Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,58% à 9721,69 points (à 08h25) - SMI (vendredi): +0,49% à 9665,35 points - SLI (vendredi): +0,64% à 1414,34 points - SPI (vendredi): +0,56% à 12'037,15 points - DAX (vendredi): +1,35% à 10'904,48 points - CAC 40 (vendredi): +1,07% à 4549,64 points - FTSE-100 (vendredi): fermé (Victory in Europe Day) - Dow Jones (vendredi): +1,91% à 24'331,32 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,58% à 9121,32 points - S&P 500 (vendredi): +1,69% à 2929,80 points - Nikkei (lundi): +1,05% à 20'390,66 points AMBIANCE - Investisseurs dopés par les espoirs de déconfinement NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: nouvelle responsable de la recherche chez Genentech - LafargeHolcim: accord sur la vente des activités aux Philippines annulé SPI: - Aluflexpack: toutes les propositions acceptées par les actionnaires - Relief Therapeutics: dépôt aux USA d'une demande pour étude clinique avancée - Aryzta reporte une nomination en raison du Covid-19 - Interroll: les actionnaires approuvent le relèvement du dividende - Orascom DH: réouverture des hôtels en Egypte - Komax nomme Tobias Rölz à la direction du groupe - Bobst abandonne ses objectifs financiers pour 2020 reprise progressive des activités depuis le 20 avril PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Avaloq signe un nouveau contrat à long terme avec la filiale genevoise de FAB SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - Veraison augmente rapidement sa participation dans Aryzta, plus de 7% maintenant - Nettoyage des trains et des gares: les CFF montent en puissance - LLB: bon début d'année 2020, le 1er trimestre a été bon la masse sous gestion a baissé de 10% à fin mars - L'assemblée de Lalique a élu Sanjeev Malhan au conseil d'administration - Swiss veut reprendre son envol à partir de juin - Tessin: vingt-et-une personnes pour faire tourner l'aéroport de Lugano - La Télé boucle l'année 2019 sur des chiffres positifs - Agroscope s'appuiera sur plusieurs stations d'essai décentralisées - Le chiffre d'affaires de Siemens Suisse progresse au premier semestre NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Komax: as. g. - Sensirion: as. g. - SIX Group AG: as. g. - Vaudoise: as. g. PRESSE VENDREDI - UBS offre un répit de taux négatifs à ses riches clients Bloomberg PRESSE DU WEEK-END - La crise du coronavirus va peser longtemps, selon le Thomas Jordan Presse Tamedia - l'aide pour Swiss dépend ce celle de l'Allemagne pour Lufthansa NZZ am Sonntag - Le coronavirus pas seul en cause d'une hausse des coûts de la santé SonntagsBlick - Explosion attendue du chômage des jeunes cet été Tages-Anzeiger et Bund - Le Covid-19 a renforcé la bonne image de la Suisse, selon Nicola Bideau Le Temps - Cantons en charge du traçage des chaînes de contamination (Berset) Presse Tamedia - Suisse Tourisme craint une vague de faillite à cause du Covid-19 Presse CH-Media PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - USA: 20,5 millions d'emplois détruits en avril à cause du coronavirus, niveau record le taux de chômage bondit à 14,7%, au plus haut depuis les années 1930 - Canada: le chômage s'envole à 13% en avril à cause du coronavirus aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0533 - USD/CHF: 0,9711 - future Conf: - (vendredi: -39 pb à 177,59%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,529%) - Chine: la chute des ventes de voitures s'atténue en avril DIVERS vendredi: Suisse: - coup de pouce aux cirques et autres forains Coronavirus: - nouveaux passages frontières ouverts dès lundi - début de retour à la normalité pour les personnes vulnérables - près de 10% de la population genevoise aurait été exposée au virus - l'app pour retracer les contacts aura une base légale - les crèches doivent faire preuve d'un peu de patience - Fribourg injecte 50 millions supplémentaires pour son économie international: - la zone euro s'accorde sur une première riposte face à la crise - le FMI plus pessimiste sur la chute de l'économie mondiale - l'Argentine dans une course contre la montre pour éviter un défaut de paiement - l'UE veut prolonger jusqu'au 15 juin les restrictions sur les voyages - l'UE appelée à la solidarité pour sortir de la crise Coronavirus: - premiers couacs dans le déconfinement en Allemagne - 243 décès en France en 24 heures, 26'230 au total (officiel) - Brésil: confinement prolongé à Sao Paulo, malgré Bolsonaro - plus de 270'000 morts dans le monde (comptage AFP) - l'OMS appelle à s'en tenir à la surveillance contre le Covid - plus de 31'000 morts dues au virus au Royaume-Uni (gouvernement) - l'Italie passe la barre des 30.000 morts (officiel) - la zone euro peaufine sa riposte, reste divisée sur la relance - le monde manque toujours de moyens pour tester le virus (ONU) - feu vert à la réouverture des cinémas et théâtres en Chine - la Chine soutient une évaluation par l'OMS de "la réponse mondiale" samedi: Suisse: - une nouvelle présidente pour les Femmes PLR - la HES-SO crée un fond d'urgence pour les étudiants en difficulté Coronavirus: - manifestations contre les restrictions à Berne, St-Gall et Zurich - la Suisse n'atteindra probablement pas l'immunité de groupe cet été - quarante-quatre nouveaux cas en Suisse international: - la Chine admet des "lacunes" dans son système de santé - Les 27 de l'UE prônent la solidarité pour sortir de la crise du coronavirus - Argentine: délai expiré pour l'accord sur la dette, les négociations continuent Coronavirus: - signes encourageants en France et en Espagne - déconfinement dans l'incertitude, sobres festivités en Russie - craintes autour de l'instauration d'une quarantaine au Royaume-Uni - plus de 275'000 morts dans le monde (comptage AFP) - plus de 1500 nouveaux cas en Iran, hausse dans le sud-ouest - pressions en Allemagne pour une réouverture rapide des frontières - la Russie approche des 200'000 cas détectés - tsunami sur l'économie américaine, l'Europe déconfine - traitements du Covid-19: de premiers espoirs mais pas de panacée dimanche: Suisse: - Campione: le retour dans l'espace UE effraie plus que le coronavirus Coronavirus: - manifs contre les restrictions dans plusieurs villes alémaniques - les salles de classe et les restaurants rouvrent leurs portes international: - BCE: Bruxelles menace l'Allemagne de poursuite en justice Coronavirus: - confinement prolongé au moins jusqu'au 1er juin au Royaume-Uni (Johnson) - Allemagne: les inquiétudes montent autour du déconfinement - plus de 280.000 morts dans le monde (comptage AFP) - 70 morts en 24 h en France, plus faible bilan depuis le confinement - un nouveau système d'alerte au Royaume-Uni - l'Europe se déconfine, le coronavirus ressurgit en Corée - premier cas de Covid-19 à Wuhan depuis plus d'un mois - russie: le nombre de cas confirmés de coronavirus passe les 200'000 - plus de 4 millions de cas de Covid-19 déclarés dans le monde - le Brésil passe le cap des 10.000 morts - 1568 morts en 24 heures aux Etats-Unis (Johns Hopkins) - la France vit son dernier jour sous cloche - Séoul ferme bars et discothèques de peur d'une nouvelle vague aujourd'hui: Suisse: - ras Coronavirus - ras international: - ras Coronavirus: - Français et Espagnols en partie libérés du confinement plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 15 mai - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1'action Pargesa (délai jusqu'au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, prévu 1e 12 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 12.05: - Interroll (22,50 francs suisses) - Liechtensteinische Landesbank (2,20 francs suisses) 13.05: - Vaudoise Assurances (15,0 francs suisses) 14.05: - BC bernoise (8,40 francs suisses) - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - DKSH (1,90 franc) - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Pargesa (2,63 francs suisses) - Partners Group (25,50 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Adval Tech (2,70 francs suisses) - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) - Vifor Pharma (2,0 francs suisses) 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) - SoftwareOne (0,21 franc) 20.5: - Julius Bär (0,75 franc) 22.05: - Financière Tradition (5,0 francs suisses) - Galenica (1,80 franc) - Romande Energie (36,0 francs suisses) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Alpine Select (1,0 franc) - Orell Füssli (6,0 francs suisses) - Phoenix Mecano (10,0 francs suisses) 26.05: - Poenina (1,0 franc) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 11.06: - BC du Valais (3,35 francs suisses) 23.06: - Minoteries (8,0 francs suisses) 02.07: - Siegfried (2,80 francs suisses remboursement de valeur nominale) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aryzta: Veraison relève sa part à 6,77% - Credit Suisse détient 4,87% et 4,4% en propre - Julius Bär: Blackrock abaisse sa participation à 4,89% - Meier Tobler: Ferguson passe sous 3%, Silvan Meier relève à 72,68% - Molecular Partners: UBS Fund Management monte à 5,01% - Schweiter: Credit Suisse Funds recule à 2,99% - Swiss Life: Credit Suisse détient une part de 5,78% - Vontobel: UBS Fund Management passe sous 3% - Mobimo: Blackrock descend à 4,98%

jh/buc