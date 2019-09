SIX: le volume des transactions a baissé de 5% en août sur un mois

Zurich (awp) - Le volume des transactions enregistrées en août à la Bourse suisse a diminué de 5,0% sur un mois, à 131,2 milliards de francs suisses. Dans le même temps, le nombre des transactions a baissé de 2,9% à 6'667'523. En glissement annuel, le volume d'échanges a cependant nettement augmenté par rapport aux 87 milliards rapportés.

Depuis le début de l'année, la hausse sur un an est de 4,6% à 962,6 milliards de francs suisses et le nombre de transactions en baisse de 0,5% à 40'139'857, alors que le SMI des valeurs vedettes affiche une progression de 17,4% à 9895,7 points a précisé l'opérateur boursier SIX lundi soir dans un communiqué.

Le plus gros chiffre d'affaires du mois a été enregistré le 14 août avec un total de 11,0 milliards de francs suisses. Le plus gros volume de transactions a été relevé le 2 août avec un total de 458'940. Le titre qui a généré le plus gros volume et le plus grand nombre de transactions est Nestlé avec respectivement 11,7 milliards et 352'330.

Durant le mois sous revue, 51 produits avec des cryptomonnaies ont été négociés à la Bourse suisse pour un montant de 52,0 millions de francs suisses en 2000 transactions, en baisse de près de 40% sur un mois. Le produit le plus négocié ZXBTAV, avec bitcoin comme sous-jacent, a généré un volume de 29,9 millions en 559 transactions.

