Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (08h20) - SMI avant-Bourse: -1,19% à 9401,01 points - SMI (mardi): +0,55% à 9514,60 points - SLI (mardi): +1,56% à 1385,35 points - SPI (mardi): +0,49% à 11'601,24 points - CAC 40 (mardi): +2,12% à 4438,27 points - DAX (mardi): +2,79% à 10'356,70 points - FTSE-100 (mardi): +2,19% à 5704,45 points - Dow Jones (mardi): -0,12% à 22'653,86 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,33% à 7887,26 points - S&P 500 (mardi): -0,16% à 2659,41 points - Nikkei (mercredi): +2,1% à 19'353 points AMBIANCE - quelques prises de bénéfices attendues après une récente hausse des cours NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Clariant se met à la production de désinfectant en Allemagne - Givaudan T1: chiffre d'affaires 1'619 mio CHF (cons. AWP: 1'601 mio) revenus arômes 874 mio CHF (cons. AWP: 869 mio) revenus parfums 745 mio CHF (cons. AWP: 738 mio) croissance organique 5,4% (cons. AWP: 3,5%) objectifs moyen-terme et politique de dividende maintenus SPI: - Wisekey propose la nomination de deux nouveaux administrateurs - Komax revient sur sa proposition de dividende pour 2019 - Valiant: proposition de dividende de 5,00 francs suisses au titre de 2019 maintenue - Santhera lance un levée de fonds de 12 à 24 millions de francs suisses - Gurit scinde son unité Composite Materials Lance Hill désigné responsable Marine&Industrial Materials - Addex 2019: résultat net -14,8 mio CHF (-1,6 mio) liquidités fin décembre 31,5 mio CHF (41,7 mio) - Poenina 2019: chiffre d'affaires 253,2 mio CHF (cons. AWP: 246,9 mio) Ebit 15,2 mio CHF (cons. AWP: 15,0 mio) bénéfice net 12,3 mio CHF (cons. AWP: 11,7 mio) dividende 2,00 CHF (cons. AWP: 1,90; 2018: 1,70 CHF) 2020: impact négatif mais inquantifiable du coronavirus reprend Caleira, chiffre d'affaires 112,0 mio CHF prévoit une augmentation de capital de 1,8 mio CHF - SGKB: Falk Kohlmann accède à la direction générale - Bossard T1: chiffre d'affaires 218,9 mio CHF (cons. AWP: 209,2 mio) T2: difficultés en vue prémices de stabilisation en Chine chômage partiel en Suisse, 4% rémunération en moins à la direction - Rapid Nutrition noue un nouvel accord de distribution avec un groupe brésilien - Dätwyler réduit les capacités de son unité Mobility PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Roche: la FDA prolonge l'examen de Risdiplam - Lalique reporte la publication de ses résultats annuels définitifs - Tecan: toutes les propositions passent la rampe à l'assemblée générale - BC de Genève: Sophie Dubuis nommée au conseil d'administration - Bobst: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - SIG Combibloc: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Groupe Minoteries réduit son conseil d'administration - Lufthansa va réduire sa flotte, Swiss concerné - Straumann: versement du dividende accepté et renforcement du conseil - Les actionnaires d'Oerlikon donnent leur feu vert NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 18:00 Alpine Select: résultats 2019 - Basilea: as. g. - BC de Lucerne: as. g. - Bossard: as. g. - Fundamenta: as. g. - Mobilezone: as. g. - Schweiter: as. g. - Sunrise: as. g. - VZ Holding: as. g. PRESSE MARDI - Glencore ferme ses mines de cuivre pour 3 mois en Zambie Reuters PRESSE DU JOUR - Coronavirus: accélérer sans précipiter le développement d'un vaccin (Gavi) Le Temps - Helvetia maintient son dividende Finanz und Wirtschaft DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - La BCE assouplit fortement ses conditions de refinancement pour favoriser le crédit aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0555 - USD/CHF: 0,9731 - future Conf: - (mardi: -75 pb à 173,60%) - taux au comptant: - (mardi: -0,283%) - ras DIVERS mardi: Suisse: - Raiffeisen abaisse sa prévision pour le PIB 2020 à -2,0% (-0,2% auparavant) - Finma: des assouplissements pour les assureurs pendant la pandémie - les chocolatiers suisses n'ont pas la tête à la fête pour Pâques - craintes des chocolatiers sur les prix des matières premières coronavirus: - la confiance envers les autorités a augmenté (sondage SSR) - une commission veut encore plus de soutien aux travailleurs - le PDC demande des scénarios de sortie après Pâques - la loi sur le travail doit être appliquée dans les hôpitaux - le problème est "loin d'être résolu", selon Daniel Koch - le nombre de patients aux soins intensifs en légère décrue à Genève - Le KOF estime le coût de mesures d'urgence jusqu'en juin à 35 mrd - livraison de plus de 30 tonnes de matériel stratégique à Fribourg - la plupart des Suisses bloqués à l'étranger ont pu rentrer au pays - l'UDC demande au Conseil fédéral de relancer l'économie - une commission des Etats soutient les décisions du gouvernement international: - violente charge de Trump contre l'OMS, l'ONU la défend - USA: le Sénat veut des fonds supplémentaires pour les PME - réunion virtuelle vendredi des ministres de l'Energie du G20 - fonds indiciels (ETF): hausse de la masse sous gestion malgré le coronavirus - l'Allemagne va davantage protéger ses entreprises d'appétits étrangers - la Chine devient le champion des demandes internationales de brevet (ONU) - l'Espagne veut accélérer le revenu universel à cause du coronavirus coronavirus: - 5,8 millions de salariés en chômage partiel en France - plus de 10.000 morts en France, le confinement encore resserré - Bruxelles reporte ses recommandations sur une sortie du confinement - rencontre virtuelle mardi entre Trump et les PDG de banques - l'Etat de New York enregistre 731 morts en 24 heures - l'Arabie saoudite prévoit jusqu'à 200.000 cas - l'UE garantit 15 mrd EUR pour aider les pays les plus vulnérables - l'épidémie toujours forte en France en 4e semaine de confinement - le flou persiste sur l'avenir des compagnies aériennes américaines - 552 mio EUR de prêts garantis au secteur du tourisme français - le Japon déclare l'état d'urgence pour contenir le Covid-19 - l'UE va présenter une stratégie de sortie coordonnée du confinement - 75'000 morts dans le monde, Boris Johnson en soins intensifs (synthèse après-midi) aujourd'hui: Suisse: - ras coronavirus: - ras international: - Les agences de notation, la crise et les anges déchus coronavirus: - UE: pas d'accord sur la riposte économique à l'épidémie, réunion jeudi - Des pays asiatiques résistent aux sirènes du confinement - Près de 2000 morts en une journée aux Etats-Unis, Wuhan rouvre - USA: Trump menace de suspendre la contribution à l'OMS plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 17 avril - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1 action Pargesa (délai probablement du 8 mai au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Forbo (23,0 francs suisses) - Swisscom (22,0 francs suisses) plus tard: 09.04: - Bobst (1,50 franc) - Oerlikon (1,0 franc) - Straumann (5,75 francs suisses) - Tecan (2,20 francs suisses) - Zug Estates (44,0 francs suisses) 14.04: - Bossard (4,0 francs suisses) - SIG Combibloc (0,38 franc) - Sunrise (4,40 francs suisses) - VZ Holding (5,10 francs suisses) 15.04: - Mobilezone (0,60 franc) - Plazza (6,0 francs suisses) - PSP Swiss Property (3,60 francs suisses) - Schweiter (40,0 francs suisses) 16.04: - Kardex (4,50 francs suisses) 17.04: - Bank Lihth (10,0 francs suisses) - Georg Fischer (25 francs suisses) - Gurit (25,0 francs suisses) - Mikron (0,06 franc) - Sulzer (4,0 francs suisses) 20.04: - BVZ (7,50 francs suisses) - Cembra (3,75 francs suisses) - Julius Bär (1,50 franc) - Kudelski (0,10 franc) - Rieter (4,50 francs suisses) 21.03: - Cicor (1,50 franc) - Swiss Re (5,90 francs suisses) 22.04: - Adecco (2,50 francs suisses) - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) 23.04: - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Komax (1,80 franc) - Sika (2,30 francs suisses) 24.04: - Bachem (3,0 francs suisses) - Conzzeta (42,0 francs suisses) - Vetropack (65,0 francs suisses) - BC du Valais (3,35 francs suisses) 27.04: - Comet (1,0 franc) - Nestlé (2,70 francs suisses) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - Bâloise (6,40 francs suisses) - BNS (15,0 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BC de Glaris (1,10 franc) - Helvetia (5,0 francs suisses) - Metall Zug (17,0 francs suisses) - SFS (2,10 francs suisses) - VP Bank (5,50 francs suisses) 29.04: - Edisun Power (1,10 franc) - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Investis (2,35 francs suisses) - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 05.05: - BC vaudoise: 36 francs suisses) - UBS (0,73 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 07.05: - Credit Suisse (0,2776 franc) - Kühne+Nagel (4,0 francs suisses) 08.05: - Varia US (0,50 franc) 12.05: - Liechtensteinische Landesbank (2,20 francs suisses) 13.05: - Vaudoise Assurances (15,0 francs suisses) 14.05: - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Partners Group (25,50 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) 20.5: - Jungfraubahn (2,80 francs suisses) 22.05: - Galenica (1,80 franc) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Orell Füssli (6,0 francs suisses) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mardi: - Eurofima lève 200 millions à 0,125%, échéance 2027 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Bâloise: Norges Bank passe un seuil d'annonce, à 3,02% - Flughafen Zürich: Blackrock franchit un seuil d'annonce, à 3,01% - MCH: le groupe Ursula et Erhard Lee passe sous 3% - Rapid Nutrition: Guildford Street Capital sous 3%, ABK Investments à 4,76% - Sika: Norges Bank dispose aux dernières nouvelles de 2,99% - SPS: Blackrock étend son exposition à 10,04% - Zur Rose: UBS s'empare de 7,75%

jh/ck