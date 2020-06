Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,32% à 10'158,14 points (à 08h00) - SMI (vendredi): +1,14% à 10'190,37 points - SLI (vendredi): +1,38% à 1536,29 points - SPI (vendredi): +0,84% à 12'563,68 points - DAX (vendredi): +3,36% à 12'847,68 points - CAC 40 (vendredi): +3,71% à 5195,79 points - FTSE-100 (vendredi): +2,25% à 6483,30 points - Dow Jones (vendredi): +3,15% à 27'110,98 points - Nasdaq Comp (vendredi): +2,06% à 9814,08 points - S&P 500 (vendredi): +2,62% à 3193,93 points - Nikkei (lundi): +1,37% à 23'178,10 points AMBIANCE - Mouvement de consolidation, au terme d'une semaine faste NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sika rachète un producteur égyptien de solutions d'étanchéité SPI: - Relief teste le RLF-100 sur des patients Covid-19 non intubés - Leclanché propose un nouveau membre au conseil d'administration - BKW entre sur le marché du gaz - Von Roll décroche un important contrat dans l'électromobilité - Gurit progresse dans la fermeture du site Aerospace à Zullwil - The Native reporte une nouvelle fois la publication du rapport annuel PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Axpo S1: Ebit 329 mio CHF (403 mio) prestation totale 2,79 mrd CHF (2,55 mrd) résultat net -24 mio CHF (435 mio) 2020: table sur un résultat annuel en nette baisse SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI SOIR ET WEEKEND - Raiffeisen veut modifier ses statuts pour accorder des crédits non garantis - MCH Group annule Art Basel qui devait avoir lieu en septembre prochain - Richemont va évaluer sa gestion des ressources humaines - Cremo: bénéfice de 415'000 francs suisses en 2019 - Services financiers: crédits et hypothèques bientôt possibles chez PostFinance - Credit Suisse nomme un nouveau responsable sur le marché allemand NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: statistiques d'hébergement avril et saison d'hiver 09:00 BNS: réserves de devises à fin mai 20:00 The Native: résultats 2019 PRESSE VENDREDI - Komax CEO: le chiffre d'affaires sera amputé d'un quart Finanz und Wirtschaft en ligne - Roche CEO: le creux de la vague dû au coronavirus est passé Finanz und Wirtschaft en ligne PRESSE DU WEEKEND - Andreas Glarner officiellement candidat à la présidence de l'UDC SonntagsBlick - La branche de l'aviation civile prévoit des licenciements SonntagsZeitung - Le directeur de Kuoni annonce des licenciements SonntagsZeitung - La Suisse plus productive durant la crise du coronavirus NZZ am Sonntag - L'armée suisse fait face à une pénurie de soldats, selon son chef Blick PRESSE DU JOUR - Schlatter: retenue de mise sur tous les marchés, selon le CEO Moneycab DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et weekend: - UBS abaisse sa prévision pour le PIB 2020 à -5,5% (avant -4,6%) relève sa prévision pour le PIB 2021 à +4,4% (avant: +3,9%) - Plombé par la pandémie, le commerce de la Chine fait grise mine en mai - Portugal: le gouvernement prévoit une récession de 6,9% en 2020 - Russie: l'inflation ralentit très légèrement en mai (+3%) - Canada: création d'emplois en mai mais hausse du chômage à 13,7% - USA: le taux de chômage baisse à 13,3% en mai l'économie crée 2,5 millions d'emplois en mai malgré la pandémie (à 08h10) - EUR/CHF: 1,0870 - USD/CHF: 0,9632 - future Conf: - (vendredi: -58 pb à 173,88%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,334%) - Allemagne : nouveau recul de la production industrielle en avril (-17,9%) - Japon: recul moins important du PIB au 1er trimestre DIVERS vendredi: Suisse: - La foire agricole Olma 2020 est annulée - Genève prête 16,8 millions au Salon international de l'auto - Sécurité sociale: nouvelle convention entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine Coronavirus: - nouvelle phase dans la lutte contre la pandémie - frontières avec tous les pays de l'UE rouvertes le 15 juin international: - Washington allège l'interdiction de vols envers les compagnies chinoises - Nucléaire: l'Iran continue d'accumuler de l'uranium et de bloquer deux sites - UE: vers une réouverture des frontières extérieures à partir de début juillet - Brexit: "pas de progrès significatifs cette semaine" selon Bruxelles les "progrès restent limités" affirme Londres - Pétrole: l'Opep+ avance sa vidéoconférence ministérielle à samedi Coronavirus: - l'OMS recommande des masques aux plus de 60 ans si le virus circule - "Pas d'effet bénéfique" de l'hydroxychloroquine (étude Recovery) - Trump affirme que les Etats-Unis ont "largement surmonté" la pandémie - La pandémie, occasion unique de verdir l'économie mondiale (banquiers centraux) week-end: Suisse: - La Suva s'attend à une hausse des maladies dues à l'amiante - Energie: une sortie de la chaleur d'origine fossile "possible d'ici 2050" - Appel de Travail.Suisse à "investir dans l'avenir des familles" Coronavirus: - les femmes veulent avoir leur mot à dire - 20 nouveaux cas, un décès supplémentaire international: - Pétrole: le Mexique refuse de prolonger la baisse de production - Pétrole: l'Opep+ prolonge en juillet ses coupes drastiques de production - Trump menace l'UE et la Chine de nouveaux tarifs en défense du homard américain Coronavirus: - plus de 400'000 morts dans le monde (comptage AFP) - la place des tests sérologiques toujours en débat - Le gouvernement brésilien accusé de cacher les morts du Covid-19 - 749 décès supplémentaires dus au coronavirus en 24 heures (Johns Hopkins) - Bolsonaro menace de retirer le Brésil de l'OMS, l'accusant de "parti pris" aujourd'hui: Suisse: - Coronavirus: - international: - Coronavirus: - plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juin - SIX: nouvelle période de transactions "transactions au cours de clôture" 1730-1740 dès le 22 juin - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1'action Pargesa (délai jusqu'à aujourd'hui) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce le 12 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29 juin) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) plus tard: 11.06: - BC du Valais (3,35 francs suisses) 16.06: - Lem (40,0 francs suisses) 19.06: - Züblin (1,0 franc) 23.06: - Minoteries (8,0 francs suisses) 26.06: - Burkhalter (3,70 francs suisses) 02.07: - Siegfried (2,80 francs suisses remboursement de valeur nominale) 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) 16.09: - Richemont (1,0 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Galenica: Norges Bank recule à 2,99% - Implenia: Sculptor Capital détient 5,41% - Leonteq: le groupe Raiffeisen/Ruflin détient 39,98% - Logitech: Norges Bank abaisse sa part à 2,34% - Medartis: Endeavour Medtech détient 5,16% - SPS: Blackrock recule à 9,87% - Swiss Re: Blackrock augmente sa participation à 5,5% - Mobimo: Blackrock monte à 5,07%

