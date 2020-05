Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -1,21% à 9616 points (à 08h20) - SMI (mardi): +0,45% à 9733,53 points - SLI (mardi): +0,32% à 1418,09 points - SPI (mardi): +0,38% à 12'124,33 points - DAX (mardi): -0,05% à 10'819,50 points - CAC 40 (mardi): -0,39% à 4472,50 points - FTSE-100 (mardi): +0,93% à 5994,77 points - Dow Jones (mardi): -1,89% à 23'764,78 points - Nasdaq Comp (mardi): -2,06% à 9002,55 points - S&P 500 (mardi): -2,05% à 2870,12 points - Nikkei (mercredi): -0,49% à 20'267,05 points AMBIANCE - Recrudescence de scepticisme face aux mesures d'assouplissement NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Givaudan se désengage d'activités dans le fromage SPI: - EPH veut permettre la présence des deux principaux actionnaires à son AG - SoftwareOne: plusieurs actionnaires ont placé 17,5 millions de titres - Mobilezone 2020: objectif Ebit entre 38 et 43 mio CHF (56 à 61 mio) annonce une réorganisation en Allemagne réduction d'effectifs de 80 collaborateurs en Allemagne - Varia US Properties T1: produit brut 27,2 mio USD (23,1 mio) résultat net d'exploitation 12,9 mio USD (10,8 mio) collecte de loyers plus compliquée ces prochains mois PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Senioresidenz veut augmenter son capital de 66,1 millions de francs suisses SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Alcon T1: chiffre d'affaires 1,82 mrd USD (cons. AWP: 1,70 mrd) perte opérationnelle 28 mio USD (cons. AWP: -82 mio) bénéfice opérat. core 302 mio USD (cons. AWP: 252 mio) 2020: pas de prévisions à cause des incertitudes liées au Covid-19 la demande devrait reprendre en cas de normalisation au S2 - Medacta: la FDA a homologué des produits pour la hanche et l'épaule - Castle PE: toutes les propositions acceptées par l'assemblée générale - SoftwareOne: les actionnaires principaux ont placé 16 millions d'actions - BC Bernoise: toutes les propositions passent à l'assemblée générale - BFW: les actionnaires ont refusé une réduction de capital - Hôpital Riviera-Chablais: le Grand Conseil vote une aide urgente - Des actionnaires de SoftwareOne veulent placer 16 millions d'actions - Landis+Gyr décroche une grosse commande aux Etats-Unis - AMS veut augmenter le capital conditionnel de jusqu'à 27,43 mio EUR - Swiss Retail Federation élit Christa Markwalder à sa présidence - Also renforce sa direction - Nouvelle rédaction en chef pour le Walliser Bote - BancaStato injecte plus de 6 millions dans la promotion touristique du Tessin - Lonza collabore avec l'israélien Noga Therapeutics NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 11:15 AFF/BNS: résultat emprunt de la Confédération 13:00 Alcon: CP téléphonique résultats T1 17:30 Flughafen Zürich: Statistiques passagers avril 2020 - Castle Alternative: Assemblée générale - DKSH: Assemblée générale - Hypo Lenzburg: Assemblée générale - Idorsia: Assemblée générale - Meyer Burger: Assemblée générale - Nebag: Assemblée générale - Partners Group: Assemblée générale - Valiant: Assemblée générale - Villars: Assemblée générale PRESSE DU JOUR - Highlight: Sport1 n'est pas en danger, selon le président Finanz und Wirtschaft - Coronavirus: les assureurs appelés à contribuer à l'effort Tamedia - Coronavirus: jusqu'à 20'000 places d'apprentissage à la trappe CH-Media DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - USA: baisse de 0,8% des prix à la consommation en avril (indice CPI) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0520 - USD/CHF: 0,9691 - future Conf: - (mardi: -3 pb à 177,61%) - taux au comptant: - (mardi: -0,479%) - Royaume-Uni: chute de 2% du PIB au premier trimestre en raison du coronavirus DIVERS mardi: Suisse: - Avions de combat: les appels d'offres prolongés jusqu'en novembre Coronavirus: - le Grand Conseil genevois avalise les aides de l'Etat - ouverture en vue des frontières avec Allemagne, France et Autriche - Alain Berset effectue une visite de terrain à Fribourg - la Suisse enregistre 36 cas supplémentaires en un jour international: - USA: les démocrates présentent un plan d'aide de 3.000 milliards de dollars - les banques européennes se préparent à une année difficile Coronavirus: - le Covid-19 circulait déjà au Brésil lors du carnaval - 348 nouveaux cas en 24 heures en France - Modi annonce un plan de relance équivalent à 10% du PIB de l'Inde - Londres prolonge de 4 mois les aides au maintien de l'emploi aujourd'hui: Suisse: - ras Coronavirus: - ras international: - L'Autriche et l'Allemagne vont rouvrir leur frontière le 15 juin Coronavirus: - le Pentagone investit dans des seringues prédosées - le bilan dépasse les 290'000 décès dans le monde plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 15 mai - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1'action Pargesa (délai jusqu'au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, prévu 1e 12 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 proposé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Vaudoise Assurances (15,0 francs suisses) plus tard: 14.05: - BC bernoise (8,40 francs suisses) - Bell (5,50 francs suisses) 15.05: - DKSH (1,90 franc) - Hypo Lenzburg (110 francs suisses) - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Pargesa (2,63 francs suisses) - Partners Group (25,50 francs suisses) - Valiant (5,0 francs suisses) 18.05: - Adval Tech (2,70 francs suisses) - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) - Vifor Pharma (2,0 francs suisses) 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) - SoftwareOne (0,21 franc) 20.5: - Julius Bär (0,75 franc) 22.05: - Financière Tradition (5,0 francs suisses) - Galenica (1,80 franc) - Romande Energie (36,0 francs suisses) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Alpine Select (1,0 franc) - Orell Füssli (6,0 francs suisses) - Phoenix Mecano (10,0 francs suisses) 26.05: - Poenina (1,0 franc) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 11.06: - BC du Valais (3,35 francs suisses) 23.06: - Minoteries (8,0 francs suisses) 02.07: - Siegfried (2,80 francs suisses remboursement de valeur nominale) RATING DE CRÉDIT mardi: - Bâle-Campagne: Standard & Poor's confirme "AA+" et "stable" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aryzta: Veraison et Cobas Asset Management forment un groupe détenant 17,3% - Allreal: Norges Bank réduit son engagement à 2,79% - Galenica: Blackrock oscille autour de 3%, Norges Bank détient 3,2% - Mobimo: Blackrock étend son exposition à 5,01% - Swiss Life: Credit Suisse dispose de 5,75%

fr/buc