Snap : en baisse, un analyste passe à 'neutre'

18/04/2019 | 17:23

Le titre Snap Inc s'affiche en baisse de -3,5% ce jeudi, alors que l'analyste Wedbush Securities a annoncé revoir à la baisse sa recommandation, passant de 'surperformance' à 'neutre', pour des raisons de valorisation.



Wedbush - qui maintient son objectif de cours à 12,25 dollars - a en effet déclaré que le cours actuel de l'action ne laisse que 'peu de place à la hausse'. Le titre a en revanche augmenté de quelque 19% depuis septembre, en raison de la progression vers la rentabilité et de la stabilisation de la croissance des utilisateurs.



Rappelons que Snap publiera ses résultats du premier trimestre après la clôture du marché, le mardi 23 avril.





