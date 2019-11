Investir pour la planète : Banque SYZ a finalisé sa dernière solution d'investissement responsable en soutenant la plantation d'arbres dans le monde

Dans le cadre de sa stratégie d'investissement responsable, Banque SYZ a soutenu l'engagement de BNP Paribas en faveur d'une initiative de reforestation, son offre de produits d'investissement responsable étant désormais liée à la plantation d'arbres dans le monde en collaboration avec Reforest'Action.

Cette solution d'investissement innovante a associé un certificat et une combinaison dynamique de liquidités, d'obligations et d'actions issues de certains des fonds communs de placement les plus performants dans les domaines environnementaux et thématiques, tout en contribuant à la reforestation. Pour chaque tranche d'EUR 1 000 investis de manière responsable, un arbre est planté.

Pour chaque arbre financé par un client, Banque SYZ en a planté un second, une décision qui s'inscrit dans le cadre de son engagement en faveur d'investissements responsables pour l'avenir.

« Nous sommes fiers d'annoncer que Banque SYZ, avec l'aide de ses investisseurs, a contribué à la plantation de 23 294 arbres en Indonésie, à Madagascar, en Espagne et au Portugal », déclare Carole Millet, co-responsable avec Manuel Terreault de la gamme de produits chez Banque SYZ.

« Chez Banque SYZ, nous sommes conscients depuis longtemps du lien entre valeurs et création de valeur. C'est pourquoi nous cherchons à intégrer les facteurs ESG à notre activité et que nous nous attachons à prendre une part active dans la gestion des entreprises dans lesquelles nous investissons », ajoute Nicolas Syz, Head of SYZ Private Banking.

« L'investissement ESG est une tendance qu'il nous est impossible d'ignorer - nous sommes convaincus qu'il associe de solides principes d'investissement à la possibilité d'avoir un impact positif sur notre planète », précise-t-il.