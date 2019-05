L'action Snap gagne 1,9% en préouverture après un article du WSJ

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--L'action Snap gagne 1,9%, à 11,33 dollars, dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street vendredi, après une information du Wall Street Journal selon laquelle la maison mère de Snapchat est en pourparlers avec des maisons de disques en vue d'élargir les possibilités dont disposent les utilisateurs du réseau social pour inclure de la musique dans leurs messages. Le WSJ, citant des sources au fait du dossier, a indiqué que ces discussions intervenaient dans un contexte de pression concurrentielle de la part de TikTok et du réseau Instagram de Facebook. Snap dispose déjà de licences au cas par cas pour l'utilisation de la musique d'artistes en particulier, mais cherche maintenant à accéder aux catalogues des grandes maisons de disques, comme Universal Music Group, filiale de Vivendi, Sony Music Entertainment et Warner Music Group, filiale d'Access Industrie, ont indiqué ces sources. L'action Snap a gagné 4,9% au cours des 12 derniers mois, contre une hausse de 3,5% pour l'indice S&P 500.

-Ciara Linnane, MarketWatch (Version française Maylis Jouaret) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire