SIX: volumes en baisse de 3,6% à 109,6 milliards en juin, -5,5% au 1er semestre

Zurich (awp) - Le volume des échanges à la Bourse suisse SIX a reculé de 3,6% à 109,6 milliards de francs suisses en juin par rapport au mois précédent. Le nombre de transactions a chuté de 13,5% à 4,01 millions. Au 1er semestre, le volume s'inscrit en baisse de 5,5% à 693,2 milliards de francs suisses et le nombre d'opérations en recul de 15,7% à 26,61 millions.

Depuis le début de l'année, l'indice vedette SMI a gagné 17,4% et a franchi la barre des 10'000 points pour la première fois le 20 juin, à 10'062,7 points, a indiqué SIX lundi soir dans un communiqué.

Au niveau du volume, la journée de négoce la plus active a été le 6 juin, avec 9,5 milliards de francs suisses. Pour ce qui est du nombre de transactions, la journée la plus active a été le 11 juin avec 258'181 échanges. Nestlé est le titre ayant généré le plus gros volume (8,6 milliards de francs suisses) et le titre le plus négocié a été Novartis (220'528 transactions).

Le premier semestre a été marqué par l'entrée en Bourse (IPO) de quatre nouvelles entreprises: Aluflexpack la semaine passée, ainsi que Stadler Rail, Alcon et Medacta. Le volume total de ces IPO se monte à 2,3 milliards de francs suisses, ce qui positionne SIX au 3e rang des places européennes.

