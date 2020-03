SIX modifie la pondération de Roche et Nestlé au SMI

Zurich (awp) - Les fortes variations de cours des actions du SMI ont entraîné une adaptation non prévue de la pondération. A la clôture de ce mardi, Roche et Nestlé avaient une pondération supérieure à la limite de 20%, a indiqué SIX mardi soir.

Au niveau du trimestre, cela constitue une violation de la règle de limitation de la pondération et débouche donc sur une adaptation non prévue. Avec effet au 19 mars, la pondération est limitée à 18%, sur la base des cours de clôture de ce mardi.

Les facteurs de pondération publiés ce mardi et calculés sur la base des cours du 12 mars, ne seront pas appliqués. Le prochain examen routinier de l'indice aura lieu le 23 mars prochain.

yr/tp/rp