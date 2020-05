Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,70% à 9684,88 points (à 08h20) - SMI (jeudi): +0,48% à 9617,98 points - SLI (jeudi): +0,99% à 1405,35 points - SPI (jeudi): +0,44% à 11'970,02 points - DAX (jeudi): +1,44% à 10'759,27 points - CAC 40 (jeudi): +1,54% à 4501,44 points - FTSE-100 (jeudi): +1,40% à 5935,98 points - Dow Jones (jeudi): +0,89% à 23'873,89 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,41% à 8979,66 points - S&P 500 (jeudi): +1,15% à 2881,19 points - Nikkei (vendredi): +2,56% à 20'179,09 points AMBIANCE - Confiance de mise, avant les chiffres officiels de l'emploi aux USA NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - HBM 2019/20: bénéfice net définitif de 183 mio CHF (209 mio) Stella X. Xu proposée pour le conseil d'administration - Dormakaba: avertissement sur résultats au T3 2019/20 direction et conseil renoncent à 10% de leur salaire - Bachem: accord de collaboration avec le japonais Jitsubo - Datacolor S1: chiffre d'affaires 35,1 mio USD (39,7 mio) Ebit 2,8 mio USD (3,3 mio) résultat net -1,5 mio USD (+1,1 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES jeudi - Tesa va licencier jusqu'à 50 salariés à Renens - Stadler Rail a été victime d'une attaque cybernétique - Meyer Burger: une commande de l'été 2019 a été annulée - Disparition du Régional: une aide des communes pour recréer un média régional - XPO Logistics licencie la quarantaine d'employés du site de Satigny - MOB: retour à la normale sauf pour les lignes touristiques NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Complementa: check-up risques caisses de pension 2020 - Aluflexpack: as. g. - Interroll: as. g. - Lalique: as. g. - LLB: as. g. PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: 3,169 millions de nouveaux inscrits au chômage en une semaine baisse de la productivité au premier trimestre aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0540 - USD/CHF: 0,9724 - future Conf: - (jeudi: +48 pb à 177,98%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,494%) - Les exportations allemandes chutent de 11,8% en mars (Destatis) - Japon: chute de 6% de la consommation des ménages en mars DIVERS jeudi: Suisse: - les gérants de fortune indépendants créent un organe de surveillance - jeunes pousses valaisannes appelées à contribution pour la reprise du tourisme Coronavirus: - l'Etat de Genève veut aider le Salon de l'auto - le rythme d'assouplissement du Conseil fédéral convainc peu - le Seco dépose 438 recours contre des demandes de chômage partiel - les agriculteurs ont suffisamment de saisonniers malgré le virus international: - le Brésil envoie l'armée en Amazonie contre la déforestation - la BCE n'est pas "découragée" par le jugement allemand (Lagarde) - le FMI a bon espoir que l'Argentine trouve un accord sur sa dette coronavirus: - réouverture des frontières intérieures de l'UE sans discrimination - le Royaume-Uni va assouplir un peu le confinement - le marché mondial du luxe devrait se contracter de 20-35% en 2020 - le FMI accorde des aides d'urgence "à un rythme record" - France: Philippe confirme la levée "progressive" du confinement lundi 11 mai - le Japon approuve le médicament remdesivir contre le Covid-19 - l'ONU prévoit une augmentation du travail informel - la Suède dépasse les 3000 morts aujourd'hui: Suisse: - ras Coronavirus - la Suisse dans la course au vaccin et aux médicaments - pas de base légale pour des contrôles d'identité au restaurant international: - Etats-Unis: le taux de chômage attendu à près de 20% en avril - Dispute commerciale: Pékin assure que l'accord avec Washington sera appliqué Coronavirus: - vers un déconfinement très progressif en France - pas d'efficacité probante de l'hydroxychloroquine sur les malades - Brésil: risque d'"effondrement de l'économie" (ministre) plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 15 mai - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1'action Pargesa (délai du 8 mai au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1e ou autour du 12 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - BC de Genève (3,75 francs suisses) - Varia US (0,50 franc) plus tard: 12.05: - Interroll (22,50 francs suisses) - Liechtensteinische Landesbank (2,20 francs suisses) 13.05: - Vaudoise Assurances (15,0 francs suisses) 14.05: - BC bernoise (8,40 francs suisses) - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - DKSH (1,90 franc) - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Pargesa (2,63 francs suisses) - Partners Group (25,50 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Adval Tech (2,70 francs suisses) - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) - Vifor Pharma (2,0 francs suisses) 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) - SoftwareOne (0,21 franc) 20.5: - Julius Bär (0,75 franc) 22.05: - Financière Tradition (5,0 francs suisses) - Galenica (1,80 franc) - Romande Energie (36,0 francs suisses) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Alpine Select (1,0 franc) - Orell Füssli (6,0 francs suisses) - Phoenix Mecano (10,0 francs suisses) 26.05: - Poenina (1,0 franc) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 11.06: - BC du Valais (3,35 francs suisses) 23.06: - Minoteries (8,0 francs suisses) 02.07: - Siegfried (2,80 francs suisses remboursement de valeur nominale) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Galenica: Blackrock annonce une participation de 2,72% - Geberit: Fiera Capital s'empare de 3,06% - Dufry: Norges Bank relève son engagement à 5,56% - Dufry: le groupe Travel Retail/Petrus réduit ses positions d'achat à 9,64% - Burckhardt: Threadneedle passe sous un seuil, à 2,819% - Landis+Gyr: Norges Bank réduit sa participation à 2,89% - Julius Bär: Blackrock étend son exposition à 5,01% - Newron: AXA Investment Managers s'enfonce sous les 3% - Zehnder: Credit Suisse Funds rabote sa participation à 4,93% - AMS: Blackrock réduit son engagement à 4,67% - Allreal: Norges Bank modère son exposition à 2,99%

jh