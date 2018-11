En direction de la cible des 9200 points Envoyer par e-mail :

La récente poussée graphique a permis à quelques dossiers de se distinguer tels le chimiste Lonza (4.2% sur les cinq jours glissants), ainsi que Sika (+2.2%), le tout dans un environnement positif de publications trimestrielles qualitatives.



Techniquement, en données journalières, les cours progressent en direction des 9200 points. Cette extension s’est réalisée avec un double-bottom à 8640 points, auquel se rajoute un gap à 8914 points donnant force au mouvement actuel. Même si les moyennes mobiles restent globalement neutres, le franchissement haussier de ces dernières ouvre la voie à l’indice pour aller tester la cible supérieure, proche des plus hauts de cinq mois.

Patrick Rejaunier



