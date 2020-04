Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,95% à 9533,63 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -0,05% à 9701,60 points - SLI (jeudi): +0,14% à 1386,58 points - SPI (jeudi): -0,07% à 11'891,70 points - DAX (jeudi): +0,95% à 10'513,79 points - CAC 40 (jeudi): +0,89% à 4451,00 points - FTSE-100 (jeudi): +0,97% à 5826,61 points - Dow Jones (jeudi): +0,17% à 23'515,26 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,01% à 8494,75 points - S&P 500 (jeudi): -0,05% à 2798,80 points - Nikkei (vendredi): -0,86% à 19'262,00 points AMBIANCE - Nestlé en seule défense contre un nouvel accès de panique NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Nestlé T1: chiffre d'affaires groupe 20,8 mrd CHF (cons. AWP: 21,0 mrd) croissance organique +4,3% (cons. AWP: +2,8%) croissance interne réelle RIG +4,7% (cons. AWP: +2,2%) SPI: - Ascom: renouvellement de contrat outre-Manche, pour 2,5 mio CHF - Dufry boucle le placement des 5,5 millions d'actions du convertible - Aduno 2019: chiffre d'affaires +544,2 mio (+5,4%) bénéfice net 58,3 mio CHF (-44,1%) - BB Biotech T1: résultat net -758 mio CHF (+890 mio) - Huber+Suhner retire sa feuille de route pour 2020 prévoit d'introduire le chômage partiel en mai - CFT T1: chiffre d'affaires 303,5 mio CHF (263,6 mio) - Metall Zug nomme des administrateurs pour V-Zug PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Hiag: feu vert généralisé des actionnaires, peu de certitudes sur le virus - Pietro Supino nommé membre du conseil d'administration de Gedi - Realstone Development Fund améliore ses résultats en 2019 - SFS bien armé pour affronter le ralentissement économique - Les actionnaires de Zur Rose approuvent toutes les résolutions - Feu vert des actionnaires de Siegfried - Le patron de Gurit doit accéder à la présidence - Le président de Nestlé reconduit dans ses fonctions - Tessin: l'aéroport de Lugano-Agno en liquidation - APG/SGA et BLS développent leur coopération NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 14:00 Nestlé: CC chiffre d'affaires T1 - BNS as. g. (sans allocutions) - Allreal: as. g. - Arbonia: as. g. - Bâloise: as. g. - Bucher: as. g. - Edisun Power: as. g. - BC de Glaris: as. g. - Helvetia: as. g. - Lindt & Sprüngli: as. g. - Messe Schweiz: as. g. - Metall Zug: as. g. (spin-off de V-Zug) - VP Bank: as. g. PRESSE DU JOUR - Swiss Re: ELM B.V. étend son exposition à 3,72% Tamedia DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - Le Seco abaisse sa prévision de PIB 2020 à -6,7% (-1,5%); 2021 +5,6% (+3,3%) table sur un taux de chômage moyen de 3,9% en 2020 - USA: 4,4 millions de nouveaux demandeurs d'allocations chômage sur une semaine Les ventes de maisons neuves chutent de 15,4% en mars aux Etats-Uni - GB: la BoE s'attend à la pire récession depuis au moins un siècle aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0517 - USD/CHF: 0,9776 - future Conf: - (jeudi: +27 pb à 175,83%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,378%) - Japon: l'inflation a encore freiné en mars, à 0,4% DIVERS jeudi: Suisse: - Manque de beurre en Suisse: demande d'importation de 1000 tonnes - le changement climatique fait souffrir les producteurs de houblon coronavirus: - les médias doivent obtenir un soutien transitoire - les communes craignent des déficits pour les années à venir - étude sur six mois pour évaluer l'immunité de la population - Simonetta Sommaruga organise ce dimanche un "sommet du tourisme" - les chantiers de l'Etat vont reprendre dès lundi à Genève international: - USA: les conditions d'accès resserrées pour les prêts d'aide aux PME (Trésor) - Les 27, divisés, chargent la Commission de présenter un plan de relance - Lagarde alerte les 27 de l'UE contre "le risque d'agir trop peu, trop tard" - les ventes de vin en Europe pourraient baisser de 35% en 2020 en volume (OIV) coronavirus: - le Congrès américain adopte un nouveau plan d'aide - échec apparent d'un essai clinique de l'antiviral remdesivir contre le Covid-19 - le G20 promet de protéger le marché de l'emploi - Lufthansa demande l'aide de l'Etat pour éviter la faillite - l'Agence européenne des médicaments met en garde sur la chloroquine - l'ONU estime "inévitables" des défauts de paiement de certains pays - le bilan s'alourdit de 616 morts au Royaume-Uni, 18.738 au total aujourd'hui: Suisse: - ras coronavirus: - ras international: - ras coronavirus: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 15 mai - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1'action Pargesa (délai probablement du 8 mai au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1e ou autour du 12 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Bachem (3,0 francs suisses) - Conzzeta (42,0 francs suisses) - Vetropack (65,0 francs suisses) plus tard: 27.04: - Comet (1,0 franc) - Nestlé (2,70 francs suisses) 28.04: - Allreal (6,75 francs suisses) - Arbonia (0,22 franc) - Bâloise (6,40 francs suisses) - BNS (15,0 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BC de Glaris (1,10 franc) - Helvetia (5,0 francs suisses) - Metall Zug (17,0 francs suisses) - SFS (2,10 francs suisses) - VP Bank (5,50 francs suisses) 29.04: - Edisun Power (1,10 franc) - Lindt&Sprüngli (PB 175 francs suisses/N 1750 francs suisses) 30.04: - Energiedienst (0,75 franc) - Investis (2,35 francs suisses) - Lonza (2,75 francs suisses) - Swiss Life (20 francs suisses) 01.05: - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) 04.05: - BC du Jura (1,85 franc) - EFG International (0,15 franc) 05.05: - BC vaudoise (36 francs suisses) - Stadler Rail (1,20 franc) - UBS (0,375 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 07.05: - Credit Suisse (0,1388 franc) - Swissquote (1,0 franc) 08.05: - BC de Genève (3,75 francs suisses) - Varia US (0,50 franc) 12.05: - Interroll (22,50 francs suisses) - Liechtensteinische Landesbank (2,20 francs suisses) 13.05: - Vaudoise Assurances (15,0 francs suisses) 14.05: - BC bernoise (8,40 francs suisses) - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Pargesa (2,63 francs suisses) - Partners Group (25,50 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Adwal Tech (2,70 francs suisses) - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) - Vifor Pharma (2,0 francs suisses) 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) - SoftwareOne (0,21 franc) 20.5: - Julius Bär (0,75 franc) 22.05: - Galenica (1,80 franc) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Alpine Select (1,0 franc) - Orell Füssli (6,0 francs suisses) - Phoenix Mecano (10,0 francs suisses) 26.05: - Poenina (1,0 franc) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 11.06: - BC du Valais (3,35 francs suisses) 23.06: - Minoteries (8,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Swiss Re: ELM B.V. étend son exposition à 3,72% - Sunrise: Credit Suisse Funds franchit un cap, à 3,08% - Swiss Re détient en propre 13,16%/4,66% - Siegfried: Norges Bank détient 3,01% - PSP: Norges Bank dispose de 3,08% - Nestlé: Blackrock réduit son exposition à 4,96% - Landis+Gyr: Norges Bank franchit un seuil d'annonce, à 3,03% - Warteck Invest: Caceis atteint un seuil d'annonce, à 3% - Jungfraubahn: Securitas détient toujours 4,71% - AMS détient 3,17%/4,05% en propre - Forbo: CS Funds passe le cap des 3%

buc