Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -1,80% à 9964,35 points (à 08h15) - SMI (mercredi): -0,37% à 10'147,18 points - SLI (mercredi): -0,41% à 1518,08 points - SPI (mercredi): -0,34% à 12'521,37 points - DAX (mercredi): -0,70% à 12'530,16 points - CAC 40 (mercredi): -0,82% à 5053,42 points - FTSE-100 (mercredi): -0,10% à 6329,13 points - Dow Jones (mercredi): -1,04% à 26'989,99 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,67% à 10'020,35 points - S&P 500 (mercredi): -0.53% à 3190,14 points - Nikkei (jeudi): -2,82% à 22'472,91 points (à 08h20) AMBIANCE - NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: la FDA valide l'actualisation de la notice pour le Beovu - Lonza remporte un mandat de finition d'Anthos pour l'abelacimab SPI: - Implenia: près de 60% des droits de souscription pour Ina Invest exercés PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MERCREDI - Hypothekarbank Lenzburg collaborera avec Valuu, filiale de Postfinance - Conflit Migros-Piller: bulletins de vote falsifiés découverts - Nestlé Health Science prend une participation majoritaire dans Vital Proteins - Migros Zurich retire de la vente des "têtes de choco" - Realstone Swiss Property veut lever 54 millions de francs suisses - Medartis: nouvelle responsable pour la région Emea - Lonza s'associe les services du suédois Cellink dans la bio-impression en 3D - UBS clôt un litige en Allemagne par un versement de 4 mio EUR - CH Media: changement de patron chez AT Verlag - ABB face à une période difficile avec le Covid-19 et le pétrole - Chiffre d'affaires de Ringier en baisse malgré son atout numérique NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 KPMG: CP Sustainable Finance, Zurich (et webcast) 17:30 Flughafen Zürich: statistiques mai - Flughafen Zürich: as. g. - Sonova: as. g. PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mercredi: - USA: Fort rebond de l'économie attendue aux 3e et 4e trimestres (Mnuchin) les stocks de brut montent de 5,7 millions de barils (MB) à 538,1 MB au 05/06 La Fed maintient ses taux inchangés La Fed table sur une chute du PIB de 6,5% en 2020 et une hausse de 5,0% en 2021 la Fed anticipe 9,3% de taux de chômage en 2020 et 6,5% en 2021 - France: 497'400 destructions nettes d'emploi privé au 1er trimestre - Brésil: 2ème mois d'inflation négative (-0,38% en mai) aujourd'hui: (à 08h15) - EUR/CHF: 1,0715 - USD/CHF: 0,9446 - future Conf: - (mercredi: +33 pb à 171,78%) - taux au comptant: - (mercredi: -0,297%) - France: 497'400 destructions nettes d'emploi privé au 1er trimestre DIVERS mercredi: Suisse: - Le National adopte la loi sur le CO2, vols et essence plus chers - Le National veut accélérer la recherche énergétique - Le nombre total de rentes AI en baisse depuis 2008 - Soins infirmiers: coup de pouce aux futurs professionnels grâce au Covid-19 - Projets d'agglomération: le Conseil d'Etat valaisan propose 50 millions - Le Parlement dit oui à la taxe sur les billets d'avion Coronavirus: - coup de pouce gouvernemental valaisan à la branche viticole - Santésuisse refuse de prendre en charge les pertes des hôpitaux international: - Feu vert de Bruxelles au sauvetage de TAP Air Portugal - Le régulateur européen s'intéresse à Tiktok - La France déploie un nouveau budget en soutien aux secteurs fragilisés - Brexit: le Parlement européen va exhorter Londres à "revoir sa position" - Climat: l'Allemagne veut devenir "numéro 1 mondial" de l'hydrogène - France: le gouvernement anticipe la suppression de "800.000 emplois" Coronavirus: - Brésil: réouverture partielle des commerces à Sao Paulo, en pleine pandémie - l'industrie de la mode rapide sonnée par la pandémie - France: le déconfinement va se poursuivre "avec beaucoup de prudence" aujourd'hui: Suisse: - ras Coronavirus: - ras international: - ras Coronavirus: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juin - BC vaudoise et Idorsia dans le Stoxx Europe 600 dès le 22 juin - SIX: nouvelle période de transactions "transactions au cours de clôture" 1730-1740 dès le 22 juin - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, 1er jour de négoce le 12 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29 juin) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - BC du Valais (3,35 francs suisses) plus tard: 16.06: - Lem (40,0 francs suisses) 19.06: - Züblin (1,0 franc) 23.06: - Minoteries (8,0 francs suisses) 26.06: - Burkhalter (3,70 francs suisses) 02.07: - Siegfried (2,80 francs suisses remboursement de valeur nominale) 06.07: - PEH (1,0 franc, remboursement de valeur nominale) 07.07: - Burckhardt Compression (6,0 francs suisses) 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) 16.09: - Richemont (1,0 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mercredi: - Credit Suisse lève 600 millions de francs suisses en deux tranches aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Implenia: Sculptor Capital passe sous 3%, Norges Bank à 3,35% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds passe un cap, à 3,15% - Landis+Gyr: Norges Bank module son engagement, à 3,12% aux dernières nouvelles - Leonteq: Swisscanto Fondsleitung passe un seuil, à 3,0304% - Dufry: la participation de Norges Bank remonte à 5,26% - Mobimo: l'exposition de Blackrock remonte à 5,09% - PSP: Alony Hetz Properties & Investments réduit son engagement à 4,58% - Santhera dispose en propre de 3,62%/69,96% - Siegfried: Norges Bank franchit un seuil 3,003% - Vifor: Blackrock modère son engagement à 9,42% - AMS: Blackrock dispose de 5,11%

