 24h, pire bilan quotidien plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 17 avril - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1 action Pargesa (délai probablement du 8 mai au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. AMS: émission des droits préférentiels (16 au 26 mars) BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Geberit 11,30 francs suisses) - Huber+Suhner (1,60 franc) - Zurich Insurance (20,0 francs suisses) plus tard: 06.04: - Coltene (3,0 francs suisses) - Emmi (12,0 francs suisses) - Intershop (25,0 francs suisses) - Zehnder (1,0 franc) 07.04: - Inficon (18,0 francs suisses) - TX Group (3,50 francs suisses) 08.04: - Forbo (23,0 francs suisses - Swisscom (22,0 francs suisses) 09.04: - Bobst (1,50 franc) - Oerlikon (1,0 franc) - Straumann (5,75 francs suisses) - Tecan (2,20 francs suisses) - Zug Estates (44,0 francs suisses) 14.04: - Bossard (4,0 francs suisses) - SIG Combibloc (0,38 franc) - Sunrise (4,40 francs suisses) - VZ Holding (5,10 francs suisses) 15.04: - Mobilezone (0,60 franc) - Plazza (6,0 francs suisses) - PSP Swiss Property (3,60 francs suisses) - Schweiter (40,0 francs suisses) 16.04: - Kardex (4,50 francs suisses) 17.04: - Bank Lihth (10,0 francs suisses) - Georg Fischer (25 francs suisses) - Gurit (25,0 francs suisses) - Mikron (0,06 franc) - Sulzer (4,0 francs suisses) 20.04: - BVZ (7,50 francs suisses) - Cembra (3,75 francs suisses) - Julius Bär (1,50 franc) - Kudelski (0,10 franc) - Rieter (4,50 francs suisses) 21.03: - Cicor (1,50 franc) - Swiss Re (5,90 francs suisses) 22.04: - Adecco (2,50 francs suisses) - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) 23.04: - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Komax (1,80 franc) - Sika (2,30 francs suisses) 24.04: - Conzzeta (42,0 francs suisses) - Vetropack (65,0 francs suisses) - BC du Valais (3,35 francs suisses) 27.04: - Nestlé (2,70 francs suisses) - Comet (1,0 franc) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - Bâloise (6,40 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BC de Glaris (1,10 franc) - Helvetia (5,0 francs suisses) - Metall Zug (17,0 francs suisses) - SFS (2,10 francs suisses) - VP Bank (5,50 francs suisses) 29.04: - Edisun Power (1,10 franc) - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Investis (2,35 francs suisses) - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - BC vaudoise: 36 francs suisses) - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 07.05: - Credit Suisse (0,2776 franc) - Kühne+Nagel (4,0 francs suisses) 08.05: - Varia US (0,50 franc) 14.05: - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Partners Group (25,50 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) 20.5: - Jungfraubahn (2,80 francs suisses) 22.05: - APG SGA (11,0 francs suisses) - Galenica (1,80 franc) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Orell Füssli (6,0 francs suisses) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT jeudi: - Aéroport de Genève: CS réduit la perspective de la note à "négative" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS jeudi: - LafargeHolcim lève 250 millions à 1,05%, échéance 2022 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Sunrise: Blackrock réduit sa participation à 5,11% - Sika: Norges Bank passe sous le seuil de 3% - Peach Property: KSK Biberach et LBBW réduisent leur engagement - Temenos: Blackrock réduit sa participation à 4,96% - Nestlé: Blackrock annonce une participation de 4,93% - Lonza: FMR LLC passe sous le seuil des 3% - Flughafen Zürich: Blackrock augmente ses parts à 3,12%

