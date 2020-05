Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -1,32% à 9662 points (à 08h20) - SMI (mercredi): +0,27% à 9790,85 points - SLI (mercredi): +0,66% à 1439,91 points - SPI (mercredi): +0,29% à 12'213,80 points - DAX (jeudi): -1,43% à 11'062,74 points - CAC 40 (jeudi): -1,15% à 4445,45 points - FTSE-100 (jeudi): -0,86% à 6015,25 points - Dow Jones (jeudi: -0,47% à 24'471,12 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,97% à 9284,88 points - S&P 500 (jeudi): -0,78% à 2948,51 points - Nikkei (vendredi): -0,80% à 20'388 points AMBIANCE - regain des tensions sino-américaines NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche rachète Stratos Genomics le satralizumab aussi prometteur chez l'adolescent que chez l'adulte SPI: - Bâloise prend une participation dans Batmaid PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SFP veut augmenter son capital de près de 62 millions de francs suisses SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Stadler: le CEO Ahlburg quitte l'entreprise, Peter Spuhler ad intérim divergences sur la stratégie expliquent le départ Ahlburg à disposition comme conseiller jusqu'à fin 2020 renonce à ses objectifs financiers 2020 à cause du coronavirus jusqu'ici, la crise du coronavirus a eu peu d'effets - LM Group: feu vert généralisé des actionnaires - Aryzta: le groupe d'actionnaires Veraison demande une AG extraordinaire Veraison veut modifier la composition du conseil d'administration Urs Jordi, Armin Bieri et Heiner Kamps proposés pour le conseil - Le groupe Indermühle se sépare de sa filiale DST Combitrans SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MERCREDI - Orascom: toutes les propositions acceptées par l'assemblée générale - Alpine Select: les actionnaires approuvent le dividende - Les actionnaires d'Orell Füssli donnent leur feu vert - Alpine Select: les actionnaires approuvent le dividende - Les actionnaires de Poenina accordent leur blanc-seing - Hupac améliore ses recettes en 2019, mais pas la rentabilité nette - Feu vert des actionnaires à l'AG de Temenos - Tim Bachmann nommé à la tête du voyagiste Hotelplan Suisse - Nestlé investit 100 millions de francs suisses dans des usines en Chine - Repower: Beat Huber élu au conseil d'administration - EFG International: achats en masse de la part de la direction NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Formulafirst: as. g. PRESSE MERCREDI - La néo-banque Yapeal doit démarrer prochainement Handelszeitung - Les Chinois ne veulent pas injecter de nouveaux fonds dans Swissport Tages Anzeiger PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mercredi: - USA: la crise pourrait définitivement détruire des secteurs d'activité (Fed/minutes) les stocks de pétrole brut baissent de 5,0 millions de barils, à 526,5 MB, au 15/05 jeudi: - USA: 2,43 millions de nouveaux inscrits au chômage en une semaine l'activité manufacturière de la région de Philadelphie toujours dans le rouge en mai (Fed) les ventes de logements anciens dévissent en avril à cause du confinement "forte probabilité" que de nouvelles aides soient nécessaires (Mnuchin) - Russie: le PIB chutera de 9,5% au deuxième trimestre, de 5% sur l'année 2020 (ministère) la production industrielle en chute de 6,6% en avril - Afsud: la Banque centrale abaisse son taux directeur, chute du PIB de 7% en vue - Turquie: la Banque centrale baisse à nouveau le principal taux d'intérêt - Royaume-Uni: l'activité privée chute à nouveau en mai, mais moins rapidement qu'en avril (PMI) - Zone euro: la contraction économique se poursuit en mai, mais ralentit (Markit) - France: repli moins marqué de l'activité du secteur privé en mai (PMI Flash) - Japon: plus forte chute des exportations depuis 2009 en avril aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0618 - USD/CHF: 0,9718 - future Conf: - (mercredi: -11 pb à 177,63%) - taux au comptant: - (mercredi: -0,502%) - Japon: recul des prix à la consommation en avril, une première depuis fin 2016 - Inde: la banque centrale baisse son principal taux directeur à 4% - La Chine renonce à un objectif de croissance pour 2020 DIVERS mercredi: Suisse: - Ministère public: ouverture d'une procédure de révocation contre Michael Lauber - centrales hydrauliques: moins d'études d'impact environnemental dès juillet - formation et recherche: plus de six milliards pour le "paquet Horizon" - le négoce boursier prolongé de dix minutes sur SIX dès le 22 juin - coûts de la santé: le CF mise sur un contre-projet à l'initiative du PDC - les recettes publicitaires poursuivent leur repli en 2019 Coronavirus: - malgré des chiffres positifs, la prudence reste de mise au Tessin - CFF et construction s'accordent sur les coûts supplémentaires - nouveau supplément au budget 2020 de 14,9 milliards - la Fondation Botnar investit 15 millions dans des études Covid - Vaud veut tester toutes les personnes symptomatiques - lourdes pertes pour le commerce stationnaire à cause du coronavirus - plus de 14 milliards pour l'assurance chômage - le Conseil fédéral adopte la base légale pour l'appli de traçage - la Confédération soutiendra les crèches à hauteur de 65 millions international: - Berlin confiant de voir les Européens voyager dans l'UE cet été - Londres admet qu'il y aura des contrôles douaniers avec l'Irlande du Nord - Trump affirme que le G7 pourrait finalement avoir lieu à Camp David - La Banque mondiale a une nouvelle économiste en chef: Carmen Reinhart - Brexit: Barnier craint que le "ton" du Royaume-Uni ne nuise aux négociations - Bruxelles veut assortir son plan de relance de certaines conditions - Quatre pays de l'UE vont proposer leur propre plan de relance (PM néerlandais) - le Royaume-Uni émet un emprunt obligataire à taux négatif pour la première fois Coronavirus: - Google et Apple mettent à disposition leur outil de traçage - plus de 325.000 morts recensés dans le monde (décompte AFP) - Début de la saison touristique en Grèce mi-juin, reprise des vols le 1er juillet - le Brésil recommande la chloroquine pour les cas légers (ministère) - un vaccin Covid-19 sera un bien public mondial (Instituts américains de santé) jeudi: Suisse: - ras Coronavirus: - les Suisses se sont rués vers les zones de tourisme et de loisirs - les buvettes d'alpage rouvrent dans l'incertitude - les CFF réfléchissent à des wagons pour les porteurs de masques - les salles obscures veulent rallumer leurs projecteurs international: - USA: Trump optimiste sur la tenue du G7 en juin à la Maison Blanche Trump annonce le retrait américain du traité "Ciel ouvert" - l'économie américaine, à genoux, voit un léger mieux avec la réouverture - OMC: les candidats à la direction peuvent s'annoncer jusqu'au 8 juillet Coronavirus: - 11,5 millions de chômeurs en 2020 en Amérique latine (ONU) - 83 morts en 24 heures en France, moins de patients en réanimation - l'Europe doit s'attendre à une deuxième vague (ECDC) - Pékin menace de "rétorsion" en cas de sanctions américaines - Italie confinée: trafic autoroutier et consommation électrique en chute libre - l'état d'urgence levé dans l'ouest du Japon - doublement des cas en un mois, accélération en Amérique latine - plus de 5 millions de cas déclarés dans le monde - UE: port du masque et distanciation recommandés pour les voyages en avion - Trump prône la "normalisation", l'épidémie progresse aux Amériques - le monde veut éviter une guerre du vaccin, Trump joue solo aujourd'hui: Suisse: - ras Coronavirus: - ras international: - Chine: emprunt de 481 milliards d'euros pour financer les infrastructures - La Banque du Japon annonce un nouveau programme géant de prêts aux entreprises - Donald Trump presse toujours plus pour rouvrir l'économie américaine Coronavirus: - progression alarmante en Amérique latine, drapeaux en berne aux USA plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juin - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1'action Pargesa (délai jusqu'au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, prévu 1e 12 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 effectif le 28 mai HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Companie Financière Tradition (5,0 francs suisses) - Galenica (1,80 franc) - Romande Energie (36,0 francs suisses) - Temenos (0,85 franc) plus tard: 25.05: - Alpine Select (1,0 franc) - Orell Füssli (6,0 francs suisses) - Phoenix Mecano (10,0 francs suisses) 26.05: - Poenina (1,0 franc) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 11.06: - BC du Valais (3,35 francs suisses) 23.06: - Minoteries (8,0 francs suisses) 02.07: - Siegfried (2,80 francs suisses remboursement de valeur nominale) 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Vifor: UBS Fund Management passe sous 3% - Siegfried: Norges Bank monte à 3,03% - Partners Group: Morgan Stanley augmente sa part à 16,11% - Meyer Burger: Sentis détient 8,22% après dissolution du groupe - Meier Tobler: Silvan Meier détient 72,68% - Landis+Gyr: Norges Bank abaisse à 2,78% - Galenica: la part de Norges Bank passe sous 3% - Flughafen Zürich: Blackrock passe au dessus de 3% - Dufry: Blackrock relève sa part à 5,24% - DKSH: FIL Limited augmente à 5,17% - CFT: Michael Leibowitz détient 3,48%

