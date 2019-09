SYZ Asset Management nomme Stephen Jen Président du Comité consultatif externe pour les stratégies « Total Return »

Genève, le 30 septembre 2019 - SYZ Asset Management (« SYZ AM »), l'entité de gestion institutionnelle du Groupe SYZ, intègre l'expertise du spécialiste des questions macroéconomiques et de devises Stephen Jen.

Stephen Jen est le CEO et co-CIO d'Eurizon SLJ Capital, la société de gestion londonienne spécialisée dans la dette émergente, les devises et la recherche macroéconomique détenue par le groupe bancaire Intesa Sanpaolo. Stephen Jen a été nommé Président du Comité consultatif externe de l'équipe Total Return Strategies, récemment créée et dirigée par Adrien Pichoud. Le Comité consultatif travaillera en étroite collaboration avec Adrien Pichoud et son équipe au profit de l'ensemble de la gamme de stratégies Total Return de SYZ.

Entre 1996 et 2009, Stephen Jen a occupé diverses fonctions chez Morgan Stanley, notamment Global Head of Currency Research et Managing Director. Auparavant, il a occupé quatre ans durant le poste d'économiste au sein du FMI, couvrant les pays d'Europe de l'Est et d'Asie. Stephen Jen est titulaire d'une licence en génie électrique de l'Université de Californie à Irvine et d'un doctorat en économie du MIT.

Par ailleurs, Guido Bolliger, Chief Investment Architect chez SYZ Asset Management, quitte la société. Il restera membre du Comité consultatif scientifique de la division de SYZ Asset Management consacrée aux solutions quantitatives, domaine dans lequel son expertise continuera à renforcer la rigueur académique sur laquelle se reposent les stratégies d'investissement actives du groupe.

Concernant ces changements, le CEO de SYZ Asset Management William Nott déclare : « Compte tenu de notre vision à long-terme d'une 'japonisation' de l'économie mondiale, où où la faible croissance et les taux d'intérêt durablement bas accentueront le besoin de rendement de nos clients, l'expertise des marchés émergents et des devises dont bénéficie Stephen Jen sera plus importante que jamais. Il améliorera les compétences de SYZ Asset Management en parallèle au développement de l'équipe Total Return Strategies. »

William Nott ajoute : « Nous remercions Guido Bolliger pour la précieuse contribution qu'il a apportée à l'entreprise, en particulier dans son rôle de Chief Investment Architect. Ses compétences ont permis aux équipes de gestion de progresser dans la compréhension et l'intégration des critères ESG. »

Benoît Vaucher, Head of Quantitative Investment Solutions chez SYZ Asset Management, s'appuiera sur les bases mises en place par Guido Bolliger pour assurer la continuité du fonds OYSTER Equity Premia Global, qui surperforme en ce moment. Benoît Vaucher continuera également de superviser les solutions quantitatives et Global Premia pour l'équipe Total Return Strategies.

Cette équipe a été mise en place début septembre 2019 pour mettre à profit l'expertise éprouvée de SYZ Asset Management dans le domaine de la gestion multi-actifs, dont la philosophie d'investissement repose sur une allocation d'actifs flexible et une gestion équilibrée des risques et de la liquidité.

Dans le cadre de la nouvelle structure, Maurice Harari, Gérant de portefeuille, est responsable de la sélection de titres et s'appuie sur les éclairages apportés par l'équipe Global Equity de SYZ AM. Côté gestion obligataire, Adrien Pichoud, Head of Total Return Strategies, rejoint officiellement l'équipe Crédit basée à Milan sous la direction d'Antonio Ruggeri, Gérant de portefeuille. Christophe Buttigieg est en charge de la dette émergente, tandis que Wanda Mottu, Gérant de portefeuille, est responsable de la gestion des changes.