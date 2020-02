SMURFIT KAPPA :signe une bon exercice

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Smurfit Kappa a dévoilé des résultats 2019 solides, soutenus par l'Europe et les Etats-Unis. Le papetier irlandais a réalisé un bénéfice net avant impôts de 677 millions d'euros contre une perte de 404 millions un an plus tôt. L'an dernier, le géant du secteur avait été pénalisé par la scission de ses activités au Vénézuela. L'Ebitda a gagné 6,4% à 1,65 milliard pour un chiffre d'affaires en hausse de 1,1% à 9,05 milliards. En conséquence, le groupe a relevé son dividende final, soit du second semestre, de 72,2 à 80,9 cents, après 27,9 cents au premier semestre.