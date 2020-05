Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,70% à 9856,93 points (à 08h00) - SMI (jeudi): +2,16% à 9926,03 points - SLI (jeudi): +2,26% à 1475,46 points - SPI (jeudi): +2,14% à 12'330,08 points - DAX (jeudi): +1,06% à 11'781,13 points - CAC 40 (jeudi): +2,76% à 4771,39 points - FTSE-100 (jeudi): +1,21% à 6218,79 points - Dow Jones (jeudi): -0,58% à 25'400,64 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,46% à 9368,99 points - S&P 500 (jeudi): -0,21% à 3029,73 points - Nikkei (vendredi): -0,18% à 21'?877,89 points AMBIANCE - Baisse atendue ä l'ouverture sur fond de tensions entre les USA et la Chine NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche réaffirme la supériorité de son anticancéreux Alecensa sur le crizotinib SPI: - Helvetia lève 450 millions de francs suisses avec son fonds immobilier - Pierer engage 70 nouveaux collaborateurs après la fin du chômage partiel - Santhera: délai prolongé pour la demande d'homologation du Puldysa (Idebenon) - Cassiopea: augmentation de capital de 23,25 millions d'euros - Dottikon ES 2019/20: chiffre d'affaires 174,8 mio CHF (147,7 mio) Ebit 36,6 mio CHF (20,2 mio) bénéfice net 33,2 mio CHF (16,3 mio) nouveau renoncement au dividende 2020/21: accélération de la croissance des ventes en vue - Calida a finalisé la cession d'Oxbow PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Perfect Holding en discussions pour un possible rachat - Geneuro: toutes les propositions acceptées par les actionnaires - Rieter: chute de la demande depuis fin mars à cause de la pandémie perte en millions à deux chiffres moyens au 1er semestre chômage partiel prévu en Suisse et en Allemagne - Une filiale de Novartis va produire un vaccin expérimental contre la Covid-19 - Axa: baisse du résultat dans la prévoyance professionnelle en 2019 - Dix-huit postes biffés chez Air-Glacier d'ici la fin du mois - Spice Private Equity: toutes les propositions avalisées lors de l'AG - Firmenich a finalisé l'acquisition de DRT - Lonza entame une collaboration avec le néerlandais Sanquin - Le directeur de l'Hôpital de Rennaz démissionne - La Banque Alternative Suisse renonce au dividende et renforce son conseil NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Baromètre conjoncturel KOF PRESSE JEUDI - Une filiale de Novartis va produire un vaccin expérimental contre la Covid-19 Reuters PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - Brésil: perte de 4,9 millions d'emplois avec le coronavirus - Allemagne: nouveau tassement de l'inflation en mai (provisoire) - USA: chute de 17,2% des commandes de biens durables en avril 2,12 millions de nouveaux inscrits au chômage en une semaine chute des promesses de ventes de logements en avril les stocks de pétrole brut bondissent de 7,9 millions de barils, à 534,4 MB, au 22/05 aujourd'hui: (à 18h15) - EUR/CHF: 1,0692 - USD/CHF: 0,9630 - future Conf: - (mercredi: %) - taux au comptant: - (mercredi: -0,445%) - Japon: chute de 9,1% de la production industrielle en avril la hausse du chômage est restée très contenue en avril DIVERS jeudi: Suisse: - les Geneva Watch Days se tiendront bien en août 2020 Coronavirus: - les lignes touristiques de la CGN rouvrent dès le 6 juin - le Conseil d'Etat tessinois craint une réouverture trop rapide - l'app SwissCovid testée par le grand public - le Conseil fédéral ne veut pas intervenir sur les coûts sanitaires - exploitation presque normale des transports publics dès le 6 juin - le canton de Genève déploie un programme de relance du tourisme international: - USA: Trump signe un décret pour limiter la protection des réseaux sociaux - plan de relance: Bruxelles se veut rassurant sur les contreparties attendues - Bruxelles veut débloquer plus de 9 milliards pour la santé européenne Coronavirus: - le Royaume-Uni lance de vastes systèmes de traçage - le Mouvement de la Croix-Rouge a besoin de 3,1 milliards aujourd'hui: Suisse: - ras Coronavirus: - ras international: - Washington approuve la vente de 84 missiles Patriot au Koweït - Argentine: encore "du chemin" avant un accord sur la dette (ministre) Coronavirus: - plus de 1000 morts aux USA et au Brésil, l'Europe se rouvre plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juin - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1'action Pargesa (délai jusqu'au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, prévu 1e 12 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29 juin) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 effectif le 28 mai HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) plus tard: 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 11.06: - BC du Valais (3,35 francs suisses) 16.06: - Lem (40,0 francs suisses) 23.06: - Minoteries (8,0 francs suisses) 02.07: - Siegfried (2,80 francs suisses remboursement de valeur nominale) 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) 16.09: - Richemont (1,0 franc) RATING DE CRÉDIT jeudi: - BC bernoise: Moody's confirme "Aa2" et perspective "stable" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS jeudi: - Hilti lève 150 millions de francs suisses à 0,05%, échéance 2025$ aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Mobimo: Blackrock franchit la barre des 5% - Dufry: participation réduite pour Blackrock et Norges Bank - Stadler Rail: la fondation RAG élague sa participation à 4,5% - DKSH: Matthews Pacific Tiger Fund passe sous la barre des 3% - Aryzta: le groupe Cobas/Veraison détient 17,82% - Swiss Life: Credit Suisse détient 7,3% - UBS: Blackrock repasse sous le seuil des 5%

ol/buc