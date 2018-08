Résumé des principales informations économiques du lundi 13 août 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

ALIMENTATION: Le boulanger industriel Aryzta, en proie à de nombreuses difficultés, a annoncé son intention de procéder à une augmentation de capital de 800 millions d'euros pour "assurer la flexibilité stratégique et financière nécessaire à la mise en oeuvre de son modèle d'affaires". Le groupe a confirmé être dans les clous au niveau de sa performance opérationnelle 2017/18. L'opération, dont le produit est destiné avant tout à la réduction de l'endettement, sera réalisée principalement moyennant l'émission de droits de souscription, avec droits préférentiels aux actionnaires existants.

DEVISES: Le franc continuait de se raffermir face à l'euro, dans un contexte de crise en Turquie qui effrayait les investisseurs par son risque de contagion vers l'Europe. Les valeurs refuges, principalement le dollar mais aussi la devise helvétique, restaient recherchées. Après être passé dans la matinée sous la barre des 1,13 à 1,1287 euro-franc, la paire de devises se relâchait quelque peu. Sur le coup de 11h00, elle s'échangeait à 1,1320 franc pour un euro, contre 1,1415 vendredi à la mi-journée.

MARCHÉS: Les cours des valeurs bancaires UBS, Credit Suisse et Julius Bär pâtissaient des tensions entre les Etats-Unis et la Turquie. Les analystes soulignent la faiblesse du secteur bancaire à l'aune de cette crise. Vers 11h00, le titre UBS cédait 1,0% à 15,45 francs suisses et celui de Credit Suisse 1,6% à 14,99 francs suisses. Troisième larron bancaire du SMI, Julius Bär perdait 0,6% à 53,72 francs suisses. L'indice vedette de la Bourse suisse se délestait de 0,50%. En Europe, Deutsche Bank, Commerzbank, BNP Paribas ou BBVA subissaient des pertes marquées.

MATÉRIEL FERROVIAIRE: Le constructeur de matériel roulant Stadler Rail a décroché une importante commande au Royaume-Uni. L'entreprise de transport Wales & Borders a passé commande de 36 trams de type Citylink et de 35 rames de la gamme Flirt, dont onze à propulsion Diesel et 24 trimodales, a précisé le groupe de Bussnang. Les détails financiers n'ont pas été évoqués. Les 36 trams-trains seront mis en service dès 2022 dans les localités galloises de Cardiff, Treherbert, Aberdare et Merthyr Tydil. Les 35 rames supplémentaires parcourront le réseau de métro de Galles du sud (South-Wales) entre Maesteg, Ebbw Vale et Cheltenham.

PHARMA: L'Agence sanitaire américaine (FDA) a octroyé au médicament Xolair (omalizumab) de Roche un statut de "percée thérapeutique" dans le domaine des allergies alimentaires. Le laboratoire bâlois souligne que ce type d'affections concerne quelque 15 millions de résidents aux Etats-Unis, dont près d'une moitié d'enfants. Le statut de percée thérapeutique permet d'accélérer les processus de développement et d'homologations de traitements expérimentaux présentant des signes précoces d'efficacité, afin d'assurer aux patients un accès aussi rapide que possible aux futurs médicaments.

INDUSTRIE DES MACHINES: Swissmechanic a nommé Jürg Marti pour reprendre la direction de la faîtière. Ce dernier dispose d'une longue expérience "dans les interfaces de la politique, de l'économie et des associations", a indiqué l'organisation. Dans ses précédentes fonctions, M. Marti était membre de la direction d'une grande association et d'un conseil d'administration, a précisé Swissmechanic dans un communiqué sans dévoiler plus de détail.

MÉTAUX PRÉCIEUX: Le prix de l'or accélérait son repli, chutant pour la première fois depuis un an et demi sous la barre des 1200 dollars l'once. Les intervenants expliquaient cette baisse par le regain de vigueur du billet vert qui freinait la demande pour le métal jaune. Après un plus bas à 1194,99 dollars l'once d'or en début d'après-midi, le prix se stabilisait à 1200,15 dollars vers 14h45.

MARCHÉS: La Turquie, plongée dans une crise monétaire qui inquiète le monde économique, a annoncé des mesures pour soutenir la livre qui s'effondre sur fond de tensions avec les Etats-Unis, accusés par le président Recep Tayyip Erdogan de "frapper dans le dos" leur allié turc. Dans l'espoir de rassurer les marchés, la banque centrale de Turquie a indiqué qu'elle fournirait toutes les liquidités dont les banques auraient besoin et prendrait les "mesures nécessaires" pour assurer la stabilité financière.

CHIMIE: Violemment attaqué en Bourse, l'allemand Bayer souffre de la condamnation infligée aux Etats-Unis au géant des semences Monsanto, que le groupe pharmaceutique vient d'acquérir au prix fort et au risque d'une cascade d'ennuis judiciaires. Le titre Bayer dégringolait à la mi-journée de plus de 12% à la Bourse de Francfort, à 81,79 euros, et voyait plus de 11 milliards d'euros de sa capitalisation partir en fumée.

AUTOMOBILES: Elon Musk, l'emblématique PDG de Tesla, a indiqué être en discussion avec le fonds souverain saoudien (PIF) et d'autres investisseurs dont il ne dévoile pas l'identité pour financer le possible retrait de la Bourse du constructeur de véhicules électriques haut de gamme. Cette annonce du milliardaire intervient après qu'il a déclaré mardi, dans un tweet, avoir "sécurisé" le financement pour cette opération sans toutefois en apporter la preuve.

MÉDIAS: David Wells, le directeur financier de Netflix, quittera ses fonctions après huit ans de service à ce poste, a annoncé le géant américain de la vidéo à la demande. Il restera toutefois au sein de Netflix jusqu'à ce qu'un successeur lui soit trouvé, a précisé le groupe qui recherche un candidat tant en interne et qu'en externe.

HYDROCARBURES: L'Opep a revu en légère baisse sa prévision de demande de pétrole du cartel en 2019 face à l'augmentation de la production ailleurs, tout en annonçant que l'Arabie saoudite, premier exportateur, avait diminué sa production pour tenter d'éviter que le marché ne se retrouve avec une offre excédentaire. Dans son rapport mensuel, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) estime que la demande mondiale de brut couverte par ses 15 pays membres sera en moyenne de 32,05 millions de barils par jour (bpj) l'an prochain, soit 130.000 bpj de moins qu'estimé le mois dernier.

awp