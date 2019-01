Smurfit Kappa Group Plc : Jefferies presque emballé

La sanction est allée trop loin. Avec une moyenne de -31% pour les valeurs de l'emballage depuis octobre dernier, le secteur a largement sous-performé le FTSE 100, crédit d'un -10% sur la période. La valorisation de la spécialité sur la base du ratio EV/EBITDA affiche une décote de 12% sur la moyenne 5 ans et de 23% sur la moyenne 10 ans, souligne Cole Hathorn, analyste de Jefferies en charge des entreprises liées à l'emballage. Dans le contexte actuel, le marché valorise une baisse à deux chiffres de l'EBITDA, ce qui laisse de la place pour une remontée si les performances sont meilleures que prévu, même en appliquant des valorisations plancher.C'est l'étude publiée ce matin par Hathorn qui dope l'action de Smurfit Kappa, sur le podium du STOXX Europe 600 à la mi-journée, grâce à des gains de 5%, qui portent le titre à 24,30 EUR et permettent de gommer la chute de la veille. L'Irlandais affiche même le plus gros potentiel sectoriel en cas de revalorisation du compartiment, cela même si Jefferies a réduit son objectif de cours de 37,60 à 29 EUR. Les investisseurs qui préfèrent jouer la qualité peuvent le faire via Mondi , dont l'objectif recule de 2 250 à 1 950 GBp, ajoute l'analyste, qui a une opinion plus mesurée sur DS Smith (conserver, objectif réduit de 440 à 330 GBp).