Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (08hxx) - SMI avant-Bourse: +0,64% à 9513,25 points - SMI (jeudi): +0,22% à 9452,83 points - SLI (jeudi): +0,95% à 1387,16 points - SPI (jeudi): +0,04% à 11'561,53 points - CAC 40 (jeudi): +1,44% à 4506,85 points - DAX (jeudi): +2,24% à 10'564,74 points - FTSE-100 (jeudi): +2,90% à 5842,66 points - Dow Jones (lundi): -1,37% à 23'393,79 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,48% à 8192,43 points - S&P 500 (lundi): -1,32% à 2752,93 points - Nikkei (mardi): +3,13% à 19'638,81 points AMBIANCE - Accalmie bienvenue sur le front de la pandémie - Temenos sous pression après ses résultats trimestriels NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär propose de scinder le versement du dividende 2019 reporte son assemblée générale au 18 mai - Temenos T1: chiffre d'affaires 193,7 mio USD (204,9 mio) Ebit 39,4 mio USD (49,5 mio) 2020: croissance au moins 13%, Ebit au moins +7% le CEO et le président renoncent à 50% de leur salaire CEO: recul des licences principalement en Europe et en Asie clients bancaires n'ont pas annulé, mais reporté les commandes CFO: le dividende 2019 de 0,85 CHF par titre est confirmé difficultés similaires attendues au 2e trimestre SPI: - Alpine Select clôt en avance son programme de rachat d'actions - Obseva projette d'augmenter son capital - GAM T1: AuM au 31 mars 112,1 mrd CHF (fin 2019: 132,7 mrd) reflux net de 6,5 mrd CHF dans Investment Management PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Région de Bulle (FR): les services Swisscom totalement rétablis - Le fonds immobilier Patrimonium a progressé en 2019 - PSP: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Mikron renonce au dividende à cause de la pandémie du coronavirus - Les employés de la Poste reçoivent une "prime corona" - Résultat meilleur que prévu en 2019 pour l'Hôpital fribourgeois - Recul des ventes en 2019 pour le groupe Schurter - Vaudoise Assurances accorde des réductions et reports de loyers SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES WEEK-END DE PÂQUES - Mettler-Toledo abandonne ses prévisions 2020 à cause de la pandémie - Une PME vaudoise crée des respirateurs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 17:30 Flughafen Zürich: statistiques mars - Kardex: Assemblée générale PRESSE DU JOUR - Swiss Re: le président s'attend à un fort rebond après le corona CH Media PRESSE JEUDI ET WEEK-END DE PÂQUES - Le vice-président de Blackrock Hildebrand voit un avantage pour l'Europe NZZ am Sonntag - Mme Sommaruga veut allier plan de détente et mesures de protection SonntagsBlick - Manque de médicaments: une task force et des achats à l'étranger NZZ am Sonntag - le danger d'un revers ne doit pas être sous-estimé (Alain Berset) CH Media - Coronavirus: pas de hausse de prix ces prochaines années aux CFF CH Media DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: la Fed annonce 2300 milliards de dollars de nouveaux prêts pour "soutenir l'économie". 6,6 millions de nouveaux demandeurs d'allocations chômage en une semaine la confiance des consommateurs plonge début avril - BCE: avis divergents face au coronavirus (minutes) - Canada: le chômage bondit à 7,8% en mars à cause du coronavirus vendredi: - USA: l'inflation bascule en territoire négatif en mars - Chine: l'inflation ralentit en mars mais reste forte (+4,3%) - France: la production industrielle a poursuivi sa hausse en février lundi: - Portugal: les prix restent stables en mars aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0556 - USD/CHF: 0,9654 - future Conf: - (jeudi: +60 pb à 174,59%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,259%) - Chine: le repli des exportations s'atténue en mars (-6,6%), les importations stables (officiel) DIVERS jeudi: Suisse: - la population suisse a continué d'augmenter et de vieillir en 2019 coronavirus: - 881 décès supplémentaires enregistrés au Royaume-Uni (officiel) - la DDC livre du matériel médical et réajuste ses programmes - 40 millions de francs suisses de plus pour les "oubliés de Berne" en Valais - solution nationale pour les diplômes des apprentis international: - UE: accord des 27 sur une réponse économique commune face au coronavirus - USA: les millions de chômeurs évoquent 1929, la Fed veut croire en un rebond (synthèse) - Les stocks mondiaux de blé et de maïs en hausse - Brésil: révision en légère baisse de la prévision de récolte de l'année - France: le gouvernement table sur une chute du PIB de 6% cette année - Echec au Sénat américain d'un vote sur une aide de 250 milliards pour les PME - GB: entre chômage et récession, l'économie britannique au bord du précipice coronavirus: - plus de 90'000 morts dans le monde (comptage AFP à 18h30) - en France: plus de 12.000 morts, première baisse en réanimation - Angela Merkel appelle les Allemands à la patience - l'Afrique subsaharienne menacée de récession en 2020 - l'activité économique pourrait redémarrer en mai aux Etats-Unis (Mnuchin) - la France double son plan d'urgence à 100 milliards d'euros - plus de 15'000 morts en Espagne - pires conséquences économiques depuis la Grande Dépression (FMI) vendredi: Suisse: - TA-Swiss: sous l'effet du virus, un bond en avant numérique coronavirus: - la Suisse dépasse la barre des 1000 morts le Vendredi Saint - Suisses rapatriés d'Inde et d'Amérique centrale arrivés à Zurich - Vaud dépasse la barre des 200 décès - huit nouveaux décès au Tessin en 24 heures - des inquiétudes pour le week-end de Pâques international: - Trump confirme un accord USA-Mexique pour réduire la production de pétrole décision sur la réouverture de l'économie "la plus importante de ma vie" - USA: le programme fédéral de prêts peine à répondre aux besoins - pétrole: les pays du G20 essaient de boucler un accord sur une baisse de l'offre - pétrole: accord sur une réduction entre le Mexique et les Etats-Unis (synthèse) - pétrole: le Nigeria va diminuer sa production de pétrole à 1,4 mbj - Sommet de l'UE le 23 avril consacré à la reprise économique - UE: un plan à 500 milliards d'euros, pour qui et pour quoi ? - après l'accord européen, Rome veut toujours des "eurobonds" - USA: un plan de sauvetage des compagnies aériennes présenté ce week-end (Trump) - maîtriser la dette des entreprises, clé d'une convalescence réussie coronavirus: - Pâques confinées, gare à la "résurgence" de la pandémie (synthèse) - le confinement se durcit en France avant le week-end de Pâques - plus de 100.000 morts, gare au déconfinement précipité - le confinement prolongé jusqu'au 3 mai en Italie - plus de 13.000 morts en France dont un enfant de moins de 10 ans - 980 décès supplémentaires au Royaume-Uni, total à 8.958 (officiel) - OMS: risque de résurgence mortelle de la pandémie en cas de déconfinement hâtif - Poutine reparlera bientôt à Trump de coopération sur le coronavirus - la BAD craint une crise "sociale" et "alimentaire" en Afrique - la Belgique passe la barre des 3.000 morts - nombre quotidien de morts en Espagne au plus bas depuis le 24 mars - 1783 morts aux Etats-Unis en 24 heures (Johns Hopkins) samedi: Suisse: - la Rega a transporté 74 patients atteints du Covid-19 - le MPC va clore partiellement la procédure contre Blatter coronavirus: - quatre-vingts Suisses rapatriés du Maroc - "Ne pas sous-estimer" le coronavirus, plaide Daniel Koch - les craintes du Seco déjà dépassées - bilan des malades du Covid-19 en Suisse toujours en hausse - deux nouveaux décès en 24 heures au Tessin international: - pétrole: pas d'accord des pays du G20 sur une baisse de la production - la reprise après la crise, certains économistes la voient solide coronavirus: - plus de 20.000 morts aux Etats-Unis (université Johns Hopkins) - Pâques sans fidèles, toujours plus de morts aux Etats-Unis - 13.832 décès au total depuis le début de l'épidémie en France - nouvelle baisse du nombre quotidien de morts du Covid-19 à 510 - la France doit rester sous cloche pour Pâques - record de plus de 2100 morts aux Etats-Unis en 24 heures - les économies d'Afrique subsaharienne touchées de plein fouet dimanche: Suisse: - Berne prescrit le chômage partiel aux transports publics coronavirus: - 15 nouveaux décès en 24 heures au Tessin - nombre de malades du Covid-19 toujours en hausse en Suisse - le ministre de la santé Alain Berset testé négatif au coronavirus international: - les pays producteurs de pétrole discutent à nouveau d'une baisse de production - rn Chine, le chômage dû au Covid-19 menace le plan anti-pauvreté - le Royaume-Uni donne 200 millions de livres pour les pays en développement - Canada: vote d'un vaste programme d'aide économique contre la pandémie - l'Asie du Sud risque une récession historique, selon la Banque mondiale coronavirus: - la France prolonge le confinement jusqu'au 11 mai - Italie: 431 morts, bilan le plus bas en plus de trois semaines - une réouverture graduelle aux Etats-Unis possible en mai - l'Espagne reste "loin de la victoire" contre le virus - le Royaume-Uni franchit les 10'000 morts - Boris Johnson est sorti de l'hôpital - le pape propose d'annuler la dette des pays pauvres - Pâques désertées dans un monde à l'arrêt - plus de 75.000 morts en Europe (comptage AFP) - le nombre de morts quotidiens repart en hausse en Espagne à 619 - Chine: record de nouveaux cas importés de Covid-19 - plus de 20.000 morts aux USA, messes de Pâques sans fidèles lundi: Suisse: - ras coronavirus: - l'épidémie a ralenti pendant le week-de Pâques en Suisse (synthèse) - la population suisse a bien suivi les consignes - le Tessin prêt à verser les indemnités d'APG et chômage partiel - sept nouveaux décès en 24 heures au Tessin - la Suisse a enregistré moins de contaminations ce week-end - premier décès dû au coronavirus à Nidwald international: - Trump: l'Opep et ses partenaires envisagent une baisse de 20 mio de BJ - la Banque asiatique de développement annonce 20 mrd USD d'aide - mauvais ou désastreux, les résultats des entreprises US à l'heure du coronavirus coronavirus: - la pandémie ralentit en Europe (synthèse) - reprise partielle du travail en Espagne où le bilan quotidien baisse - la France prolonge le confinement jusqu'au 11 mai - en France: 14'967 morts depuis le début de l'épidémie - le gouvernement britannique veut prolonger le confinement - l'Italie passe le cap des 20.000 morts (officiel) - "le pire est passé" dans l'Etat de New York (gouverneur) - un impôt sur les grandes fortunes en préparation en Argentine - le Covid-19, 10 fois plus mortel que le H1N1 (OMS) - un vaccin est nécessaire pour interrompre totalement la transmission du Covid-19 (OMS) - l'Etat de New York franchit le cap des 10'000 morts - aux Etats-Unis: crainte d'une réouverture prématurée et d'une nouvelle vague - 717 morts supplémentaires au Royaume-Uni, 11'329 au total - l'Allemagne se prépare à lever progressivement les restrictions - 111 nouveaux décès, le bilan total s'élève à 4585 morts en Iran - confinement en Inde: allocution de Modi mardi matin - le bilan de la pandémie en Espagne baisse à 517 morts en 24 heures - Equateur: les failles de Guayaquil dans la gestion du Covid-19 - USA: 1514 nouveaux décès dus au coronavirus en 24h, nouveau ralentissement - la pandémie continue sa progression, signes de ralentissement (synthèse) aujourd'hui: Suisse: - ras coronavirus: - ras international: - ras coronavirus: - Ke confinement prolongé jusqu'au 3 mai en Inde plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 17 avril - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1 action Pargesa (délai probablement du 8 mai au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Bossard (4,0 francs suisses) - SIG Combibloc (0,38 franc) - Sunrise (4,40 francs suisses) - VZ Holding (5,10 francs suisses) plus tard: 15.04: - Mobilezone (0,60 franc) - Plazza (6,0 francs suisses) - PSP Swiss Property (3,60 francs suisses) - Schweiter (40,0 francs suisses) 16.04: - Kardex (4,50 francs suisses) 17.04: - Bank Lihth (10,0 francs suisses) - Georg Fischer (25 francs suisses) - Gurit (25,0 francs suisses) - Sulzer (4,0 francs suisses) 20.04: - BVZ (7,50 francs suisses) - Cembra (3,75 francs suisses) - Julius Bär (1,50 franc) - Kudelski (0,10 franc) - Rieter (4,50 francs suisses) 21.03: - Cicor (1,50 franc) - Swiss Re (5,90 francs suisses) 22.04: - Adecco (2,50 francs suisses) - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) 23.04: - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Sika (2,30 francs suisses) 24.04: - Bachem (3,0 francs suisses) - Conzzeta (42,0 francs suisses) - Vetropack (65,0 francs suisses) 27.04: - Comet (1,0 franc) - Nestlé (2,70 francs suisses) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - Bâloise (6,40 francs suisses) - BNS (15,0 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BC de Glaris (1,10 franc) - Helvetia (5,0 francs suisses) - Metall Zug (17,0 francs suisses) - SFS (2,10 francs suisses) - VP Bank (5,50 francs suisses) 29.04: - Edisun Power (1,10 franc) - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Energiedienst (0,75 franc) - Investis (2,35 francs suisses) - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 04.05: - BC du Jura (1,85 franc) 05.05: - BC vaudoise (36 francs suisses) - Stadler Rail (1,20 franc) - UBS (0,375 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 07.05: - Credit Suisse (0,1388 franc) - Swissquote (1,0 franc) 08.05: - BC de Genève (3,75 francs suisses) - Varia US (0,50 franc) 12.05: - Liechtensteinische Landesbank (2,20 francs suisses) 13.05: - Vaudoise Assurances (15,0 francs suisses) 14.05: - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Partners Group (25,50 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) 20.5: - Jungfraubahn (2,80 francs suisses) 22.05: - Galenica (1,80 franc) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Orell Füssli (6,0 francs suisses) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 11.06: - BC du Valais (3,35 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Autoneum: Norges Bank passe sous un seuil, à 2,58% - Cosmo: le groupe d'actionnaires Herz dispose de 16,45% - Julius Bär: Blackrock modère son engagement à 4,96% - Galenica: Blackrock dispose de 2,9% - Sika: Norges Bank franchit un seuil, à 3,004% - Temenos: Blackrock module son engagement à 4,45% - Wisekey: Mark Angelo (via YA II) détient 84,54% - Zur Rose: UBS étend son exposition à 11,84% - Mobimo: Blackrock modère son engagement à 4,9%

