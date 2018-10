SNAP : JPMorgan adopte une recommandation négative

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a abaissé sa recommandation de Neutre à Sous-pondérer sur Snap et son objectif de cours de 12 dollars à 6 dollars après l’annonce des résultats du troisième trimestre. Le bureau d’études regrette la poursuite de la baisse du nombre d'utilisateurs. Un repli qui devrait se poursuivre au quatrième trimestre selon la direction. Il a réduit sa prévision d'utilisateurs actifs quotidiennement sur Snapchat de 4% pour 2018 et 2019 à respectivement 184 millions et 199 millions.Evoquant Facebook et Instagram, le broker souligne que l'environnement concurrentiel pour le temps passé par l'utilisateur et l'argent des annonceurs demeure intense.