INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -2,55% à 9384,28 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -2,39% à 9629,40 points - SLI (jeudi): -2,49% à 1409,84 points - SPI (jeudi): -2,11% à 11'905,85 points - DAX (jeudi): -2,22% à 10'861,64 points - CAC 40 (jeudi): -2,12% à 4572,18 points - FTSE-100 (vendredi): -2,34% à 5763,06 points - Dow Jones (vendredi): -2,55% à 23'723,69 points - Nasdaq Comp (vendredi): -3,20% à 8604,95 points - S&P 500 (vendredi): -2,81% à 2830,71 points - Nikkei (lundi): -2,84% à 19'619,35 points AMBIANCE - rattrapage des pertes de vendredi à Wall Street NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär rembourse un emprunt AT1 à la première occasion SPI: - Dufry annonce des changements au conseil d'administration - Bellevue Group finalise la vente de sa banque à l'ex-KBL - Aryzta: 385 millions d'euros de liquidités à fin avril versements de dividende pour mars et avril suspendus production suspendue sur plusieurs sites en raison du Covid-19 - Ypsomed et Dexcom concluent un partenariat dans le diabète - Newron: échec en phase III pour le sarizotan (syndrome de Rett) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Aventron s'assure une nouvelle levée de fonds de 54 millions - EGK a étoffé son bénéfice net en 2019, porté par le rendement des placements SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - Swiss: 1500 emplois en danger malgré l'aide de la Confédération - Swiss: des avions cloués au sol qui ont besoin d'une grande attention - Zur Rose: le ministère public thurgovien met le CEO en accusation - Test sérologique: Roche obtient le feu vert de la FDA - The Native publiera son rapport annuel 2019 au plus tard le 8 juin - Swica veut intégrer les accords tarifaires soins ambulatoires et pharmacies - ADC Therapeutics s'assure un financement de 115 millions de dollars - TPF et CFF se rapprochent pour développer le RER fribourgeois - Paul Scherrer à la recherche du matériau électroluminescent du futur - Lonza va collaborer avec Moderna pour un vaccin contre le Covid-19 - Novartis obtient un avis positif du CHMP pour Enerzair Breezhaler - Leclanché reporte la publication de son rapport annuel 2019 SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Norinvest a essuyé une perte en 2019 - LumX 2019: perte nette 13 mio USD (-8,8 mio) - Bank Hapoalim paie 30 mio USD d'amende aux USA dans l'affaire Fifa - Cassiopea: feux verts généralisés des actionnaires - Stadler: tous les points à l'ordre du jour acceptés par les actionnaires - Aevis Victoria: toutes les propositions acceptées par les actionnaires - GAM s'ouvre une possibilité de lancer un programme de rachat d'actions - BC vaudoise: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - SHL 2019: chiffre d'affaires 41,9 mio USD (48,9 mio) Ebit 5,1 mio USD (12,0 mio) bénéfice net 5,7 mio USD (10,1 mio) - Relief 2019: Ebitda 861'000 CHBF (483'000) perte nette 7,5 mio CHF (-0,4 mio) - Von Roll: toutes les propositions acceptées en assemblée générale - Kudelski désigne Hardy Schmidbauer à la tête de ses activités IoT - GAM: feu vert des actionnaires à toutes les propositions - CGN: réouverture de la ligne Lausanne - Thonon sur le Léman - la Fondation Gianadda rouvre ses portes le 11 mai - Interpharma: Samuel Lanz sera le nouveau responsable de la communication - BLS: nouvelles infiltrations d'eau dans le tunnel du Lötschberg - Tui Suisse annule son programme de voyages jusqu'à fin mai - Feintool: les actionnaires ont accepté de se passer de dividende - La société informatique Abraxas a enregistré un bénéfice en 2019 NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 KOF baromètre de l'emploi 09:30 Indice des directeurs d'achat (PMI) avril 2020 - Schlatter: assemblée générale PRESSE VENDREDI - Coronavirus: la crise a révélé la "communauté de destin" entre la Suisse et l'UE Le Temps et Tages Anzeiger PRESSE DU WEEK-END - Coronavirus: pas de retour à la normale des contacts avant au moins deux ans NZZ am Sonntag - Pierre-Yves Maillard plaide pour un soutien aux apprentis Matin Dimanche - Swisscom: le CEO met en garde les TV contre la suppression des fonctions replay Presse CH Media - Keller-Sutter: le Conseil fédéral aurait pu mieux communiquer Presse CH Media PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: 3,8 millions de nouveaux demandeurs d'allocation chômage sur une semaine la Fed élargit son programme de prêts à un plus grand nombre d'entreprises - La BCE maintient ses taux inchangés (porte-parole) - La BCE "prête" à renforcer la taille de son programme d'urgence - La BCE s'attend à un repli de "5 à 12%" du PIB en zone euro en 2020 (Lagarde) - Le programme d'urgence de la BCE "pourrait être prolongé" après 2020 (Lagarde) - Hausse du chômage au Brésil au 1er trimestre (12,2%) - Mexique: le PIB recule de 2,4% au premier trimestre vendredi: - USA: l'industrie manufacturière plonge en avril mais moins que prévu - Espagne: le PIB chutera de 9,2% en 2020, le chômage s'envolera à 19% le déficit bondira à 10,34% du PIB en 2020 (gouvernement) - Le marché automobile français, atone en avril, attend la relance - Japon: les ventes de véhicules neufs ont plongé de 25,5% en avril week-end: - ras aujourd'hui: (à 08h25) - EUR/CHF: 1,0539 - USD/CHF: 0,9640 - future Conf: - (jeudi: +0,88 pb à 177,95%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,487%) - ras DIVERS jeudi: Suisse: - l'Usam propose un programme ultra-libéral pour surmonter la crise Coronavirus: - Alain Berset loue Zurich, répond aux critiques et visite un EMS - une commission de sénateurs approuve le soutien de l'armée - la task force scientifique publie ses travaux sur un site - reprise avec des demi-classes dans les écoles jurassiennes - rentrée scolaire progressive et différenciée en Valais - demi-classes d'enseignement présentiel à l'école bernoise - CFF et CarPostal n'imposent pas le port du masque aux usagers - les élèves genevois retourneront à l'école à mi-temps le 11 mai - le nombre de nouveaux cas tend à repartir à la hausse en Suisse international: - OMC: la cour d'appel temporaire lancée par l'UE entre en vigueur - plus de 50 milliards d'euros de prêts garantis par l'Etat accordés en France Coronavirus: - le Portugal dévoile un plan de déconfinement par étapes - 339 nouveaux décès en 24 heures en France - déconfinement ou pas, les frontières restent fermées - la Russie franchit le cap des 1000 morts et 100'000 cas - l'Europe en plein désastre économique, Séoul respire - l'Italie tente de réagir face à une récession record vendredi: Suisse: - L'ancien chef de l'armée Christophe Keckeis est décédé - Sécurité en Suisse: le terrorisme toujours en tête des menaces en 2019 - le Parlement siège dès lundi pour libérer des dizaines de milliards - un projet de géothermie profonde à Noville (VD) - affaire CarPostal: comptes des entreprises de transports davantage surveillés - 1er Mai: une Fête du travail virtuelle et sonore en raison du coronavirus - l'indice Raiffeisen PME PMI a chuté en avril - 1er mai: "La crise touche plus durement les plus fragiles" (Maillard) des autonomistes attaquent une usine d'armement à Zurich les syndicats veulent mieux protéger les travailleurs exposés un 1er Mai réduit à sa plus stricte expression à Genève le Parti suisse du Travail formule ses revendications en ce 1er Mai Coronavirus: - le Conseil fédéral refuse toujours d'intervenir sur les loyers pas disposé à assouplir les conditions de crédits refuse une aide d'urgence aux médias - la Suisse à l'heure de l'"endiguement strict" - Suisseculture demande une prolongation des mesures de soutien - une application pour soutenir la stratégie d'"endiguement strict" - pas de soutien fédéral supplémentaire pour les crèches - pas d'application pour retracer les contacts sans base légale - examens prévus dans les écoles professionnelles - vers une suspension des poursuites contre les agences de voyage - le chômage partiel a coûté 5 à 7 milliards de francs suisses en avril - reprise le 11 mai par demi-classe dans le canton de Fribourg - "Les enfants ne jouent pas un rôle important dans la propagation" - les masques ne manquent pas en Suisse - l'OFSP envisage une phase d'endiguement - les Vert'libéraux annulent leur assemblée des délégués du 9 mai - les présidents des Chambres fédérales chatteront avec le public - paquet de soutien à la population et à l'économie neuchâteloises - une commission du National approuve le soutien de l'armée - le secteur du tourisme craint une vague de faillites international: - ras Coronavirus: - les Etats-Unis autorisent en urgence l'antiviral remdesivir - plus de 140'000 morts en Europe (comptage AFP) - 218 décès en 24h, 141 patients de moins en réanimation en France - le coronavirus reste "évidemment" une urgence internationale - 5000 morts du coronavirus au Brésil, et un "et alors?" de Bolsonaro - le déconfinement progresse aux USA, le virus aussi - la pandémie ralentit en Espagne - l'Inde prolonge le confinement de deux semaines après le 4 mai - l'OMS aimerait enquêter en Chine sur l'origine du virus - 281 morts en 24 heures en Espagne - 26 pays en danger sur les vaccins en raison des restrictions - le pont aérien humain de l'ONU depuis Genève "en attente" - l'Afrique du Sud allège prudemment son confinement - Trump lie le coronavirus à un laboratoire chinois, menace de taxer Pékin - l'Amérique latine est-elle prête à affronter le pire? samedi: Suisse: - la commission des transports approuve le soutien au secteur aérien - Simonetta Sommaruga rend hommage aux métiers "invisibles" - l'UDC demande la levée immédiate de l'état d'urgence - sortie de crise: risque de polarisation Coronavirus: - exigences fixées pour aider le secteur aérien - pas de soutien à gauche pour Swiss sans protection du climat - PVL: pas de milliards pour l'aviation sans protection du climat - nouvelle tentative de rapprochement entre PBD et PDC - 112 nouvelles contaminations et 35 décès en 24 heures en Suisse international: - ras Coronavirus: - 166 décès en 24 heures en France, 24'760 au total - New York ferme ses hôpitaux de campagne - le déconfinement avance, bouffée d'air en Espagne (synthèse) - 621 décès en 24 heures au Royaume-Uni, total de 28'131 morts - rebond du nombre des décès en Italie, avec 474 morts en 24 heures - plus de 240.000 morts dans le monde (comptage AFP) - l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 24 juillet en France - presque 10.000 nouveaux cas quotidiens en Russie - déconfinement à rythmes variés, les USA misent sur le remdesivir (synthèse) - plus d'un million et demi de cas déclarés en Europe (comptage AFP) dimanche: Suisse: - le marché suisse de l'automobile s'effondre avec la crise du coronavirus Coronavirus: - 88 contaminations en 24 heures en Suisse - un nouveau mort du Covid-19 au Tessin - l'armée en appui dans des EMS neuchâtelois international: - USA: l'administration vante ses prêts aux PME, pause avant un nouveau plan Coronavirus: - Brésil: Bolsonaro prône le déconfinement devant des milliers de partisans - le Royaume-Uni prépare un déconfinement "par étapes" - 135 décès en 24h en France, plus de départements dans le vert - l'antiviral remdesivir pourra être exporté en dehors des Etats-Unis - France: pas de quarantaine pour "toute personne en provenance de l'UE de l'Espace Shengen ou du Royaume-Uni - Italie: plus faible nombre de morts depuis le début du confinement - 315 décès de plus au Royaume-Uni, total de 28'446 morts - Pompeo: "des preuves" que le coronavirus vient d'un labo chinois - la pandémie continue de s'aggraver en Russie - le bilan quotidien des décès passe sous les 200 en Espagne - l'Europe poursuit son déconfinement, au tour de l'Italie (synthèse) - lente amélioration à confirmer avant le déconfinement en France - le Portugal limite le taux d'occupation de ses avions aujourd'hui: Suisse: - Loyers en léger recul en avril, notamment en région lémanique international: - ras Coronavirus: - Japon: prolongation en vue jusqu'au 31 mai de l'état d'urgence - le déconfinement s'accélère en Europe, Italie en tête plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 15 mai - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1'action Pargesa (délai probablement du 8 mai au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1e ou autour du 12 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - BC du Jura (1,85 franc) - EFG International (0,15 franc) plus tard: 05.05: - BC vaudoise (36 francs suisses) - Stadler Rail (1,20 franc) - UBS (0,375 dollar) - BC de Zoug (220 francs suisses) 07.05: - Credit Suisse (0,1388 franc) - Swissquote (1,0 franc) 08.05: - BC de Genève (3,75 francs suisses) - Varia US (0,50 franc) 12.05: - Interroll (22,50 francs suisses) - Liechtensteinische Landesbank (2,20 francs suisses) 13.05: - Vaudoise Assurances (15,0 francs suisses) 14.05: - BC bernoise (8,40 francs suisses) - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - DKSH (1,90 franc) - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Pargesa (2,63 francs suisses) - Partners Group (25,50 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Adval Tech (2,70 francs suisses) - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) - Vifor Pharma (2,0 francs suisses) 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) - SoftwareOne (0,21 franc) 20.5: - Julius Bär (0,75 franc) 22.05: - Financière Tradition (5,0 francs suisses) - Galenica (1,80 franc) - Romande Energie (36,0 francs suisses) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Alpine Select (1,0 franc) - Orell Füssli (6,0 francs suisses) - Phoenix Mecano (10,0 francs suisses) 26.05: - Poenina (1,0 franc) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 11.06: - BC du Valais (3,35 francs suisses) 23.06: - Minoteries (8,0 francs suisses) 02.07: - Siegfried (2,80 francs suisses remboursement de valeur nominale) RATING DE CRÉDIT jeudi: - ZKB: Moody's confirme "Aaa" et relève la perspective à "stable" - SGKB: Moody's confirme "Aa1", perspective relevée à "stable" - Zurich Insurance: Fitch confirme sa note "AA-", perspective "stable" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS vendredi: - Dufry: Blackrock annonce 5,05%, Qatar Holding dernièrement 11,22% - Belimo: BlackRock annonce une participation de 3,01% - Forbo: Blackrock annonce une participation de 3% - Georg Fischer: Norges Bank annonce une participation de 3,04% - Julius Bär: BlackRock augmente sa participation à 5,06% - Mobimo: Blackrock augmente sa participation à 5,16% - Polyphor: CS Fund Management annonce une participation d 3,23% aujourd'hui: - ras

