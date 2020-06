Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,67% à 9897,58 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -0,97% à 9830,23 points - SLI (vendredi): -1,00% à 1460,77 points - SPI (vendredi): -0,68% à 12'246,05 points - DAX (vendredi): -1,65% à 11'586,85 points - CAC 40 (lundi): +1,43% à 4672,78 points - FTSE-100 (lundi): +1,48% à 6166,42 points - Dow Jones (lundi): +0,36% à 25'475,02 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,66% à 9552,05 points - S&P 500 (lundi): +0,38% à 3055,73 points - Nikkei (mardi): +1,19% à 22'325,61 points AMBIANCE - Rebond attendu dans le sillage de Wall Street NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Temenos conclut un accord exclusif avec HCL Tech SPI: - Santhera: Reveragen obtient des résultats encourageants sur le vamorolone - Baloise finalise l'acquisition du portefeuille non vie d'Athora - Burckhardt 2019/20: entrées de commandes 607,3 mio CHF (cons. AWP: 690,1 mio) chiffre d'affaires 629,6 mio CHF (cons. AWP: 647,1 mio) Ebit 54,8 mio CHF (cons. AWP: 51,9 mio) bénéfice net ap. min. 32,4 mio CHF (cons. AWP: 32,2 mio) dividende 6,00 CHF (cons. AWP: 6,50; 18/19 6,00 CHF) entrées de commandes en baisse sur les 2 premiers mois de 2020/21 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Avec HANetf, SIX gagne un nouvel émetteur de fonds indiciels cotés - HSL Fund acquiert trois immeubles, valorisés 11,5 millions de francs suisses SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES LUNDI - Ems Chemie: assemblée générale sans la présence physique des actionnaires - Cosmo a augmenté sa participation dans Acacia Pharma - Coronavirus: cars postaux très fréquentés en ce week-end de Pentecôte SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES WEEK-END - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI - EPH: net recul des revenus locatifs au 1er trimestre - Roche: la FDA homologue Tecentriq/Avastin de Genentech pour le cancer du foie - Helvetica Property Investors: l'administrateur Thomas Huber se retire - Givaudan finalise l'acquisition des affaires cosmétiques d'Indena - Les actionnaires de Cosmo valident toutes les propositions à l'AG - En difficulté, Le Richemond risque de licencier ses 141 employés - L'italien Grancasa ferme son seul magasin en Suisse - Bernexpo biffe son dividende après un exercice 2019 morose - Lonza décroche un mandat auprès du californien Surrozen - MOB: Rochers-de-Naye et Pléiades (VD) à nouveau accessibles en train - Calida: Oxbow (vêtements de sport), détenu par Lafuma, change de mains - Rançon de 6 millions de dollars demandée à Stadler Rail - Procimmo Swiss Commercial Fund II améliore sa rentabilité au 1er semestre - Novartis: plus de la moitié des patients Tafinlar+Mekinist vivants après 5 ans - Plus de 100 postes biffés chez Weight Watchers Suisse NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail avril 2020 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat mai 2020 - Glencore: assemblée générale PRESSE WEEK-END ET LUNDI DE PENTECÔTE - DDPS: les nouveaux jets et leur entretien coûteraient 18 milliards Sonntagszeitung - L'industrie des boissons enregistre des pertes liées au Covid-19 NZZ am Sonntag - Le patron de Swisscom: "il y aura toujours des pannes" SonntagsBlick - Credit Suisse accorde 2,8 milliards de francs suisses de prêts Saturday Show de Radio SRF - Parmelin: la Confédération soutient les apprentis presse alémanique Tamedia - Le rythme de la reprise économique ne sera pas aussi rapide (BNS) Schweiz am Wochenende PRESSE DU JOUR - MCH Group recherche des investisseurs pour ses prochains salons Tages-Anzeiger DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - L'activité manufacturière en Chine est restée ralentie en mai - Canada: contraction de 8,2% du PIB au premier trimestre - USA: prix à la consommation en baisse de 0,5% en avril (indice PCE) les revenus des ménages augmentent et leurs dépenses baissent en avril l'activité manufacturière de la région de Chicago continue de chuter en mai la confiance des consommateurs repart en légère hausse en mai (Uni Michigan) - La croissance trimestrielle de l'Inde a reculé à 3,1%, la pire depuis 20 ans - Brésil: le PIB recule de 1,5% au T1, avec les premiers effets de la pandémie - Portugal: la pandémie fait chuter le PIB de 3,8% au 1er trimestre lundi: - USA: le secteur manufacturier se redresse un peu en mai - France: le marché automobile, dans le rouge en mai, signes de reprise l'activité manufacturière se contracte plus modérément en mai - Espagne: timide reprise des ventes de voitures en mai - Chine: rebond de l'activité manufacturière en mai (indice indépendant) - Japon: les ventes de véhicules neufs ont sombré de 40,2% en mai aujourd'hui: (à 08h10) - EUR/CHF: 1,0702 - USD/CHF: 0,9611 - future Conf: - (vendredi: +46 pb à 177,02%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,471%) - OFS: chiffres d'aff. commerce détail avril -20,6% nominal, -19,9% réel (CVS) - OFL: le taux hypothécaire de référence stable à 1,25% - France: le gouvernement anticipe une récession de 11% cette année (Le Maire) - Le PIB sud-coréen a reculé de 1,3% au premier trimestre, moins que prévu DIVERS vendredi: Suisse: - Simonetta Sommaruga et Angela Merkel échangent sur la crise - finances fédérales: économies doivent être décidées dans le processus ordinaire - les CFF doivent mieux estimer les coûts Coronavirus: - une commission soutient la rallonge budgétaire pour la crise - autoriser les demandes multiples de crédit Covid-19 - 553 millions de francs suisses d'indemnités pour pertes de gain versés - le Parlement doit être plus efficace en temps de crise - fin de l'engagement de l'armée suisse - les entreprises ont un devoir de protection de leurs employés - tourisme d'achat également permis depuis le 15 juin - premier enfant décédé du coronavirus en Suisse international: - Trump annonce que les Etats-Unis mettent fin à leur relation avec l'OMS annonce le début de l'élimination des exemptions accordées à Hong Kong - La Fed va lancer "dans quelques jours" ses prêts aux moyennes entreprises - Brexit: l'Irlande accélère ses préparatifs en cas de "no deal" Coronavirus: - l'Espagne instaure un revenu minimum face à la hausse de la pauvreté samedi: Suisse: - un membre de l'autorité de surveillance du MPC démissionne - fraude scientifique présumée à l'USZ: le lanceur d'alerte licencié - hôteliers romands recherchent clientèle d'affaires Coronavirus: - dix-sept nouveaux cas de Covid-19 - nouveau record pour la distribution alimentaire à Genève international: - la Grèce va autoriser davantage de vols en provenance de l'UE dès le 15 juin - OMS: l'UE appelle Washington à reconsidérer sa décision - l'Espagne pourrait accueillir touristes allemands ou français dès la fin juin - le retrait américain plombe les maigres finances de l'OMS - dette de l'Argentine: nouvelle proposition de deux groupes de créanciers - les négociations post-Brexit à un tournant décisif - Trump veut acter la fin de la relation spéciale avec Hong Kong - G7 à Washington: Merkel dit non à Trump Coronavirus: - 57 morts en 24h dans les hôpitaux en France dimanche: Suisse: - ras Coronavirus: - dix-sept nouveaux cas de Covid-19 - les mesures prises en Suisse ont fortement réduit les cas international: - Brexit: "pas d'accord" si le Royaume-Uni ne respecte pas ses engagements - Trump va reporter le sommet du G7 et inviter d'autres pays Coronavirus: - l'Espagne espère achever le déconfinement le 1er juillet - l'Espagne prolonge l'état d'alerte jusqu'au 21 juin - avec près de 29'000 morts, le Brésil 4e pays en nombre de décès lundi de Pentecôte: Suisse: - Pentecôte: les Suisses ont pris d'assaut lacs et montagnes Coronavirus: - neuf nouveaux cas de Covid-19 international: - dette de l'Argentine: le FMI favorable à l'offre révisée du gouvernement - l'OMS dit espérer poursuivre sa collaboration avec les Etats-Unis - OMS: la Chine dénonce l'"égoïsme" des Etats-Unis - l'OACI publie ses recommandations sanitaires pour relancer le secteur aérien - Inde: le confinement assoupli, le trafic ferroviaire s'améliore - Sanctions de Trump: la Chine promet une "contre-attaque" - Royaume-Uni: 200 dirigeants demandent des plans de relance verts - La BCE prête à renforcer son arsenal anti-crise face au coronavirus Coronavirus: - 31 morts en 24h dans les hôpitaux en France - aucun mort en Espagne ces dernières 24 heures - Royaume-Uni: plus faible bilan quotidien depuis le début du confinement - Mexique: reprise de certaines activités économiques en pleine pandémie - la France à la veille du retour à une vie "presque normale" - l'activité économique du Chili chute de 14,1% en avril - le monde divisé sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine aujourd'hui: Suisse: - Session d'été: l'ombre du coronavirus planera encore sur les parlementaires Coronavirus: - ras international: - Manifestations: Hong Kong accuse Washington d'avoir "deux poids, deux mesures" - L'Argentine prolonge jusqu'au 12 juin son offre à ses créanciers - Brexit: reprise d'âpres négociations entre Londres et Bruxelles - USA: nouveaux pillages à Manhattan, couvre-feu étendu pour mardi Coronavirus: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juin - SIX: nouvelle période de transactions "transactions au cours de clôture" 1730-1740 dès le 26 juin - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1'action Pargesa (délai jusqu'au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce le 12 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29 juin) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. - HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 11.06: - BC du Valais (3,35 francs suisses) 16.06: - Lem (40,0 francs suisses) 19.06: - Züblin (1,0 franc) 23.06: - Minoteries (8,0 francs suisses) 26.06: - Burkhalter (3,70 francs suisses) 02.07: - Siegfried (2,80 francs suisses remboursement de valeur nominale) 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) 16.09: - Richemont (1,0 franc) RATING DE CRÉDIT vendredi: - BC Vaudoise: Moody's confirme 'Aa2' et perspective "stable" - UBS: Fitch confirme 'A+' et perspective "négative" - Credit Suisse: Fitch relève la perspective de la note 'A-' à "stable" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Swissquote: JPMorgan passe sous le seuil d'annonce de 3% - Siegfried: Norges Bank détient 2,97% - Mobimo: Norges Bank détient 3,01% - Galenica: Norges Bank repasse sous le seuil de 3% - Flughafen Zürich: Blackrock passe sous la barre des 3% - Dufry: Blackrock voit sa participation passer à 5,88% - Temenos: Blackrock et Allianz modifient leur participation - Logitech: Credit Suisse Funds détient 3,1%

