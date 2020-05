Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +1,36% à 9612 points (à 08h20) - SMI (vendredi): +0,37% à 9483,10 points - SLI (vendredi): +0,33% à 1372,15 points - SPI (vendredi): +0,76% à 11'852,02 points - DAX (vendredi): +1,24% à 10'465,17 points - CAC 40 ((vendredi): +0,11% à 4277,63 points - FTSE-100 (vendredi): +1,01% à 5799,77 points - Dow Jones (vendredi): +0,25% à 23'685,42 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,79% à 9014,56 points - S&P 500 (vendredi): +0,39% à 2863,70 points - Nikkei (lundi): +0,48% à 20'133,73 points AMBIANCE - clôture positive à Wall Street, le négoce s'annonce calme NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Vifor: échec d'une collaboration clinique au terme d'une phase II - Lonza: l'administrateur Moncef Slaoui se retire SPI: - Cicor ajuste ses objectifs, marge Ebit S1 attendue à environ 3% - SHL: départ du CEO, nomination d'un patron intérimaire - Leclanché 2019: chiffre d'affaires 16,3 mio CHF (48,7 mio) Ebitda -58,9 mio CHF (-39,1 mio) résultat net -83,4 mio CHF (-50,7 mio) - Kardex prend le contrôle de Robomotive PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Le CFJM introduit une nouvelle filière en communication - Nouveau patron pour Hostettler Moto SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - Veraison continue de réduire sa participation dans Orell Füssli - Lymo doit suspendre ses services à Genève - Sunrise porte plainte contre Swisscom pour abus de position dominante réclame 350 millions de francs suisses à Swisscom - Espace Real Estate: toutes propositions acceptées en assemblée générale - BKW: propositions validées, conseil d'administration reconduit - Le syndicat Unia dénonce des licenciements abusifs à l'aéroport de Genève - Le RHNe dégage son premier exercice bénéficiaire depuis 2013 NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Dufry: as. g. - Julius Bär: as. g. - Jungfraubahn: as. g. PRESSE DU WEEK-END - Le patron de Swiss Life critique les plans de remises sur les loyers SonntagsZeitung - Parmelin: le Conseil fédéral veut d'autres mesures pour l'économie NZZ am Sonntag - La BNS ne doit pas utiliser ses fonds pour assainir les caisses de l'Etat NZZ - Coronavirus: la Confédération n'a pas assumé son rôle d'État, selon M. Poggia Tribune de Genève PRESSE DU JOUR - La pandémie devrait coûter environ 750 millions de dollars à Zurich Blick DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi: - USA: les ventes au détail chutent de 16,4% en avril en raison de la pandémie la production industrielle plonge de 11,2% en avril amélioration surprise de la confiance des consommateurs début mai (université du Michigan) - Région de New York: l'activité manufacturière reste dans le rouge en mai aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0518 - USD/CHF: 0,9716 - future Conf: - (vendredi: +24 pb à 177,79%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,524%) - Le Japon en récession, le pire encore à venir DIVERS vendredi: Suisse: - SA: le Parlement peine à s'entendre sur la modernisation du cadre légal - Tribunaux d'arbitrage: l'anglais doit être autorisé pour les mémoires - ex-régies fédérales: le contrôle des finances doit poursuivre la surveillance - interdiction des brevets sur les plantes et animaux "conventionnels" - budget culturel: une commission approuve le cadre financier pour la culture - le budget de la coopération internationale toujours sous pression - télécom: la 5G divise la commission de la santé publique du National - le paquet pour freiner la hausse des coûts de la santé scindé en deux - banques mondiales: une commission soutient les augmentations de capital Coronavirus: - il ne faut pas baisser la garde, dit le médecin cantonal tessinois - pour un meilleur approvisionnement en médicaments et vaccins - les jeunes soutenus dans leur recherche d'un apprentissage - encore des efforts à faire dans les trains - pour une prise en charge uniforme des coûts sanitaires - des garde-fous pour éviter les demandes de crédits abusives international: - Fitch abaisse la perspective de l'Autriche mais maintien le AA+ - Bruxelles présentera son plan de 1000 milliards d'euros le 27 mai - l'agence Fitch abaisse la perspective de la France de stable à négative - le Liban en crise prêt à faire flotter sa monnaie après une aide du FMI - Brexit: "très peu de progrès" dans les négociations avec Bruxelles (Londres) Barnier "déçu" par le manque d'ambition du Royaume-Uni Coronavirus: - plus de 4,5 millions de cas déclarés dans le monde (comptage AFP) - l'OMS va lancer une banque de partage scientifique sur le nouveau coronavirus - les eurodéputés veulent un plan de relance de 2000 milliards - l'Espagne commence à contrôler les arrivées d'étrangers - cas de coronavirus en hausse, mais la Russie relance le foot - le confinement s'éternise à New York, l'avenir de la ville en question - les Etats membres de l'OMS réunis dans un contexte de tensions samedi: Suisse: - cyberattaques sur des superordinateurs de l'EPFZ - MPC: Michael Lauber se défend bec et ongles - plusieurs manifestations anti-confinement dispersées Coronavirus: - la Suisse compte 58 nouveaux cas en un jour international: - USA: la Chambre adopte un projet d'aide de 3000 milliards de dollars Coronavirus: - le foot fait son retour à huis clos en Allemagne - l'Italie va rouvrir ses frontières aux touristes de l'UE à partir du 3 juin - pas de vaccin avant 18 mois, selon la ministre française de la Recherche dimanche: Suisse: - le PDC défend son deuxième siège au gouvernement schwytzois - Initiative de limitation: une campagne sur fond de coronavirus Coronavirus: - incertitudes autour de la réouverture de la frontière italo-suisse - seulement quinze nouveaux cas en un jour international: - l'économie ne se remettra pas totalement sans un vaccin (Powell) Coronavirus: - Espagne: moins de 100 morts du coronavirus en 24 heures, première en deux mois - l'Inde prolonge le confinement jusqu'à la fin mai - le foot poursuit son retour à huis clos en Allemagne - près de 10'000 nouveaux cas en 24 heures en Russie - aux Etats-Unis: 1.237 décès supplémentaires en 24 heures - le Brésil franchit le seuil des 15.000 morts - Royaume-Uni: le coronavirus fait fondre le patrimoine des milliardaires aujourd'hui: Suisse: - ras Coronavirus: - ras international: - Une crise économique terrible, mais pas la Grande Dépression, selon la Fed - Les dividendes mondiaux devraient baisser "d'au moins 15%" en 2020 (étude) Coronavirus: - Italie: le déconfinement avance, la basilique Saint-Pierre rouvre ses portes - l'Europe poursuit son déconfinement, l'OMS réfléchit à l'avenir - 820 nouveaux décès en un jour aux Etats-Unis (Johns Hopkins) plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juin - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1'action Pargesa (délai jusqu'au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, prévu 1e 12 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 effectif le 28 mai HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Adval Tech (2,70 francs suisses) - Swatch (P 8,0 francs suisses, N 1,60 franc) - Vifor Pharma (2,0 francs suisses) plus tard: 19.05: - BKW (2,20 francs suisses) - SoftwareOne (0,21 franc) 20.5: - Julius Bär (0,75 franc) 22.05: - Financière Tradition (5,0 francs suisses) - Galenica (1,80 franc) - Romande Energie (36,0 francs suisses) - Temenos (0,85 franc) 25.05: - Alpine Select (1,0 franc) - Orell Füssli (6,0 francs suisses) - Phoenix Mecano (10,0 francs suisses) 26.05: - Poenina (1,0 franc) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 11.06: - BC du Valais (3,35 francs suisses) 23.06: - Minoteries (8,0 francs suisses) 02.07: - Siegfried (2,80 francs suisses remboursement de valeur nominale) 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Softwareone: les fondateurs détiennent 31,64%, groupe Curti/Kohlberg à 31,53% - Züblin: le groupe Ketterer/Wiederkehr/Schärli annonce 10,21% - The Native: FBNK Finance S.a.r.l annonce 24,07% - Schaffner: UBS Fund Management remonte à 10,42% - Orell Füssli: Veraison recule à 2,98% - Julius Bär: Blackrock abaisse légèrement à 4,83% - Galenica: Norges Bank rabote à 2,98% - Flughafen Zürich: Blackrock renforce légèrement sa position à 3,05% - 