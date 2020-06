Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: % à 9 points (à 08h00) - SMI (vendredi): -0,33% à 9796,37 points - SLI (vendredi): -0,18% à 1462,40 points - SPI (vendredi): -0,34% à 12'124,97 points - DAX (vendredi): -0,18% à 11'949,28 points - CAC 40 (vendredi): +0,49% à 4839,26 points - FTSE-100 (vendredi): +0,47% à 6105,18 points - Dow Jones (vendredi): +1,90% à 25'605,54 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,01% à 9588,81 points - S&P 500 (vendredi): +1,31% à 3041,31 points - Nikkei (lundi): -3,47% à 21'530,95 points AMBIANCE - craintes de deuxième vague de COvid-19 ravivées NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Tornos: le CFO Bruno Edelmann part, Luc Widmer le remplace - Sensirion relève ses objectifs 2020 ventes annuelles attendues à 200-240 mio CHF amélioration de la marge Ebitda attendue en 2020 - Orascom DH T1: chiffre d'affaires 92,9 mio CHF (98,1 mio) Ebitda ajusté 15,2 mio CHF (20,6 mio) résultat net a. m. -4,9 mio CHF. (-1,9 mio) 2020: toujours pas d'objectifs - The Native: FBNK Finance réduit sa participation, Yury Istomin détient 9,68% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Generali va rétrocéder 245 millions de francs suisses à BTG Pactual pour BSI - Accord entre l'encaveur Dominique Giroud et le Walliser Bote SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEKEND - LumX propose la création de jusqu'à 75 millions de nouvelles actions - Roche: données positives d'une combinaison avec Venclexta pour la leucémie nouveaux résultats concluants pour risdiplam contre l'amyotrophie spinale - Doris Bianchi quitte Alain Berset pour diriger Publica - Datacolor supprime des emplois à cause de la crise du coronavirus - AFSB: l'assemblée générale élit deux nouveaux membres du comité de direction - Hupac: Michail Stahlhut succède à Beni Kunz à la tête du groupe - Le Centovalli pourra à nouveau circuler sur toute la ligne dès le 15 juin - Chair Airlines reprend ses opérations en juin - Deux usines Von Roll en redressement près de Belfort, 150 emplois menacés - CFF: mise en service d'une installation photovoltaïque NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: la parahôtellerie au T4 et en 2019 08:30 OFS: prix production-importation mai 09:15 CS: CP coronavirus et dettes des Etats, signification pour l'économie, Zurich PRESSE DU WEEK-END - Le directeur d'Audemars Piguet s'attend à un recul des ventes de 15-25% en 2020 NZZ am Sonntag - Alain Berset loue le modèle suisse Le Temps - Ventes en voie de normalisation pour Zur Rose, selon son patron Finanz und Wirtschaft PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi après-midi et week-end: - USA: la confiance des consommateurs s'améliore plus que prévu en juin (Université du Michigan) - Portugal: recul de 0,7% des prix à la consommation en mai aujourd'hui: (à 08h15) - EUR/CHF: 1,0699 - USD/CHF: 0,9526 - future Conf: - (vendredi: -51 pb à 173,69%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,437%) - Chine: production industrielle et ventes de détail mieux orientées en mai DIVERS vendredi: Suisse: - ras Coronavirus: - la crainte du virus diminue, les Suisses veulent vivre comme avant - SwissCovid offre un degré élevé de protection des données international: - L'Argentine prolonge jusqu'au 19 juin la date limite pour renégocier sa dette - L'Allemagne va lever mardi ses contrôles aux frontières - L'économie mondiale se remet plus lentement que prévu (FMI) - Brexit: Londres ne prolongera pas la période de transition Coronavirus: - le système de santé n'est pas "submergé" au Brésil (OMS) - gouvernements sur le banc des accusés, craintes d'une seconde vague samedi: Suisse: - Simonetta Sommaruga évoque le rôle des femmes durant la crise Coronavirus: - 31 cas supplémentaires, pas de nouveau décès international: - L'Allemagne va lever dès lundi ses contrôles aux frontières Coronavirus: - deux nouveaux de foyers de coronavirus inquiètent à Rome - le Brésil devient le 2e pays le plus endeuillé du monde - les frontières rouvrent en Europe, un peu, beaucoup, ou pas du tout - plusieurs quartiers de Pékin confinés en raison d'un rebond dimanche: Suisse: - Berne rouvre les frontières avec tous les pays européens lundi Coronavirus: - 23 cas supplémentaires, pas de nouveau décès international: - L'UE veut mettre sur la table ses contentieux avec Washington - L'Espagne avance la réouverture de ses frontières avec les pays de l'UE Coronavirus: - ras aujourd'hui: Suisse: - ras Coronavirus: - ras international: - Brexit: les dirigeants de l'UE face à Johnson pour dynamiser les négociations Coronavirus: - L'épidémie rebondit en Chine, l'Europe rouvre ses frontières - 10 nouveaux quartiers placés en quarantaine à Pékin plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juin - BC vaudoise et Idorsia dans le Stoxx Europe 600 dès le 22 juin - SIX: nouvelle période de transactions "transactions au cours de clôture" 1730-1740 dès le 22 juin - offres de rachat: Pargesa: 0,93 action GBL contre 1 action Pargesa (délai supplémentaire jusqu'au 26 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29 juin) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 16.06: - Lem (40,0 francs suisses) 19.06: - Züblin (1,0 franc) 23.06: - Minoteries (8,0 francs suisses) 26.06: - Burkhalter (3,70 francs suisses) 02.07: - Siegfried (2,80 francs suisses remboursement de valeur nominale) 06.07: - PEH (1,0 franc, remboursement de valeur nominale) 07.07: - Burckhardt Compression (6,0 francs suisses) 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) 16.09: - Richemont (1,0 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Credit Suisse: Blackrock détient 5,03% en positions d'achat - Galenica: Norges Bank monte à 3,03% - LumX: Roland Leutwiller annonce 4,66% - Newron: Aviva abaisse à 4,78% - Sika: Norges Bank renforce ses positions à 3,007% - Vifor: Blackrock rabote légèrement à 10,01% - AMS: Blackrock réduit à 4,48% - Swiss Re: ELM et Blackrock annoncent des changements

