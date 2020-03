SIX: hausse de 26,3% des volumes échangés en février

Zurich (awp) - Les volumes échangés à la Bourse suisse SIX ont augmenté de 26,3% à 161,8 milliards de francs suisses au mois de février sur un mois. Le nombre de transactions a pour sa part bondi de 24,3% à 7'642'3258. Sur un an, la progression est de 26,6% pour le volume et de 54,1% pour le nombre de transactions, a indiqué SIX lundi soir. Fin février, le SMI était en baisse de 7,5% à 9831,00 points par rapport à fin janvier.

Pour ce qui est des chiffres d'affaires, la journée la plus active a été le 28 février avec un total de 16,7 milliards. En termes de transactions, la journée de pointe est également le 28 février avec 849'676 opération. Le titre qui a généré le plus gros volume en janvier est Roche, avec 17,3 milliards de francs suisses. Ce même titre a aussi généré le plus grand nombre de transactions, soit 446'335.

Le segment actions (y. c. fonds et ETPs) a généré un chiffre d'affaires de 137,11 milliards, en hausse de 26,9% sur un mois. Le nombre de transactions a progressé de 24,2% à 7'402'343.

Le volume des emprunts en francs suisses s'est rétabli de 15,1% à 10,95 milliards pour 25'316 transactions (+2,9%).

Les produits avec des monnaies cryptées comme sous-jacents ont généré un volume de 80,1 millions, en hausse de 38% sur un mois. Le nombre de transactions a grimpé de 25% à 2971.

