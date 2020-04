Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (08hxx) - SMI avant-Bourse: +0,73% à 9682,63 points (à 08h20) - SMI (vendredi): +1,83% à 9612,83 points - SLI (vendredi): +2,05% à 1392,50 points - SPI (vendredi): +1,89% à 11'824,11 points - CAC 40 (vendredi): +3,42% à 4499,01 points - DAX (vendredi): +3,15% à 10'625,78 points - FTSE-100 (vendredi): +2,82% à 5786,96 points - Dow Jones (vendredi): +2,99% à 24'242,49 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,38% à 8650,14 points - S&P 500 (vendredi): +2,68% à 2874,56 points - Nikkei (lundi): -1,15% à 19'669,12 points AMBIANCE - Egayée par la clôture de Wall Street vendredi et des espoirs sur le front de la pandémie de coronavirus NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis rachète Amblyotech - Roche: FDA et EMA entrent en matière sur une nouvelle formulation d'Ocrevus SPI: - Zur Rose ajuste son projet d'augmentaion de capital - Idorsia revendique des résultats positifs pour le daridorexan en phase III - Molecular Partners planche sur un traitement contre le Covid-19 - Meyer Burger propose la candidature de Franz Richter à la présidence PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI - NZZ: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Medacta: direction et administrateurs réduisent leurs salaires 2020 - Asmallworld: l'assemblée générale a accepté toutes les propositions - Calida: toutes les propositions acceptées par les actionnaires - Swiss Re: le conseil d'administration renonce au rachat d'actions - GKB corrige ses prévisions 2020 à la baisse, bénéfice 150-170 millions - Medartis: les prévisions pour 2020 ne sont plus tenables nomme Lisa Thompson comme membre de la direction - Credit Suisse prolonge les congés pour garde d'enfants - Swiss se voit contraint de durcir encore ses conditions de travail - Credit Suisse: feu vert en Chine pour prendre le contrôle d'une coentreprise SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU WEEK-END - Peter Spuhler ne goûte guère les plans de relance SonntagsBlick - Les restaurants pourraient rouvrir, inquiétudes de la branche Matin Dimanche et SonntagsZeitung - Le site d'infos Watson arrive en Suisse romande NZZ am Sonntag et Matin Dimanche - La Suisse doit accroître son autonomie dit Mme Sommaruga Le Temps PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - France: chute du PIB d'"au moins 8%" cette année, plus si ça dure (BdF) - Japon: la production industrielle de février révisée en légère baisse (-0,3%) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0519 - USD/CHF: 0,9699 - future Conf: - (vendredi: +5 pb à 177,02%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,419%) - Japon: chute des exportations en mars DIVERS vendredi: Suisse: - Economiesuisse: le pessimisme gagne les entreprises suisses - Malgré une certaine résilience, l'économie suisse s'attend au pire (KOF) coronavirus: - une commission des Etats pour une aide aux crèches - Berne donne peu de précisions sur la sortie de crise - loyers réduits pour les petits commerçants vaudois - la Suisse pour une réunion spéciale de l'OMC sur la pandémie - l'immoblier suisse sous forte pression selon UBS - quelque 5800 membres de la protection civile en service - utilisation intensive du chômage partiel par les entreprises - la Suisse n'est "pas sortie de la zone dangereuse" - les hôpitaux suisses vont tester plusieurs médicaments - la crise affecte la qualité de vie de nombreux Suisses international: - La Suisse pour une réunion spéciale de l'OMC sur la pandémie - "Plus que réaliste" d'annuler la dette africaine, dit le président sénégalais - Technologies médicales: nouvelles règles de l'UE reportées - le coronavirus risque d'anéantir les progrès enregistrés dans les pays pauvres coronavirus: - Il manque 44 mrd USD pour l'Afrique pour lutter contre le coronavirus - Bolsonaro veut rouvrir les commerces au Brésil - l'OMS "encouragée" par le déconfinement prévu dans certains pays - l'Italie annonce un nombre record de guérisons - dispositif de chômage partiel prolongé jusqu'à juin au Royaume-Uni - l'UE peine toujours à s'accorder sur un plan de relance - 847 décès supplémentaires, 14'576 morts au total au Royaume-Uni - 4,5 milliards d'humains appelés à se confiner - la Russie autorise le traitement avec l'hydroxychloroquine samedi: Suisse: - ras coronavirus: - tests d'anticorps au coronavirus à Saint-Gall - la Suisse recense 326 nouveaux cas de coronavirus en un jour - la Confédération doit intensifier le dépistage du Covid-19 international: - les Etats-Unis et le Brésil veulent arriver plus vite à un accord commercial - USA: Trump vient au secours des agriculteurs, ses fidèles soutiens - l'antiviral remdesivir ralentit la progression du Covid-19 chez les singes - Pékin veut des mesures "plus puissantes" pour son économie$ coronavirus: - France: 19'323 décès depuis le début de l'épidémie, +642 - plus de 100.000 morts en Europe (comptage AFP) - l'Espagne va prolonger le confinement jusqu'au 9 mai inclus (Sanchez) - l'Espagne passe la barre des 20.000 morts (gouvernement) - Trump appelle à la révolte contre le confinement, 150'000 morts dans le monde (synthèse) - 888 décès supplémentaires au Royaume-Uni, 15.464 morts au total - les Etats-Unis franchissent la barre des 700'000 cas recensés - le Royaume-Uni paie une décennie d'austérité dans la santé - déconfinement encore flou, mais sans discrimination en France dimanche: Suisse: - le PDC première force du parlement uranais - le PLR et le PS conservent leurs sièges au gouvernement st-gallois - Une 2e femme au gouvernement st-gallois - échec pour l'UDC - Indépendants: déjà plus de 150'000 demandes d'allocation déposées coronavirus: - la Suisse rouvre cinq passages frontière entre Genève et la France - un vol ramène 169 Suisses d'Amérique latine au pays - le nombre de nouveaux cas de Covid-19 augmente de 336 en 24h international: - le G20 et la Suisse plaident pour une réponse globale au Covid-19 - UE: une commissaire dénonce "la dépendance morbide" de l'Europe face à la Chine - le Premier ministre italien réitère son appel aux "coronabonds" - Fonds pour les PME: Maison Blanche et Congrès proches d'un accord - Italie: le coronavirus nourrit l'euroscepticisme coronavirus: - Philippe esquisse un déconfinement très progressif en France - près de 20'000 morts en France - l'épidémie à New York en phase "descendante" mais prudence (gouverneur) - impatiente et craintive, l'Italie prépare son déconfinement - 596 morts à l'hôpital au Royaume-Uni, plus de 16'000 au total - le bilan quotidien de la pandémie en Espagne baisse à 410 morts - près de 160'000 morts dans le monde, Trump met en garde la Chine (synthèse) - Trump met en garde la Chine contre d'éventuelles "conséquences" - 1891 décès en 24 heures aux Etats-Unis aujourd'hui: Suisse: - Le marché immobilier miné par la conjoncture et le chômage (étude) coronavirus: - ras international: - ras coronavirus: - les outils européens doivent "compléter" les mesures nationales - des pays avancent avec prudence vers un allègement du confinement plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 15 mai - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1'action Pargesa (délai probablement du 8 mai au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce prévu le 16 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - BVZ (7,50 francs suisses) - Cembra (3,75 francs suisses) - Kudelski (0,10 franc) - Rieter (4,50 francs suisses) plus tard: 21.03: - Cicor (1,50 franc) - Swiss Re (5,90 francs suisses) 22.04: - Adecco (2,50 francs suisses) - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) 23.04: - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Sika (2,30 francs suisses) 24.04: - Bachem (3,0 francs suisses) - Conzzeta (42,0 francs suisses) - Vetropack (65,0 francs suisses) 27.04: - Comet (1,0 franc) - Nestlé (2,70 francs suisses) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - Bâloise (6,40 francs suisses) - BNS (15,0 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BC de Glaris (1,10 franc) - Helvetia (5,0 francs suisses) - Metall Zug (17,0 francs suisses) - SFS (2,10 francs suisses) - VP Bank (5,50 francs suisses) 29.04: - Edisun Power (1,10 franc) - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Energiedienst (0,75 franc) - Investis (2,35 francs suisses) - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 04.05: - BC du Jura (1,85 franc) - EFG International (0,15 franc) 05.05: - BC vaudoise (36 francs suisses) - Stadler Rail (1,20 franc) - UBS (0,375 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 07.05: - Credit Suisse (0,1388 franc) - Swissquote (1,0 franc) 08.05: - BC de Genève (3,75 francs suisses) - Varia US (0,50 franc) 12.05: - Interroll (22,50 francs suisses) - Liechtensteinische Landesbank (2,20 francs suisses) 13.05: - Vaudoise Assurances (15,0 francs suisses) 14.05: - BC bernoise (8,40 francs suisses) - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Pargesa (2,63 francs suisses) - Partners Group (25,50 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) 20.5: - Julius Bär (0,75 franc) - Jungfraubahn (2,80 francs suisses) 22.05: - Galenica (1,80 franc) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Orell Füssli (6,0 francs suisses) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 11.06: - BC du Valais (3,35 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Julius Bär: Blackrock étend son exposition à 5,02% - Mobimo: Blackrock étend son engagement à 5,04% - Barry Callebaut: Invesco atteint un seul d'annonce, à 3,0% - Dufry: Blackrock réduit son engagement à 4,98% - Obseva dispose en propre de 9,949%/10,875% - Perfect Holding étend sa participation propre à 9,529%, 2 actionnaires vendent - Flughafen Zürich: Blackrock modère son exposition, à 2,98%

