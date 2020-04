SNAP : abonnés et revenus surprennent favorablement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le service de messagerie Snapchat est attendu en forte hausse grâce à des abonnés plus nombreux et des ventes plus élevées. Au premier trimestre, le groupe a enregistré une perte nette de 305,9 millions de dollars, soit 21 cents par action, à comparer avec une perte nette de 310,4 millions de dollars, représentant 23 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte est limitée à 8 cents par actions. Ses revenus ont bondi de 44% à 462 millions de dollars, ressortant au delà des attentes du marché : 428,80 millions de dollars.Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement a augmenté de 20% à 229 millions alors que Wall Street anticipait 225 millions, selon FactSet. Le nombre d'utilisateurs actifs est un indicateur particulièrement suivi par les analystes car il sera à l'origine de la croissance et des résultats futurs.Du fait des incertitudes liées au Covid-19, Snap n'a pas communiqué de prévision de chiffre d'affaires.