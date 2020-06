Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,32% à 10'185 points (à 08h00) - SMI (mardi): +0,32% à 10'184,32 points - SLI (mardi): -0,32% à 1524,33 points - SPI (mardi): +0,33% à 12'564,25 points - DAX (mardi): -1,57% à 12'617,99 points - CAC 40 (mardi): -1,55% à 5095,11 points - FTSE-100 (mardi): -2,11% à 6335,72 points - Dow Jones (mardi): -1,09% à 27'272,30 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,29% à 9953,75 points - S&P 500 (mardi): -0,78% à 3207,18 points - Nikkei (mercredi): +0,15% à 23'124,95 points AMBIANCE - retenue avant la Fed NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Les actionnaires de LEM valident les propositions du conseil - SPS: 75% des surfaces de JED Schlieren sont louées - Mobilezone va moderniser ses 120 magasins d'ici 2023 - Veraison réduit son engagement dans Zehnder - Addex: toutes les propositions passent la rampent à l'AG - Les actionnaires de LEM valident les propositions du conseil PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Le portefeuille d'Ultima Capital bien étoffé depuis la cotation - Pax: la filiale de gestion d'actifs prend du service - Immofonds cherche à lever 100 millions de francs suisses supplémentaires SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Obseva: l'ensemble des propositions acceptées par l'assemblée générale - Adecco Group nomme Corinne Ripoche directrice d'Adecco Staffing Americas - La justice rejette les recours contre le Parc éolien du Mollendruz - BCVs: toutes les propositions acceptées en assemblée générale - Zurich place un emprunt de rang postérieur de 750 millions d'euros - Migros: Jowa fermera sa boulangerie de Zollikofen à mi-2021 - La Banque cantonale du Jura passe le cap des 50 millions de crédits Covid-19 - Acronis conclut un partenariat avec l'Atlético Madrid - Weight Watchers: le personnel présente ses alternatives aux licenciements - AG du casino de Lucerne, toutes les propositions acceptées, pas de dividende - Swisspower: Robert Monin (SIG) rejoint le conseil d'administration - Zuttion licencie 49 personnes à Lausanne - CFF: l'horaire 2021 mis en oeuvre "en partie" le 13 décembre - Décès du président de Vitol NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Euroairport: CP sur les conséquences de la crise du coronavirus 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 12:00 Ringier: résultats 2019 14:00 ABB: CEO first perspectives (webcast) PRESSE MARDI - Temenos: le CEO table sur une reprise au 2e semestre Finanz und Wirtschaft (en ligne) PRESSE DU JOUR - Philippe Plein a licencié une trentaine de collaborateurs à Lugano 20 Minuti/tio.ch - Presse: la Finma enquête sur un nouveau cas de blanchiment chez Julius Bär Neue Zürcher Zeitung DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - Pictet anticipe un recul de 7,5% du PIB suisse en 2020 - Le Portugal revoit son objectif de déficit à 6,3% du PIB (à 08h10) - EUR/CHF: 1,0786 - USD/CHF: 0,9492 - future Conf: - (mardi: -22 pb à 171,45%) - taux au comptant: - (mardi: -0,324%) - Chine: l'inflation ralentit en mai (+2,4%) avec la reprise DIVERS mardi: Suisse: - Commerce mondial: un Genevois officiellement candidat à la tête de l'OMC - Les premiers bulletins de versement avec code QR arrivent fin juin - Forte hausse des ventes de produits alimentaires en avril - La crise pourrait laisser moins de traces que prévu en Suisse - Aviation: chiffres gonflés à l'heure de demander des aides - Vers une conservation électronique des reconnaissances de dettes Coronavirus: - BCGE: 200 millions de crédits Covid et "quelques petites fraudes" international: - Le nombre de personnes dans l'extrême pauvreté devrait rester inchangé en 2021 - Secteur aérien: 84 milliards de dollars de pertes nettes anticipées pour 2020 - Mario Centeno quitte le gouvernement portugais, et l'Eurogroupe Coronavirus: - l'UE accuse la Russie et la Chine de campagnes de désinformation - un "contre-choc" énergétique, mais pas de crise alimentaire - Aérien, automobile, distribution... les dégâts du virus sur l'emploi - Inde: un demi-million de malades du Covid-19 attendus à Delhi à fin juillet aujourd'hui: Suisse: - Hautes écoles: l'EPFZ reste au 6e rang mondial, l'EPFL gagne quatre places Coronavirus: - pas de vague de faillites des PME en Suisse pour l'instant international: - Les compagnies aériennes redémarrent dans l'improvisation Coronavirus: - Le gaz connaît une chute historique avec la crise du Covid-19 (AIE) - L'UE veut se préparer à la prochaine pandémie, Moscou revit plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juin - SIX: nouvelle période de transactions "transactions au cours de clôture" 1730-1740 dès le 22 juin - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce le 12 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29 juin) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 11.06: - BC du Valais (3,35 francs suisses) 16.06: - Lem (40,0 francs suisses) 19.06: - Züblin (1,0 franc) 23.06: - Minoteries (8,0 francs suisses) 26.06: - Burkhalter (3,70 francs suisses) 02.07: - Siegfried (2,80 francs suisses remboursement de valeur nominale) 06.07: - PEH (1,0 franc, remboursement de valeur nominale) 07.07: - Burckhardt Compression (6,0 francs suisses) 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) 16.09: - Richemont (1,0 franc) RATING DE CRÉDIT mardi: - Swissport: Moody's réduit la note de crédit à "Caa2", perspective négative aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Medacta: Artisan Partners Funds annonce une participation de 3,02% - Komax: Credit Suisse Funds accroît son engagement à 3,04% - Logitech: Credit Suisse Funds passe sous la barre des 3% - Galenica: Blackrock étoffe sa participation à 3,05% - Mobimo: BlackRock annonce une participation de 4,98% - Dufry: le groupe Travel Retail abaisse légèrement son engagement à 8,94%/2,75% - Sika: Norges Bank réduit ses parts à 2,996% - Temenos: BlackRock réduit sa participation à 9,64% - Zehnder: Veraison ramène son engagement à 2,96%

