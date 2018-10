SIX: progression des volumes d'échanges en septembre sur un mois

Zurich (awp) - Les volumes échangés à la Bourse suisse SIX ont progressé de 13,2% à 98,4 milliards de francs suisses en septembre par rapport à août. Le nombre de transactions a légèrement diminué de 2,0% à 4'136'198. Par rapport à septembre 2017, le volume des échanges a cédé 0,3% à 1019,0 milliards de francs suisses et le nombre de transactions augmenté de 161% à 44'496'744, a indiqué SIX lundi soir.

En termes de chiffre d'affaires, la journée de négoce la plus active a été le 21 septembre (journée dite "triple witching day", grande échéance Eurex), avec un volume d'échanges de 10,9 milliards. Cette journée a aussi été celle qui a vu le plus grand nombre de transactions durant le mois sous revue, à 262'115. Le titre le plus négocié et qui a généré le plus gros volume en septembre est Nestlé (8,8 milliards de francs suisses et 200'311 transactions).

Le chiffre d'affaires moyen par jour de négoce s'établit à 5,4 milliards de francs suisses depuis le début de l'année.

Le SMI a clôturé le mois de septembre en hausse de 1,3% à 9088,0 points par rapport à fin août.

