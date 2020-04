Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (08hxx) - SMI avant-Bourse: +0,27% à 9573 points (à 08h20) - SMI (mardi): -2,43% à 9547,85 points - SLI (mardi): -2,69% à 1376,72 points - SPI (mardi): -2,14% à 11'772,60 points - DAX (mardi): -3,99% à 10'249,85 points - CAC 40 (mardi): -3,77% à 4357,46 points - FTSE-100 (mardi): -2,96% à 5641,03 points - Dow Jones (mardi): -2,67% à 23'018,88 points - Nasdaq Comp (mardi): -3,48% à 8263,23 points - S&P 500 (mardi): -3,07% à 2736,56 points - Nikkei (mercredi): -0,74% à 19'137,95 points AMBIANCE - tentative de stabilisation, Roche et Schindler recherchés après résultats T1 NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: statut de traitement régénératif pour Kymriah aux USA - Roche T1: chiffre d'affaires groupe 15,1 mrd CHF (cons. AWP: 14,87 mrd) ventes Pharma 12,26 mrd CHF (cons. AWP: 11,99 mrd) ventes Diagnostics 2,88 mrd CHF (cons. AWP: 2,87 mrd) ventes Hemlibra 521 mio CHF (cons. AWP: 495 mio) ventes Rituxan 1,50 mrd CHF (cons. AWP: 1,39 mrd; T4: 1,52 mrd) ventes Ocrevus 1,11 mrd CHF (cons. AWP: 1,11 mrd; T4: 1,04 mrd) ventes Tecentriq 644 mio CHF (cons. AWP: 609 mio; T4: 578 mio) approvisionnement pour médicaments et diagnostics est intact 2020: perspectives reconduites - Schindler T1: entrées de commandes 2'720 mio CHF (cons. AWP: 2'621 mio) chiffre d'affaires 2'447 mio CHF (cons. AWP: 2'315 mio) Ebit 166 mio CHF (cons. AWP: 175 mio) bénéfice net 125 mio CHF (cons. AWP: 127 mio) 2020: bénéfice net amputé d'environ 20% sur un an stagnation, voire recul de jusqu'à 10% du chiffre d'affaires SPI: - Inficon T1: entrées de commandes largement supérieures en rythme annuel Ebit 14 mio USD (cons. AWP: 13,3 mio) bénéfice net 11,4 mio USD (cons. AWP: 10,3 mio) abandonne ses objectifs 2020 - GLKB T1: résultat d'exploitation 6,6 mio CHF (8,2 mio)$ produit d'exploitation 18,3 mio CHF (20,3 mio) 15 millions supplémentaires pour les PME en lien avec le Covid-19 - Pargesa: le conseil recommande de souscrire à l'offre de rachat de Parjointco PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Restructuration chez Bracco à Lausanne SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Energiedienst: l'Ebit 2020 n'atteindra pas les 41 mio à cause du coronavirus le dividende au titre de 2019 est maintenu - Kuros: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Banque Profil de Gestion: toutes les propositions acceptées - Sika: les actionnaires ont accepté le dividende - Groupe Minoteries 2019: chiffre d'affaires 137,9 mio CHF (138,7 mio) bénéfice net 5,6 mio CHF (6 mio) dividende 8,00 CHF (7,00 CHF) - Orell Füssli: perspectives 2020 adaptées dividende 2019 maintenu malgré le coronavirus - Resort Bad Ragaz rouvre ses portes le 1er mai - Straub Medical passe en mains américaines - Nicole Rütsche appelée à diriger le secteur du personnel du groupe NZZ - IVF Hartmann: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen renonce au dividende - Bank Frick voit son bénéfice annuel chuter de 12,6% - Bonainvest améliore son bénéfice et prévoit une augmentation de capital - Tramondo a nommé Andreas Schranz au poste de chef stratégiste - ADC Therapeutics nomme Jennifer Creel directrice des finances NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Bachem: as. g. - Conzzeta: as. g. - Santhera: as. g. - Vetropack: as. g. PRESSE DU JOUR - Restructuration chez Bracco à Lausanne Le Temps - Partners Group reporte la plupart des nouveaux investissements (président) Finanz und Wirtschaft DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - USA: les ventes de logements anciens chutent en mars (-8,5%) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0530 - USD/CHF: 0,9692 - future Conf: - (mardi: -10 pb à 176,72%) - taux au comptant: - (mardi: -0,436%) DIVERS mardi: Suisse: - Transports publics: retour à l'horaire normal dès le 11 mai - affaire FIFA: le procès contre des dirigeants du football est clos - lkes exportations de matériel de guerre ont triplé au 1er trimestre - la Suisse devrait soutenir le FMI jusqu'à 15 milliards de francs suisses coronavirus: - les gymnases devraient pouvoir se passer d'examens finaux - une commission demande la transparence sur les coûts - le pic de l'épidémie est passé à Genève, 201 décès dans le canton - l'appli suisse pour retracer les contacts à bout touchant - le déconfinement ne doit pas créer de distorsion de la concurrence - Vaud dépasse la barre des 300 décès du Covid-19 - locataires genevois en difficultés financières, cri d'alarme de l'Asloca - appel d'Ignazio Cassis à une action coordonnée de déconfinement - l'aide humanitaire devrait être relevée de 100 millions de francs suisses - une inflammation vasculaire systémique plus qu'une pneumonie international: - UE: Bruxelles veut commencer à travailler sur un fonds de relance - USA: Trump exhorte le Congrès à adopter le nouveau plan d'aide aux PME - Les 27 de l'UE en quête d'une solution pour sortir de la récession - USA: le secteur de l'énergie secoué par l'agonie des prix de l'or noir - Le coronavirus a un effet "dévastateur" sur l'emploi et la production (OIT) - Téléconférence de l'Opep sur la "situation dramatique" du pétrole - Amérique latine: chute de 5,3% du PIB attendue en 2020 - USA: Trump ordonne un plan d'aide au secteur du pétrole et du gaz - le confinement pourrait affecter un quart des emplois en Europe (étude) coronavirus: - le Sénat US approuve un nouveau plan de près de 500 mrd USD - l'Afrique du Sud annonce un "plan de soutien" économique et social - le G20 promet un approvisionnement en nourriture "suffisant" - le Mexique élève son niveau d'alerte face à l'augmentation des cas - 20'796 morts en France, +531 décès en 24 heures - plus de 2,5 millions de cas déclarés dans le monde (comptage AFP) - léger rebond du nombre de morts en Espagne - la famine pourrait provoquer en 2020 une catastrophe humanitaire - 828 décès au Royaume-Uni, 17'337 au total au Royaume-Uni - Allemagne: la capitale et plusieurs Etats imposent le port du masque - Afsud: plus de 40% des entreprises redoutent de ne pas survivre à la pandémie - Singapour prolonge le confinement d'un mois après une 2ème vague de Covid-19 aujourd'hui: Suisse: - ras coronavirus: - ras international: - ras coronavirus: - vers une "catastrophe humanitaire", prévient l'ONU plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 15 mai - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1'action Pargesa (délai probablement du 8 mai au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1e ou autour du 12 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Adecco (2,50 francs suisses) - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) plus tard: 23.04: - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Sika (2,30 francs suisses) 24.04: - Bachem (3,0 francs suisses) - Conzzeta (42,0 francs suisses) - Vetropack (65,0 francs suisses) 27.04: - Comet (1,0 franc) - Nestlé (2,70 francs suisses) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - Bâloise (6,40 francs suisses) - BNS (15,0 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BC de Glaris (1,10 franc) - Helvetia (5,0 francs suisses) - Metall Zug (17,0 francs suisses) - SFS (2,10 francs suisses) - VP Bank (5,50 francs suisses) 29.04: - Edisun Power (1,10 franc) - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Energiedienst (0,75 franc) - Investis (2,35 francs suisses) - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 04.05: - BC du Jura (1,85 franc) - EFG International (0,15 franc) 05.05: - BC vaudoise (36 francs suisses) - Stadler Rail (1,20 franc) - UBS (0,375 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 07.05: - Credit Suisse (0,1388 franc) - Swissquote (1,0 franc) 08.05: - BC de Genève (3,75 francs suisses) - Varia US (0,50 franc) 12.05: - Interroll (22,50 francs suisses) - Liechtensteinische Landesbank (2,20 francs suisses) 13.05: - Vaudoise Assurances (15,0 francs suisses) 14.05: - BC bernoise (8,40 francs suisses) - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Pargesa (2,63 francs suisses) - Partners Group (25,50 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) - Vifor Pharma (2,0 francs suisses) 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) 20.5: - Julius Bär (0,75 franc) 22.05: - Galenica (1,80 franc) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Alpine Select (1,0 franc) - Orell Füssli (6,0 francs suisses) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 11.06: - BC du Valais (3,35 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Santhera dispose en propre de 9,65%/48,96% - Sunrise: Norges Bank passe un cap, à 3,35% - PSP: Norges Bank franchit un seuil, à 3,04% - Schaffner: Matter Group franchit un cap, à plus de 3% - Sika: Norges Bank passe sous un seuil, à 2,98% - Nestlé: Blackrock étend sa participation à 5,02% - Mobimo: Blackrock modère son exposition à 4,97% - Kardex: Kempen Capital Management franchit un seuil, à 3,0318% - Hochdorf: Stichting General Holdings dispose de 14,55% - DKSH: Matthews Int. Capital Management ramène son engagement à 4,98% - VAT Group: Capital Research and Management dispose de 5,134% - Vifor: BNP Paribas réduit son engagement à 2,49% - Vontobel: UBS Fund Management repasse sous le seuil de 3% - Bâloise: Credit Suisse Funds réduit son exposition à 2,996%

jh/fr