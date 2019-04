Banque SYZ élue meilleure “Banque privée européenne – Clients internationaux”

Cette récompense marque une nouvelle étape importante dans la volonté de Banque SYZ d'être reconnue comme l'un des principaux acteurs de l'environnement compétitif de la gestion privée pour son approche centrée sur le client et son offre de solutions d'investissement sur mesure adaptées au profil et aux souhaits de chaque client. C'est la capacité à avoir repensé le modèle de banque privée suisse qui a retenu le plus l'attention du jury. Le modèle économique de Banque SYZ s'appuie sur des principes forts qui guident ses actions : recherche constante de l'excellence en remettant systématiquement en cause le statu quo, innovation permanente, indépendance absolue, esprit d'entreprise et passion.

Réunissant « la crème de la crème » des professionnels de la banque privée internationale, de la gestion privée et du conseil, les WealthBriefing European Awards ont été créés pour récompenser les entreprises, équipes et individus que le prestigieux jury a distingués pour « avoir fait preuve d'excellence et s'être montrés innovants en 2018 ».

Nicolas Syz, Head of SYZ Private Banking, a déclaré : «Nous sommes très honorés d'avoir gagné ce prix prestigieux et d'être ainsi reconnus par les plus grands noms du secteur. Cette récompense est une preuve de notre engagement vers l'excellence et de notre volonté de fournir le meilleur niveau de service à nos clients internationaux.»

Stephen Harris, CEO de ClearView Financial Media et éditeur de WealthBriefing, a été le premier à féliciter les lauréats : «Les entreprises qui ont été primées méritent amplement leur distinction, et je leur adresse mes plus chaleureuses félicitations. Ces récompenses reconnaissent les meilleurs professionnels du secteur des clients privés. ''Indépendance'', ''intégrité'' et ''véritable perspicacité'' sont les maîtres mots du processus de sélection, aussi ces prix reflètent-ils vraiment l'excellence en matière de gestion privée. »