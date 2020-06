Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,06% à 10'177,91 points (à 08h20) - SMI (mercredi): +2,33% à 10'183,77 points - SLI (mercredi): +2,91% à 1529,16 points - SPI (mercredi): +1,83% à 12'584,39 points - DAX (mercredi): +3,88% à 12'487,36 points - CAC 40 (mercredi): +3,36% à 5022,38 points - FTSE-100 (mercredi): +2,61% à 6382,41 points - Dow Jones (mercredi): +2,05% à 26'269,89 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,78% à 9682,91 points - S&P 500 (mercredi): +1,36% à 3122,87 points - Nikkei (jeudi): +0,36% à 22'695,74 points AMBIANCE - retenue observée avant l'issue en début d'après-midi d'une réunion de la BCE NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis revendique un succès avec Cosentyx contre la spondylarthrose - Roche: feu vert d'urgence de la FDA à un test Covid-19 SPI: - Mobimo: érosion recettes locatives liées au coronavirus près de 10 mio CHF allègement de loyer pour petits locataires commerciaux - Leclanché puise une seconde tranche de 720'000 CHF de son convertible - Santhera décroche des promesses de financement jusqu'à 20 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MERCREDI - Logitech: un manager a vendu pour 3,58 millions de francs suisses d'actions - Partners Group freiné par la crise du coronavirus - Orascom DH cède de nouveaux terrains en Egypte - AMS: les actionnaires rejettent la politique des rémunérations - Plus de 9,2 millions de voyageurs sur les lignes RegionAlps - TX Group: le Tages-Anzeiger a désormais deux co-rédacteurs en chefs - La savane africaine attend les visiteurs du zoo de Zurich - Nouveaux achats par la direction chez EFG International - Dacadoo place son produit auprès de l'assureur japonais T&D Holdings - CFF: des espaces de travail partagé dans 80 gares d'ici 2030 - Titlis-Bahnen: opposition verte contre le projet à 100 millions NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: inflation mai 09:00 SwissBanking: CP en ligne "Sustainable Finance" - Orior: as. g. - Polyphor: as. g. PRESSE MERCREDI - Le Salon de l'auto vers une prochaine édition en 2022 Agefi en ligne PRESSE DU JOUR - Syz licencie une vingtaine de personnes dans la gestion d'actifs Le Temps DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mercredi: - Le BAK abaisse sa projection pour le PIB 2020 à -5,8% (-5,3%) relève sa projection pour le PIB 2021 à +6,0% (+5,7%) - USA: 2,7 millions d'emplois privés détruits en mai à cause de la pandémie l'activité dans les services se contracte en mai, pour le deuxième mois d'affilée les stocks de pétrole brut baissent de 2,1 millions de barils (MB), à 532,3 MB au 29/05 - La Banque du Canada maintient son taux directeur à 0,25% - Brésil: La production industrielle chute de 18,8% en avril à cause du coronavirus aujourd'hui: (à 08h15) - EUR/CHF: 1,0784 - USD/CHF: 0,9617 - future Conf: - (mercredi: -52 pb à 175,21%) - taux au comptant: - (mercredi: +0,403%) - La BCE devrait renforcer son bazooka face à la crise du coronavirus DIVERS mercredi: Suisse: - Des retards sur des chantiers CFF font grincer des dents au Tessin - Energies renouvelables: encourager l'échange de données concernant le solaire Coronavirus: - le National approuve une nouvelle rallonge budgétaire - l'Autriche lève jeudi ses contrôles douaniers avec la Suisse - trafic stable après l'ouverture de la frontière italienne international: - Washington va suspendre des vols de compagnies chinoises de et vers les USA - Le G7 s'engage à suspendre provisoirement la dette des pays les plus pauvres - Les banques doivent se préparer à un Brexit sans accord, avertit la BoE Coronavirus: - un vaccin d'Oxford testé au Brésil - l'Espagne prolonge l'état d'alerte jusqu'au 21 juin - les tests cliniques de l'hydroxychloroquine vont reprendre (OMS) - Pays-Bas, France, Allemagne et Italie s'allient pour un vaccin aujourd'hui: Suisse: - La Comco ouvre le marché du gaz en Suisse centrale Coronavirus: - ras international: - La Chine autorise les compagnies étrangères à assurer un vol par semaine Coronavirus: - l'Amérique latine continue de souffrir, l'Europe s'ouvre plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juin - SIX: nouvelle période de transactions "transactions au cours de clôture" 1730-1740 dès le 22 juin - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1'action Pargesa (délai jusqu'au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce le 12 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29 juin) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 11.06: - BC du Valais (3,35 francs suisses) 16.06: - Lem (40,0 francs suisses) 19.06: - Züblin (1,0 franc) 23.06: - Minoteries (8,0 francs suisses) 26.06: - Burkhalter (3,70 francs suisses) 02.07: - Siegfried (2,80 francs suisses remboursement de valeur nominale) 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) 16.09: - Richemont (1,0 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Zur Rose: Credit Suisse Funds disparaît du tableau - Vifor: BNP Paribas détient 9,5%, Blackrock 11,3% - Temenos: BNP Paribas étend son engagement à 8,62% - Swiss Re: Blackrock étend son engagement à 5,02% - SPS: Blackrock étend sa participation à 10,02% - Sika: l'engagement de Norges Bank relevée à 3,16% - Molecular Partners: UBS Fund Management rabote son exposition à 4,97% - Galenica: la participation de Norges Bank étendue à 3,19% - Flughafen Zürich: Blackrock repasse un seuil, à 3,05% - DKSH: Matthews Pacific Tiger Fund passe sous le seuil de 3%

