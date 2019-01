Résumé des principales informations économiques du jeudi 3 janvier 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

AUTOMOBILE: Le nombre de voitures nouvellement immatriculées a reculé l'année dernière de 4,6% à 299'716 unités, a annoncé Auto-Suisse. Selon la faîtière sectorielle, les modifications dans les normes anti-pollution et les retards de livraison qui en ont résulté expliquent ce repli. "Le recul s'explique clairement par l'introduction en septembre de la norme WLTP beaucoup plus contraignante pour les nouvelles voitures", a précisé le porte-parole d'Auto-Suisse, Christoph Wolnik, cité dans un communiqué.

BANQUES: UBS ne prévoit pour l'heure aucun rapprochement avec d'autres établissements bancaires, assure son président Axel Weber dans les colonnes de diverses publications de Tamedia. "UBS est aujourd'hui bien plus robuste qu'avant la crise financière, mais une fusion avec une autre banque - quelle qu'elle soit - serait prématurée", souligne l'administrateur en chef. "Avant d'envisager de concourir, il faut d'abord savoir courir", poursuit M. Weber, privilégiant une croissance organique.

TÉLÉCOMS: Swisscom a décroché des contrats d'externalisation mis au concours par la Confédération. Le géant des télécommunications a remporté deux lots, à savoir "Content Delivery Services/CMS" et "paquetage de logiciels" pour le compte de l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication, indique l'OFIT. Le communiqué ne précise aucun détail financier. Swisscom devra fournir les prestations que l'OFIT produit actuellement à l'interne. Dans ce cadre, il est prévu que l'ex-régie emploie le personnel de l'office affecté à ces tâches, précise l'administration fédérale. Neuf employés sont concernés.

CHIMIE: Le chimiste Clariant annonce la réduction de sa participation dans le groupe néerlandais Stahl, passant de 19,7% à 14,8%. Clariant restera un investisseur financier, a fait savoir le groupe de Muttenz dans un communiqué. Stahl est un fabricant de produits chimiques, de colorants et de revêtements de haute qualité pour le cuir et d'autres applications et emploie environ 2000 personnes.

BOURSE: La Bourse suisse tentait de rebondir lors de la première séance de l'année, après une performance calamiteuse en 2018. L'indice vedette SMI essayait de contrer les craintes sur la conjoncture mondiale et notamment de la Chine. "Les points de friction n'ont pas diminué, au contraire", ont estimé les spécialistes de la banque IG. Au conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis, les négociations sur le Brexit et le budget public en Italie, s'ajoutent désormais les craintes sur la croissance mondiale.

CONJONCTURE: Les petites et moyennes entreprises (PME) suisses continuent de tabler sur une croissance, mais elles sont toutefois moins optimistes qu'en mars 2018, date à laquelle le baromètre de la banque Raiffeisen a été lancé. L'indice des responsables d'achats (PMI) de petites et moyennes entreprises (PME) helvétiques a atteint 52,4 points en décembre 2018, au-dessus du niveau de 50 qui indique le seuil au-delà duquel le segment est considéré en expansion.

CONJONCTURE: L'indice des responsables d'achats helvétiques s'est établi en décembre à 57,8 points, soit 0,1 point au-dessus de son niveau de novembre. L'indicateur compilé par procure.ch pour le compte de Credit Suisse a ainsi stagné pour le second mois consécutif, loin en dessous de sa moyenne de 61,5 points sur l'ensemble de l'an dernier. Les économistes consultés par AWP plafonnaient leurs prévisions à 57,2 points.

BIOTECH: Bristol-Myers Squibb (BMS) a annoncé le rachat de Celgene, l'une des plus grosses sociétés américaines développant des produits de biotechnologies. La transaction se monte à pas moins de 74 milliards de dollars (72,5 milliards de francs suisses), selon un communiqué du géant pharmaceutique. A l'issue de ce rachat, qui se fera en partie en liquide et en partie en actions, "les actionnaires de Bristol-Myers Squibb devraient détenir environ 69% de la société et ceux de Celgene environ 31%", précise le texte. Chaque actionnaire de Celgene recevra une action de Bristol-Myers Squibb ainsi que 50 dollars pour chacun de ses titres.

TRANSPORT AÉRIEN: Des dizaines de voyageurs pourront siroter du champagne dans les confortables fauteuils de première classe sur des vols Cathay Pacific sans casser leur tirelire, après que la compagnie aérienne a vendu par erreur des billets à prix bradés. La compagnie aérienne a mis en vente sur son site internet, dans la nuit du Nouvel An, des billets de première classe et de classe affaire, pour des vols reliant le Vietnam et l'Amérique du Nord, à 670 dollars l'aller-retour, d'une valeur de 16'000 dollars en première classe et de 4000 à 6000 dollars en classe affaires.

BOURSE: Confiance et optimisme ne règnent pas en maîtres sur les places boursières chinoises après une année 2018 qui s'est révélée calamiteuse: les marchés de la deuxième économie mondiale ont été parmi les moins vaillants de la planète, avec des reculs de 14% à 33%. "Le marché chinois est le moins performant des marchés émergents", note Gui Haoming, analyste à l'institut de recherche sur les valeurs mobilières SWS Research.

EMPLOI: Le nombre de chômeurs a reculé en Espagne de plus de 6% sur un an en 2018, y compris chez les jeunes, mais reste très élevé à 3,2 million de personnes, selon un communiqué du ministère du travail. "Le nombre de chômeurs a baissé de 210'484 au cours des douze derniers mois", ce qui correspond à une réduction de 6,17% sur un an, s'est félicité le ministère du Travail du gouvernement socialiste formé en juin.

CONJONCTURE: L'économie chinoise a beau être en manque de réformes structurelles, des signes d'essoufflement pourraient bien pousser le gouvernement à en mettre certaines entre parenthèses, en faveur d'un soutien accru à l'activité. "Lorsqu'il faudra choisir entre réformes et croissance, nous nous attendons à ce que la priorité soit davantage donnée au soutien à la croissance", estime Fang Gene, de l'agence Moody's.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Les chambres de commerce britanniques (BCC) alertent dans une étude sur les difficultés des entreprises à trouver une main-d'oeuvre qualifiée, sans précédent depuis 1989 pour l'industrie, et pointent du doigt les incertitudes du Brexit. Selon l'enquête, menée auprès de 6000 entreprises, 81% des entreprises manufacturières, soit un sommet depuis 1989, et 70% des entreprises de services britanniques, ont éprouvé des difficultés à trouver les employés recherchés dans le dernier trimestre de 2018.

CONSTRUCTION: Des squelettes de béton hantent encore l'Espagne dix ans après l'éclatement de la bulle immobilière. Malgré la reprise économique, ces milliers d'immeubles construits avant la crise restent vides, des "villes fantômes". Mais certaines ressuscitent lentement. Des herbes folles ont envahi les centaines d'ossatures d'immeubles, sans fenêtre ni porte, qui se dressent tels des spectres derrière la petite commune de Buniel, près de Burgos, à 250 km au nord de Madrid.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne à bas coût Ryanair a annoncé avoir transporté 139 millions de passagers en 2018, établissant un nouveau record malgré la crise des annulations de vols et les grèves de son personnel. Le nombre de personnes transportées a atteint exactement 139,2 millions en 2018, soit un bond de 8% par rapport aux 129 millions de l'année précédente, ce qui représentait déjà un sommet.

EMPLOI: Le secteur privé aux Etats-Unis a fortement embauché en décembre pour la saison des fêtes dépassant largement les attentes des analystes. Les embauches mensuelles ont ainsi atteint leur plus haut niveau de l'année 2018, selon les données de l'enquête d'ADP . Quelque 271'000 nouvelles embauches ont été enregistrées dans le seul secteur privé, le score le plus fort de l'année alors que les analystes misaient sur 170'000 créations d'emplois. Pour le mois précédent, l'enquête a néanmoins révisé ses données en baisse de 22'000 à 157'000.

