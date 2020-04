Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (08hxx) - SMI avant-Bourse: +0,64% à 9379,38 points (à 08h40) - SMI (mercredi): -2,29% à 9320,20 points - SLI (mercredi): -3,11% à 1355,21 points - SPI (mercredi): -1,99% à 11'456,29 points - CAC 40 (mercredi): -3,76% à 4353,72 points - DAX (mercredi): -3,90% à 10'279,76 points - FTSE-100 (mercredi): -3,34% à 5597,65 points - Dow Jones (mercredi): -1,86% à 23'504,35 points - Nasdaq Comp (mercredi): -1,44% à 8393,18 points - S&P 500 (mercredi): -2,20% à 2783,36 points - Nikkei (jeudi): -1,33% à 19'290,20 points AMBIANCE - Montagnes russes NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: données de suivi concluantes pour l'Aimovig - Le fondateur de Temenos George Koukis quitte le navire SPI: - BFW Liegenschaften: procédure de retrait obligatoire lancée - VAT T1: chiffre d'affaires 145,5 mio CHF (cons. AWP: 144,4 mio) entrées de commandes 181,3 mio CHF (cons. AWP: 148,6 mio) T2: chiffre d'affaires entre 150 et 160 millions de francs suisses 2020: poursuite du rétablissement attendue sur le marché - Barry Callebaut S1: volume de ventes +5,4% (cons. AWP: +6,2%) chiffre d'affaires 3'762 mio CHF (cons. AWP: 3'849 mio) Ebit ajusté 311,5 mio CHF (cons. AWP: 314,0 mio) bénéfice net 203,7 mio CHF (cons. AWP: 205,9 mio) facilité de crédit de 1 milliard d'euros épuisée objectifs moyen terme reconduits - Zur Rose T1: chiffre d'affaires 365 mio CHF (cons. AWP: 373 mio) chiffre d'affaires avec Medpex 427 mio CHF (cons. AWP: 434 mio) perspectives 2020 confirmées - Lalique 2019: résultat net 1,1 mio EUR (5,2 mio) pas de dividende proposé (50 centimes pour 2018) concède des erreurs dans ses comptes 2018 - Schaffner S1: chiffre d'affaires 86,0 mio CHF (101,4 mio) rentabilité en recul, mais au dessus de l'équilibre PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES mercredi - Evolva: toutes les propositions acceptées par l'assemblée générale - Tornos: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Sulzer: Alexey Moskov entre au conseil d'administration - L'assemblée de Georg Fischer a élu Yves Serra à la présidence - Kudelski: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Les actionnaires de Mikron renoncent au dividende - Ascom satisfait de son premier trimestre - Bank Linth: la crise se répercute sur le métier de base et les correctifs - Newron récolte 7,5 mio EUR lors d'une 3e ronde de financement - Gurit T1: chiffre d'affaires 136,1 mio CHF (cons. AWP: 134,7 mio) confirme les objectifs 2020 sous réserve - Coronavirus: vers un retour à la normale à la clinique luganaise de Moncucco - Flawa a lancé la production de masques - Credit Suisse mis sous pression par Glass Lewis, ISS conciliant - Schilthornbahn: bénéfice en baisse malgré des activités en hausse en 2019 - RMH Regionalmedien dégage du bénéfice et augmente le dividende - Après avoir renoué avec les profits en 2019, AZ Medien renonce au dividende - Bank Frick ne passera finalement pas sous le contrôle de Net 1 NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: prix production-importation PPI mars 17:30 Phoenix Mecano: résultats T1 - BVZ: as. g. - Cembra: as. g. - Cicor: as. g. - Elma: as. g. - Julius Bär: as. g. - Rieter: as. g. PRESSE MERCREDI - Zegna va produire 30'000 blouses pour le personnel médical tessinois Corriere del Ticino PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mercredi: - USA: l'activité économique se contracte "vivement" dans toutes les régions (Livre beige Fed) les entreprises s'attendent à ce que les conditions "empirent" avec la pandémie (Livre beige Fed) les suppressions d'emplois devraient se poursuivre (Livre beige Fed) les ventes au détail chutent de 8,7% en mars sous l'effet de la pandémie région de New York, l'activité manufacturière en avril à son plus bas la production industrielle baisse de 5,4% en mars, sous l'effet de la pandémie (Fed) les réserves de pétrole brut explosent de 19,2 millions de barils à 503,6 MB - Canada: le PIB recule d'environ 9% en mars (estimation officielle) la Banque centrale maintient son taux inchangé à 0,25% aujourd'hui: (à 08h25) - EUR/CHF: 1,0523 - USD/CHF: 0,9662 - future Conf: - (mercredi: +113 pb à 176,29%) - taux au comptant: - (mercredi: -0,370%) - OFS: PPI (total) mars: -0,3% sur un mois, -2,7% sur un an - Allemagne: inflation confirmée à 1,4% en mars (Destatis) DIVERS mercredi: Suisse: - ras coronavirus: - une commission du National veut 100 millions pour les crèches - une commission du National demande un plan de sortie de crise - les Verts pour un tournant écologique après le coronavirus - la Suisse enregistre 260 nouveaux cas positifs - la Délégation des finances débloque 775 millions de plus - la Suisse défend le rôle-"clé" de l'OMS face à la pandémie - l'Usam préconise un "redémarrage intelligent" dès le 27 avril international: - France: les finances publiques mises à mal comme jamais par la crise - Bourse: l'interdiction des ventes à découvert prolongée dans 5 pays - Le désastre économique de la pandémie aux Etats-Unis apparaît peu à peu - G20: oui à la suspension du service de la dette des pays les plus pauvres - L'Inde autorise une reprise partielle de l'activité durant le confinement - un plan d'une ampleur exceptionnelle de 110 milliards en France - la crise va amputer les recettes fiscales françaises de 42,7 mrd EUR en 2020 - GB: les banques ont accordé 1,1 milliard de livres de prêts d'urgence coronavirus: - Etats-Unis: le point sur les tests dans le pays le plus frappé par la pandémie - Washington et Pékin s'engagent à coopérer sur le virus malgré les tensions - plus de 130.000 morts dans le monde (comptage AFP) - l'UE tente d'organiser sa sortie du confinement - Le gouvernement britannique sous pression pour s'expliquer sur le déconfinement - 761 morts supplémentaires au Royaume-Uni, près de 13'000 au total - l'Iran annonce moins de 100 décès pour la 2e journée d'affilée - le soutien des pays donateurs à l'Afrique est "essentiel" (FMI) - des vaccins dès cet automne ou pas avant l'été 2021? - les compagnies aériennes à genoux attendent un soutien public - l'Allemagne va prolonger les restrictions jusqu'au 3 mai - les économies du Moyen-Orient vont se contracter (FMI) - l'Allemagne va prolonger les restrictions jusqu'au 3 mai (élus régionaux) aujourd'hui: Suisse: - ras coronavirus: - ras international: - Trump va présenter ses pistes pour le déconfinement coronavirus: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 17 avril - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1 action Pargesa (délai probablement du 8 mai au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Kardex (4,50 francs suisses) plus tard: 17.04: - Bank Lihth (10,0 francs suisses) - Georg Fischer (25 francs suisses) - Gurit (25,0 francs suisses) - Sulzer (4,0 francs suisses) 20.04: - BVZ (7,50 francs suisses) - Cembra (3,75 francs suisses) - Kudelski (0,10 franc) - Rieter (4,50 francs suisses) 21.03: - Cicor (1,50 franc) - Swiss Re (5,90 francs suisses) 22.04: - Adecco (2,50 francs suisses) - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) 23.04: - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Sika (2,30 francs suisses) 24.04: - Bachem (3,0 francs suisses) - Conzzeta (42,0 francs suisses) - Vetropack (65,0 francs suisses) 27.04: - Comet (1,0 franc) - Nestlé (2,70 francs suisses) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - Bâloise (6,40 francs suisses) - BNS (15,0 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BC de Glaris (1,10 franc) - Helvetia (5,0 francs suisses) - Metall Zug (17,0 francs suisses) - SFS (2,10 francs suisses) - VP Bank (5,50 francs suisses) 29.04: - Edisun Power (1,10 franc) - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Energiedienst (0,75 franc) - Investis (2,35 francs suisses) - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 04.05: - BC du Jura (1,85 franc) - EFG International (0,15 franc)= 05.05: - BC vaudoise (36 francs suisses) - Stadler Rail (1,20 franc) - UBS (0,375 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 07.05: - Credit Suisse (0,1388 franc) - Swissquote (1,0 franc) 08.05: - BC de Genève (3,75 francs suisses) - Varia US (0,50 franc) 12.05: - Interroll (22,50 francs suisses) - Liechtensteinische Landesbank (2,20 francs suisses) 13.05: - Vaudoise Assurances (15,0 francs suisses) 14.05: - BC bernoise (8,40 francs suisses) - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Partners Group (25,50 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) 20.5: - Julius Bär (0,75 franc) - Jungfraubahn (2,80 francs suisses) 22.05: - Galenica (1,80 franc) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Orell Füssli (6,0 francs suisses) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 11.06: - BC du Valais (3,35 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Stadler Rail: dissolution d'un groupe d'actionnaires - Hochdorf: ZMP Invest réduit son exposition à 17,95% - Warteck Invest: Caceis modère son engagement à 2,99% - GAM: Bantleon Bank dispose de 5,23%, Credit Suisse Fund de 3,08% - Belimo: Blackrock passe sous un seuil, à 2,98% - Zehnder: Credit Suisse Funds franchit un palier, à 5,02%

