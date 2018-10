SNAP : le nombre d'utilisateurs actifs recule et va continuer à baisser

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Snap, propriétaire du service de messagerie Snapchat, a présenté des résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, le groupe a essuyé une perte nette de 325,15 millions de dollars, soit 25 cents par action, à comparer avec une perte nette de 443,15 millions de dollars, représentant 36 cents par action, un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, la perte par action a atteint 12 cents, plus faible de 2 cents comparée au consensus FactSet. Ses revenus ont bondi de 43% à 297,70 millions de dollars, ressortant au-dessus des attentes du marché : 283 millions de dollars.Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement sur Snapchat a reculé de 1% sur le trimestre à 186 millions. Ce chiffre est conforme aux attentes. Le nombre d'utilisateurs actifs est un indicateur particulièrement suivi par les analystes car il sera à l'origine de la croissance et des résultats futurs.Au troisième trimestre, les revenus de Snap sont anticipés entre 355 et 380 millions de dollars, soit une croissance située entre 24% et 33%, contre des attentes de Wall Street de 290,1 millions de dollars.A la suite de cette publication, JPMorgan a abaissé sa recommandation de Neutre à Sous-pondérer, regrettant la poursuite de la baisse du nombre d'utilisateurs. Un repli qui devrait se poursuivre au quatrième trimestre selon la direction.